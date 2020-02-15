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 Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никакие меморандумы и документы" не защищают Украину.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21 столетие – право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.

Он также заявил, что для восстановления целостности Украины "Россия должна захотеть отдать нам нашу землю".

Смотрите также: Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3175925
 
   
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Только кто теперь "барыжит" на войне?

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО – Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 8255
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Только кто теперь "барыжит" на войне?

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО – Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 8255
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Слова Зеленського означають що Україна відновлює свій ядерний статус!
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Не... его слова означают, что дезертиры-уклонисты никогда не смогут защитить Украину.
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Так Зеленський абсолютно розумно каже не мобілізація і не ополченіє захистить Україну, а професійна контрактна армія, ядерна зброя та НАТО!
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Между говорить и делать, как говорят в Одессе.... А пока он делает диаметрально противоположное этим словам.
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Зеленський збільшує бюджет міноборони на 2020 рік і це правильно, це шлях до повноцінної контрактної армії! Але хотілось більшого збільшення бюджету міноборони і збільшення чисельності ЗСУ, відміни призову, збільшення контрактників, створення нових підрозділів! Все це буде після того як Зеленського в черговий раз пошлють нах Меркелі-Макрони-Трампи. Війну можна припинити тільки силою зброї, силою підрозділів ЗСУ, які передушать терористів на Донбасі, в Криму та в Кремлі!
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И именно поэтому он уменьшает возраст призыва с 20 до 18 лет и урезает прямое финансирование оборонных программ в 2020 году. Классная логика, это дико повышает обороноспособность страны. Опять галюники начались?
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Призовний вік змінили щоб юнаки 18 років могли йти служити за бажанням, якщо в них немає роботи і навчання і щоб юнаки не втрачали два роки на наркотики та алкоголізм! А в майбутньому призову не буде взагалі бо буде контрактна армія.
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Дебил, они и до этого могли идти служить при желании. Указ был у Пороха такой. А бубочка ввел обязательный призыв с 18 лет и слова "добровольно" или "по желанию" в указе нет. Совсем нет. Отвянь уже со своей тупизной. Пей свои таблетки, прохфессор околовсяческих наук.
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Вже дали роз'яснення що з 18 років йдуть служити за бажанням, тобто нічого не змінилось з часів порошенка! Для чого цей дурний флуд?
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Вот нафіга нам той ховрах? Ми можемо передбачати ранню весну по Ігорьоні. Як у Ігорьоні починається загострення - чекай змін у погоді)).
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В его и твоих влажных мечтах. Его задача - распил бабла в процессе.
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Те що з Офісу Президента вигнали нездалого юриста-афериста Богдана, вселяє надію на те що Зеленський все ж таки адекватна людина! Тепер би ще Авакова та Коломойського посадити і влада стане україно-центристською!
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Ага и именно поэтому вместо человека Бени бубочка назначает кремлевского агента Ермака. Класс логика.
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У нас кремлівським агентом був Президент порошенко, який призначав людей путіна на дипломатичні та силові посади, тому Єрмак це лише маленька загроза, до того ж досі не підтверджена.
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Ага, только в твоем больном воображении. Таблетки прими, тебя в который раз уже штырит.

Країни захищають не документи, а армія, ядерна зброя і НАТО, - Зеленський про Будапештський меморандум - Цензор.НЕТ 7087
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Зеленський повернув в Україну полонених з росії, це дійсно порошенко відмовлявся виконувати роками! порошенко взагалі використовував тему повернення полонених виключно під якісь вибори чи падіння свого рейтингу, тобто маніпулював військовополненими на свій розсуд - за це і буде сидіти в тюрмі!
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Это ты зря вспомнило, тело. После последнего обмена, когда оно выпустило харьковских и одесских убийц, и садистку "Терезу" в обмен на торгашей-контрабандистов и перевозчиков -- Зеля для меня перестал быть не только президентом, а и просто нормальным человеком. Он тупо предал всех погибших защитников страны и ее интересы ради своего пиара. Иди принимай свои лекарства и не доставай людей.
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А чим відрізнються передачи полонених кадрових російських військових спецпризначенців за порошенка, від передачі цивільних бандитів під час останнього обміну? Передача кадрових російських військових - яких можна було використати в ООН та в міжнародному трибуналі, це більший злочин проти України! Зеленський лише використав практику порошенка, щоб повернути в Україну знакових в'язнів кремля і тим показати слабкість путіна!
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Слова не клоуна но мужика с яйцами. Кстати, кто ему яйца подарил или одолжил ?
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Це називається "Буду лити росу на будь який смак, лиш би про Оманську злучку з кацапами забули."
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стопэ пассажир!
ты же перед выборами верещал про будапешстский меморандум. ты же трампу предъявы кидал "вы подписали а мы тут и вот..." але. чо за дела?
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!!!!!!
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В Америке за такое мгновенно бы отимпичмили и на электрический стульчик посадили.
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якби все це було хворою уявою порохоботів.
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Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...

Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет - это гораздо больше чем выключенные на ночь телефоны. В разы.

В чем, кстати, обвиняете? Журналистов. Что они не выложили запись разговора с Патрушевым? Да, плохо поработали, команда 1+1 справилась бы лучше.

У вас, ребята, презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте. Это вы должны теперь обьяснить, что же делал президент в Омане. И дать доказательства каждой минуты там.

А иначе? Да, Антонине, которая хочет детей от Дубинского, все равно. Но активная часть общества, наши западные партнеры, будут уверены в том, что вы виновны. Что вы тайно встречались там с Патрушевым. Что вам понравилось заглядывать в бездонные глаза кгбшников. Затянуло. И будут строить свои догадки, что вы там обнаружили. И будьте уверены, там можно найти много чего. Пустота ваших ответов породит множества версий. И там будут и миллиарды долларов, и российские артисты и даже ваша поддержка путинской церкви.

Там будет все, и может быть там будет много неправды. Но это только потому, что правду скрываете вы.

Вы уже виновны. Пока не доказано обратного. И да, это не соответствует презумпции невиновности. Но вы политики. И вы врали. А значит виновны. Просто врать не надо. В следующий раз.

Джерело: блог Сергія Фурси
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У нас импичмент называется проще - "майдан"

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 4504
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І де ті 25%? На Цензорі фотки викладають героїчно?
Усі суператріоти за викликом (НК, ПС, Свобода..) чекають замовлень та фінансування від хазяїв..
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25% были и на День независимости, и на Покрова, и перед поездкой Моники в Минск. И если будет нужно еще раз покажут нужную дорогу. Только вот спешить тут совсем не нужно, 73% должны накушаться зеленых фекалий до полного отвращения, до рыгачек, до полной остановки желудка. Тогда в нашей стране буду возможны кардинальные изменения к лучшему. Поэтому пока запасаемся терпением, попкорном, кто не может служить - волонтерим и ждем. И по ходу жизни потихоньку чмырим зебилов, чтобы голову не поднимали.
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я таких хероїв онлайнових, бачив коли вони в офіси на роботу справно попри барикади ходили, стидліво понуривши тупі погляди.
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Про НК, Свободу и подобных можно и не вспоминать - не то пальто.
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А чому Кучмо за здачу ракетро-ядерного потенціалу УКраїни на на зоні , а представляє Зє у Мінську?
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А тому, що він з гідністю реперезентував там ще папєрєднього миротворця.

Зеленський правий (крім надто оптимістичної NATO), але не видно згадок про те, що Будапештський мимурандум був фількиною угодою про наміри, бо найбільш зацікавлена сторона - українська, - ні за Кучма, ні за Ющенка (про Януковоча й говорити нічого) нічого не зробила для його перетворення на ратифіковану міжнародну угоду, яка когось до чогось зобов'язувала б хоч формально-юридично. Невідомо також, чи сказане Зеленським означає, що Україна врешті наважилася переглянути свій багатовекторний голозадомиролюбницький статус (для чого потрібні може й не "страшні", але серйозні кошти, яких ні в кого взяти, крім як у "олігархів демократії").
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Это президент, выбранный, как себе подобный, 73% населения Украины, на Мюнхенской конференции. Каждый день население Украины тратит 2 млн грн на содержание этого тотального позора Украины
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І шо он сказал не так, чтоб тебе дебилу было написать пару строчек?
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«У мене немає часу іноді думати, думати стратегічно» (с) - Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції. Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 4860
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НАТО по сути тот же документ. В реале кинут как чехов в 1938-м.
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Комментарии пробили дно, после этого может начаться что угодно.
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Нарешті хоч хтось із українських політиків сказав правду про будапештський меморандум. Порохоботи можуть гавкати в коментах скільки хочуть, але тим договором можна хіба, що підтертися.
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это ты ******* ты и вредитель раз такое пропагандируешь.
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Будапештский меморандум легитимный документ. Да сейчас никто из внешних игроков не хочет его выполнять, но явно и не опровергает. А вот если нарушение его пойдет еще и из внутри Украины (помимо россией) то подписантам Будапештского меморандума это буде только на руку чтобы его не выполнять.
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А я і не казав, що договір треба порушувати. Проте принаймні було б справедливо відкрити кримінальну справу і притягнути до відповідальності тих хто підписував і укладав цей договір з нашої сторони.
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Давно пора, але в нас до сих пір чоловік, який по суті організував в Україні олігархічно-мафіозну систему керівництва, проти якої було вже два майдана, а також здав не зрозуміло за що ядерний щит України поза підозрою.

Завжди розумів, що до тих пір поки не засудять кучму всі ці реформи , боротьба з олігархією і корупцією прото фейк.
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"Криминальну спарву" на Кравчука и Кучму за то что США и Великобритания не выполняют договор? А может сейчас там идут какие то переговоры и обязательства этих сторон как действовать на годы веред. Но тебе ведь хочется чтоб прямо по вечерним новостям тебе весть план рассказали, да?
Ты ничего не знаешь, от тебя ничего не зависит, и при этом распространять мнение "тим договором можна хіба, що підтертися" - я считаю это действие против национальных интересов Украины. Может "справу" именно против таких как ты надо завести.
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А хто ж його зараз спростує. На підході ще дві країни, у яких треба відібрати ЯЗ.
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Вікно можливостей для цього вже захлопнулось.
Після Будапешта і російської окупаціє це вже стало неможливим.
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Уже второй раз от зеленского слышу "ядерное оружие". Думаю это и есть план "б"
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Давайте по факту говорить. И как основа пока есть права и обязательства.
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"Россия должна захотеть"...Ну вот кто поверит.что пока удачливый в своих экспансионистских планах Путин (не без политической поддержки некоторых бизнес структур Запада и просто пассивного поведения политикума запада) сам остановится и "захочет" вернуть захваченные куски территорий?Где видано.чтобы рыбак ушёл при хорошем клёве или крокодил сам выпустил кусок жертвы?...Только восстановление ядерного потенциала и только адекватные военные ответы.включая военные операции НА ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВНИКА могут хищника заставить отдать захваченное.а быдломассу страны агрессора,поддерживающую захватническую политику своих правителей перестать поддерживать и начать одёргивать своих " царьков",когда НА СВОЕЙ территории будут гибнуть их же сыновья-мужья,принимавшие участие в военных разбоях и для предотвращения подвоза военной помощи для сепаратистов Донбасса.
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Когда люди хотят восстановить ЯО, мне всегда интересно как они его готовы применять? Готовы шарахнуть по москве и через минут 20-30 встречать ответку ЯО по Киеву, Харькову, Львову?
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Е ********** малопотужні,тактичного значення,для прориву роп наприклад...
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Коли це НАТО обіцяло нам свій захист?В частині що нас стосується тільки два пункти.
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Ни ядерное оружие, ни НАТО ничего не гарантируют. Я просто не вижу как бы они сейчас применяли ЯО. Как и не вижу политической воли применять силы НАТО. Если у путлера есть орехи (все еще не ссохлись и если они существовали в принципе), то мы сможем наблюдать оккупацию прибалтийских государств и полное бездействие НАТО. Возможны и другие варианты развала НАТО.

ИМХО только современное не ЯО оружие может иметь значение, оружие которое можно применять прямо сейчас и очень эффективно.
Хотя пугалка яро ЯО неплохая (но не более того). Но еще больше бы Европа напугалась бы, если бы Украина реально стала бы воевать. Реально на полную силу, всей страной с использованием всех ресурсов и средств. Сначала они бы с перепугу угрожали бы санкциями Украине, даже вводили бы их (да, вот такие они в реальности), потом офигев от того, что это не действует им бы пришлось вводить реальные санкции против раши...
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А про ядерну зброю хотілося б конкретніше.....І подробніше!
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При наявності ядерної зброї в Україні,вона може заявити про можливість позбавлення державності Россії. А це дуже багато коштує.
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защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия,Источник: https://censor.net.ua/n3175925

Правильно, а найсильніша армія це та яка не "пастреліваєт" і "розведенна" за Дніпро.
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