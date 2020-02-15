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 Политика Украины
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 Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающем на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), но не с так называемым руководством ОРДЛО.

Об этом он сказал в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175914
 
 
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Вони в заручниках там.
Чому ти не говориш прямо чиї вони заручники ?
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От маріонетка хрєнова. Одним словом - Зєйло. Говорить ні про що, а в голові наказ від Хубло.
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Вся Украина в заложниках. Олигархические кланы разделили Украину и эксплуатируют украинцев, выжимая последнее непомерными тарифами, ценами, налогами, акцизами, пошлинами и минимальными зарплатами ! Соевая гнида обещала 6 лет назад изменить ситуацию, но как всегда на#бало.
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А пика в потерпілого все більше і більша, а мізки всихають.
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О чём ты будешь вести диалог?
Они нуждаются в поддержке и заверении, что ВСУ готовятся освобождать Донбасс от оккупантов и бандитов.
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приезжай и общайся с кем хочешь. В чем проблема?
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так з ким Україна все-таки воює, а, чмо з посвідченням президента? може, роззявиш свою пащу і скажеш, дристун оманський?
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З ким спілкуватися ?З бабусями на ринках? В усьому світі ті чи інші групи населення представляють політичні партіі.А де вони,окрім російських окупантів на Даунбасі ?
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нах нам законтаченно-апущенный биоматериал?
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Все руководство Лугандона- это граждане России. Скоро,возможно к осени и большинство населения Лугандона будут тоже граждане России. Причем все эти граждане России, согласно украинского законодательства, находятся незаконно на территории Украины и за это сейчас предусмотрены конкретные сроки уголовного наказания. С кем там вести переговоры? У граждан России, как известно, свое руководство в Москве, во главе с Путиным.
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Зеизбиратели кажется начинают что-то подозревать 😂😂😂﻿
Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, але не з тими, хто не визнаний з точки зору міжнародного права, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3484
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Лох должен страдать, а ЗЕлох в двойне...
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А кого ЗЕ вважає мирними жителями?Це тих хто зущався над привязаною до стовпа дівчиною чи тих хто на сходах переходу пинали пристарілу жінку або тих хто закидував камінням наших полонених?Чи всетаки тих хто керує окупованими територіями адже і вони теж мирні жителі,ні один із них ненатискав на курок.
Так кого?
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