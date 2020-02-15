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 Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

Прямую трансляцию выступления президента ведет ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175916
 
 
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Ще не слухав, але чомусь вже встидно.
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"встидно" це як? Як "соромно", по українські, тільки по ботовські?
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УСТИ́ДНО (ВСТИ́ДНО), у знач. присудк. сл., кому, діал. Соромно. - Хоч і встидно мені, а мушу признатися, що не читав [газети] (Іван Франко).

...
Івана Франка вже в боти записали... дожилися... Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8909
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І ми вас вітаємо, Миколо Яновичу. Паралельно нагадуємо про існування кличного відмінку в українській мові. Кацапи на ньому паляться 100%.
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Хоча в даному випадку оцього "по українські" вже достатньо
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якщо старий англицький кіт назвав мене кацапом, то мене це наврядчи збентежить)))
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хай Боб береже(цитата) - ахаха, хоть бы Боб сделала(Афина) шоб Зеля не очень обосрался
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Ты послушай что этот идиот несет! )))))))) Тут не зрада, это клиника.
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Присутні були?Чи знову збацав щось бецелами.
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Ишак сидит молча, крутит рылом, а люди разговаривают))))))))))))))))))))))))))))
Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8750
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Жахливий перелад. Звук накладається.
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Тут самая сложная роль у оператора:
НЕ показать полупустой и сонный зал.

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А поросенка то не пустили. Хе-хе. Вяликого международника. Сигнорировали поросятком.
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Вот так некое мурло на президентских выборах получило аж 8%. Хе-хе. То мурло для народа оказалось быдлом. Почему-то.
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ПАРНАС
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали ,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
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Лише для німців є характерним насміхатися і зловтішатися одночасно, тому вони мабуть і облаштували цей цирк. Не можу це дивитися.
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