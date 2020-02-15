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 Политика Украины
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Все про:съезд (319) Слуга народа (658)

 "Слуги народа" утвердили состав Высшего совета партии

Во время съезда "Слуги народа" делегаты утвердили состав Высшего совета партии, увеличив его до восьми человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В состав Высшего совета вошли нардепы Евгения Кравчук (коммуникация), Александр Качура (партийное строительство), Вадим Галийчук (международная работа), Роман Грищук (работа с сообществами), Ольга Коваль (образование и развитие), Анатолий Остапенко (юридические вопросы), Артем Культенко (региональное развитие), а также член партии Сергей Кострийчук (организационно-массовая работа).

Глава партии Александр Корниенко обьявил, что "Слуга народа" вводит изменения в статут. В частности вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством в партии, членские взносы.

"Поздравляем новых членов Высшего совета. У вас в руках теперь целая партия. Не только у меня, слава Богу. Будем работать", – сказал Корниенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175918
 
 
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Смешно! Полезные идиоты и городские сумасшедшие, слуги Внешнего управления....с маничкой Вяличия. Случайные люди , временные.
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- Чем занята, сейчас ЗЕко-*****"?
- Создаёт "партию нового типа"...
- И на какой стадии процесс?
- Ну, "типа" уже имеем, а народ, для партии, никак собрать не можем...
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В партію будуть набирати по принципу як і в депутати--в першу чергу національність,в другу чергу тих хто більше бреше, в третю чергу--ватників. а потім тих---"какая разніца"
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