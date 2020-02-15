 Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21 столетие – право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.
Он также заявил, что для восстановления целостности Украины "Россия должна захотеть отдать нам нашу землю".
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ты же перед выборами верещал про будапешстский меморандум. ты же трампу предъявы кидал "вы подписали а мы тут и вот..." але. чо за дела?
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!!!!!!
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Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...
Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет - это гораздо больше чем выключенные на ночь телефоны. В разы.
В чем, кстати, обвиняете? Журналистов. Что они не выложили запись разговора с Патрушевым? Да, плохо поработали, команда 1+1 справилась бы лучше.
У вас, ребята, презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте. Это вы должны теперь обьяснить, что же делал президент в Омане. И дать доказательства каждой минуты там.
А иначе? Да, Антонине, которая хочет детей от Дубинского, все равно. Но активная часть общества, наши западные партнеры, будут уверены в том, что вы виновны. Что вы тайно встречались там с Патрушевым. Что вам понравилось заглядывать в бездонные глаза кгбшников. Затянуло. И будут строить свои догадки, что вы там обнаружили. И будьте уверены, там можно найти много чего. Пустота ваших ответов породит множества версий. И там будут и миллиарды долларов, и российские артисты и даже ваша поддержка путинской церкви.
Там будет все, и может быть там будет много неправды. Но это только потому, что правду скрываете вы.
Вы уже виновны. Пока не доказано обратного. И да, это не соответствует презумпции невиновности. Но вы политики. И вы врали. А значит виновны. Просто врать не надо. В следующий раз.
Джерело: блог Сергія Фурси
Усі суператріоти за викликом (НК, ПС, Свобода..) чекають замовлень та фінансування від хазяїв..
Зеленський правий (крім надто оптимістичної NATO), але не видно згадок про те, що Будапештський мимурандум був фількиною угодою про наміри, бо найбільш зацікавлена сторона - українська, - ні за Кучма, ні за Ющенка (про Януковоча й говорити нічого) нічого не зробила для його перетворення на ратифіковану міжнародну угоду, яка когось до чогось зобов'язувала б хоч формально-юридично. Невідомо також, чи сказане Зеленським означає, що Україна врешті наважилася переглянути свій багатовекторний голозадомиролюбницький статус (для чого потрібні може й не "страшні", але серйозні кошти, яких ні в кого взяти, крім як у "олігархів демократії").
Завжди розумів, що до тих пір поки не засудять кучму всі ці реформи , боротьба з олігархією і корупцією прото фейк.
Ты ничего не знаешь, от тебя ничего не зависит, и при этом распространять мнение "тим договором можна хіба, що підтертися" - я считаю это действие против национальных интересов Украины. Может "справу" именно против таких как ты надо завести.
Після Будапешта і російської окупаціє це вже стало неможливим.
ИМХО только современное не ЯО оружие может иметь значение, оружие которое можно применять прямо сейчас и очень эффективно.
Хотя пугалка яро ЯО неплохая (но не более того). Но еще больше бы Европа напугалась бы, если бы Украина реально стала бы воевать. Реально на полную силу, всей страной с использованием всех ресурсов и средств. Сначала они бы с перепугу угрожали бы санкциями Украине, даже вводили бы их (да, вот такие они в реальности), потом офигев от того, что это не действует им бы пришлось вводить реальные санкции против раши...
Правильно, а найсильніша армія це та яка не "пастреліваєт" і "розведенна" за Дніпро.