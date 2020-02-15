 Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно", - сказал Зеленский.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент указал, что Россия сегодня открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов.
"Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей", - подчеркнул глава государства.
Также на Цензор.НЕТ: Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу"
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
«За свєрженіє Порошенка», «21.04.2019» ?
Ніхто ще не бачив таких?
зачем им это надо?
идиот какой то с бзиками. похеру на все. волнуют две темы - мнимые инвесторы которых он зазывает уже просто умоляя и выборы в луганде. других вопросов нет.
Йде спроба затягнути в Державу антиукраїнський електорат, для нейтралізації Порошенка.
От чим був завантажений на всі 100% іх ватний міжушний процессор.
А прорахувати, що буде з Україною, потужності не вистачило..
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы прекратили стрелять.
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы провели разминирование.
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы отвели войска.
И МЫ радостно УВЕРУЕМ в собственные ВЫДУМКИ!
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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А) Удавиться
Б) Застрелиться
В) Утопиться
ничтожество... как раз идеал для 73-их зебилов
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Кушаем, не обляпаемся, Крым - не Украина. Это оговорка по Фрейду
Источник: https://censor.net.ua/n3175922
А що, рф уже вивела всі війска і техніку та передала Україні контроль над її кордоном? Не кажучи вже про "просто перестати стріляти".
Ідіотський спіч сцикла, розрахований на ідіотів.
і якого чабана обере перелякана, тупа отара баранів? - правильно, свого місцевого феодала, небандерівця і нефошизда.. на Донбасі завжди так обирають - хоть сволочь и вор, зато свой..