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 Политика Украины
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 На Донбассе удерживают более 200 украинцев, в оккупированном Крыму - более 100 украинцев и крымских татар, - Зеленский

Украина не остановится, пока все незаконно удерживаемые на оккупированных территориях не будут освобождены.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели – освобождения по формуле "всех на всех", - сказал он.

Зеленский заявил, что украинская власть не остановится, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175924
 
 
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Знову затримали рибаків. В фуйла нові заручники. Це безкінечний процес -скільки би ми не звільняли він набере нових.
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С тех пор как ЗЕ посмотрел Чорту в глаза и лизал ему руку, ***** убил и покалечил больше украинцев чем ты обменял. Одни украинцы заплатили кровью чтобы ты попиарился на обмене других.
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