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 Политика Украины
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 Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США

Владимир Зеленский заявляет, что узнав о блокировании военной помощи США, понимал, насколько важно "выиграть в этой истории" без ухудшения наших отношений с США.

Об этом он сказал в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужна была эта помощь, нам нужно было тактически выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений с США. Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так, как нужно Украине. Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", - сказал Зеленский.

Читайте также: Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы дело импичмента осталось позади, - сенатор США от демократической партии Мерфи после переговоров с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3175923
 
   
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Назначить русского агента вместо мрази-бурята.. это кончено перемога Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 1796
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"Откровєніє"? Ти диви який патрійот. Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 1873
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"Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", - сказал Зеленский.

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Назначить русского агента вместо мрази-бурята.. это кончено перемога Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 1796
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"Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", - сказал Зеленский.

(тільки цюцюр трохи обрізаний)
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Так немає ж різниці!
Що бурят, що агент,
що президент.
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и помощь нужна и тактически выиграть.. Зеленский превращается в настоящего украинского политика Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 4235
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Головні загрози для України - це внутрішня п'ята колона, яка фінансується російськими грошима і працює на дискредитацію цінностей Революції Гідності, а також ерозія світової проукраїнської коаліції.
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Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса.
Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен?
Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым. (Кальтенбруннер, 2-я серия)..
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Ну і що, виграв чи може вигріб, полководець всія галактики хєров?
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"Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу" - ну ок, раз хочеш щоб тебе на запчастини рознесли - злітай ще раз в Оман і потринди з кацапами.
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Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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мы же хотели в единой, соборной и неделимой жить.
Вот и ржем друг с друга.
Все справедливо.
Что заслуживаем, то и получаем.
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Якби ти, лідер, думав про Україну, то ніколи б не знущався над нею своїми хайпами і своїм (п)резидентством.
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