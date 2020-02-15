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 Полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом он сказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так и не удалось обеспечить", — сказал Зеленский.

"Почти за 2 месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают погибать наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - добавил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175920
 
 
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ПреЗЕдент сможет произнести слово "Россия" в выступлении или дружбана Пукина обижать не будет?... Полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9526
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Как же так? Бубочка же обещал, что закончит войну, а для этого нужно просто перестать стрелять. Неужели он зассал сказать Куйлу все то, что обещал?
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ракетные стрельбы на 1200 км. ускорят процесс на годы.
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по другому и быть не могло.
потому что у козломордых есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать переговариватся-договариваться их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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На каждый снаряд, упавший на подконтрольную территорию должен быть жесточайший ответ. Сорока миллионная страна, в позе проститутки скавчит по каждому поводу. На один прилитевший, пол сотни улетевших. И нечего скулить о "наших людях". Ибо там - наши люди, а тут - скот подзаборный, который можно обстреливать...
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