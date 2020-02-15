 Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21 столетие – право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.

Он также заявил, что для восстановления целостности Украины "Россия должна захотеть отдать нам нашу землю".

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