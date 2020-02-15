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 Политика Украины
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Все про:безопасность (705) Зеленский (4609) конференция (216) Мюнхен (99) разведение сил (125)

 Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу"

Этот принцип предусматривает, что линия разграничения разбивается на сектора, в которых постепенно осуществляется разведение сил и средств.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на конференции в Мюнхене, что украинская сторона выступает с инициативой о разведении сил вдоль линии разграничения на Донбассе по "секторальному принципу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника", - рассказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По его словам, в ближайшее время украинская сторона проинформирует участников "нормандского формата" о содержании этой инициативы.

Зеленский напомнил, что на саммите в Париже лидеры Нормандского формата, среди прочего, договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года.

"Сейчас наша сторона предложила и почти согласован один участок, мы в процессе, работаем", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175919
 
 
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Жодна сіра зона не захисть наших воїнів від снайперів та ДРГ мокшів.
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Я предлагаю уже отойти за Днепр и ******...не ну а **** яйца мять то? да, ЗЕ ?
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Теперь отступление и сдача территорий и людей врагу называется разведением сил. Так легко ***** еще нигде не захватывал земли
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для прекращения национализма разведите " Правый сектор".
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