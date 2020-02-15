EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  3695  45
Все про:Зеленский (4609) конференция (216) Мюнхен (99)

 Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

Прямую трансляцию выступления президента ведет ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175916
 
   
 Топ комментарии
 
Ще не слухав, але чомусь вже встидно.
 показать весь комментарий
 
УСТИ́ДНО (ВСТИ́ДНО), у знач. присудк. сл., кому, діал. Соромно. - Хоч і встидно мені, а мушу признатися, що не читав [газети] (Іван Франко).

...
Івана Франка вже в боти записали... дожилися... Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8909
 показать весь комментарий
 
І ми вас вітаємо, Миколо Яновичу. Паралельно нагадуємо про існування кличного відмінку в українській мові. Кацапи на ньому паляться 100%.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ще не слухав, але чомусь вже встидно.
 показать весь комментарий
 
 
"встидно" це як? Як "соромно", по українські, тільки по ботовські?
 показать весь комментарий
 
 
УСТИ́ДНО (ВСТИ́ДНО), у знач. присудк. сл., кому, діал. Соромно. - Хоч і встидно мені, а мушу признатися, що не читав [газети] (Іван Франко).

...
Івана Франка вже в боти записали... дожилися... Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8909
 показать весь комментарий
 
 
І ми вас вітаємо, Миколо Яновичу. Паралельно нагадуємо про існування кличного відмінку в українській мові. Кацапи на ньому паляться 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Хоча в даному випадку оцього "по українські" вже достатньо
 показать весь комментарий
 
 
я міг би сказати "українською", але ти б не зрозумів))
 показать весь комментарий
 
якщо старий англицький кіт назвав мене кацапом, то мене це наврядчи збентежить)))
 показать весь комментарий
 
Старий український кіт сказав лише "на цьому нюансі української мови кацапи паляться".
Колись частину діловодства в нашому офісі вимушено вела позитивна росіянка з Кубані (молода дружина мого колеги). Щомісяця виправляв за нею "перли" лише у тих документах (шаблонних розсилках) де мав стояти мій підпис. Ніяк не могла запам'ятати що прізвище Нога у давальному відмінку буде "Нозі", а прізвище Ташчи слід писати Ташчи, а не "Тащі".
 показать весь комментарий
 
 
хіба я десь вживав одне з цих слів?
 показать весь комментарий
 
багато хто не знає офіційної української мови, не те що живої. гна жаль(((
 показать весь комментарий
 
Молодец держится отлично !!! Еще меньше нужно нервничать -- ничего єто дело наживное Виступ Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені - Цензор.НЕТ 7840
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хай Боб береже(цитата) - ахаха, хоть бы Боб сделала(Афина) шоб Зеля не очень обосрался
 показать весь комментарий
 
 
Ты послушай что этот идиот несет! )))))))) Тут не зрада, это клиника.
 показать весь комментарий
 
 
Присутні були?Чи знову збацав щось бецелами.
 показать весь комментарий
 
 
Ишак сидит молча, крутит рылом, а люди разговаривают))))))))))))))))))))))))))))
Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8750
 показать весь комментарий
 
 
Жахливий перелад. Звук накладається.
 показать весь комментарий
 
 
Тут самая сложная роль у оператора:
НЕ показать полупустой и сонный зал.

 показать весь комментарий
 
 
Цей момент справді вимагає неабиякої майстерності операторів, головне - передбачити ситуацію під час розстановки камер і репетиції ракурсів та планів. Могли би запросити бабусьок для імітації масовості.
У залі Палацу "Україна" у спинки крісел вмонтовані гучномовці (основне призначення - звукопідсилення доповідей). Коли під час парткорференцій публіка в залі відверто спала, у потрібні моменти звукорежисер подавав на крісельні гучномовці фонограму оплесків щоби публіка прокинулася і почала аплодувати. Різні "типи" оплесків (а також сміх та різні вигуки) на бобіні були склеєні через різнокольорові ракордні стрічки щоби у потрібний момент подати те що відповідає моменту.
 показать весь комментарий
 
 
ПАРНАС
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали ,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
 показать весь комментарий
 
 
Лише для німців є характерним насміхатися і зловтішатися одночасно, тому вони мабуть і облаштували цей цирк. Не можу це дивитися.
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо це дивитися? Завтра подивимося що з цього приводу скаже Поярков у черговому випуску "Ничего святого". https://www.youtube.com/channel/UC344gX1JMEsLkLPAuQllAmw
 показать весь комментарий
 
 
Це той художник-інакодумець, чиї висловлювання загрожують зеленій владі. Цікаво буде послухати. Дякую.
 показать весь комментарий
 
Підпишіться на його канал. І ще знайдіть випуски "Поярков News" на Прямому, починаючи з серпня-вересня 2019. Коли ми відпочивали у Туреччині і намагалися біля ресепшен подивитися наживо Поярков News, збіглися не лише українці, але й поляки та азербайджанці. Усі щиро реготали назважаючи на мовний бар'єр.
 показать весь комментарий
 
 
Пришли посмотреть на говорящую собачку. Стыдоба! Они конечно думают, что все украинцы такие же кретины! Всего за пол года улетели в такую #опу!
 показать весь комментарий
 
 
цитирую Осла - мы проводим реформу судов, прокуратуры, мы за верховенство закона. Закон и Осел. Конституция и Осел.
 показать весь комментарий
 
 
Для того чтобы развалить страну не надо много "ума".Запретите другие языки,введите не видимые границы, то есть -это южане,западники,восточники,; приложите усилия,что Зеленский и делает ;разделить на бедных и богатых и дело в шляпе.Вот и дождались спасителя,чтоб тебя в душу................
 показать весь комментарий
 
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества. Такой же… пессимист… Читал его книгу "Бал в Кремле" - события 30-х годов: репресии, голодоморы а совдеповская "элита"... как наша теперешняя… Только теперешних не увозят ночью и не растреливают на рассвете...
 показать весь комментарий
 
І тут Остапа понесло. Накінець Зе заговорив, і стало ясно - він Хочун.
 показать весь комментарий
 
Кривляння в стилі "95 кварталу", на європейському форумі, президента країни, яка шостий рік перебуває в стані війни, що схожа на гру в одні ворота, це не те, що потрібне Україні для підтримки її жалюгідного іміджу на міжнародній арені. Європейську і світову публіку не треба під час таких заходів розважати своїми недоречними жартами і дивувати своїми знаннями англійської, намагаючись розмовляти нею експромтом. Краще вже було прочитати, виконаний професійно, переклад своєї промови англійською, зберігаючи кам'яний вираз обличчя.
Напевно, це більше розчулило би слухачів і викликало якесь співчуття та емоції, дещо відмінні від тих, що супроводжують розважальні шоу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх