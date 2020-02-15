 "Слуги народа" утвердили состав Высшего совета партии

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В состав Высшего совета вошли нардепы Евгения Кравчук (коммуникация), Александр Качура (партийное строительство), Вадим Галийчук (международная работа), Роман Грищук (работа с сообществами), Ольга Коваль (образование и развитие), Анатолий Остапенко (юридические вопросы), Артем Культенко (региональное развитие), а также член партии Сергей Кострийчук (организационно-массовая работа).
Глава партии Александр Корниенко обьявил, что "Слуга народа" вводит изменения в статут. В частности вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством в партии, членские взносы.
"Поздравляем новых членов Высшего совета. У вас в руках теперь целая партия. Не только у меня, слава Богу. Будем работать", – сказал Корниенко.
- Создаёт "партию нового типа"...
- И на какой стадии процесс?
- Ну, "типа" уже имеем, а народ, для партии, никак собрать не можем...