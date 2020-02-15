 Полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы, - Зеленский

Об этом он сказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так и не удалось обеспечить", — сказал Зеленский.
"Почти за 2 месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают погибать наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - добавил президент.
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потому что у козломордых есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать переговариватся-договариваться их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.