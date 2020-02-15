 Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямую трансляцию выступления президента ведет ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Читайте также: Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский
Прямую трансляцию выступления президента ведет ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Читайте также: Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский
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Івана Франка вже в боти записали... дожилися...
НЕ показать полупустой и сонный зал.
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали ,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.