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 Политика Украины, Технологии
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Все про:армия (7642) беспилотник (723) Минобороны (6285) Укроборонпром (856) робот (14) Касьянов Юрий (17)

 "Онанизм и болтовня", - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов

Волонтер Юрий Касьянов посетил закрытую встречу при участии представителей государства и бизнеса, где обсуждались проблемы создания и принятия на вооружение наземных робототехнических комплексов.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Касьянова, во встрече участие принимали представители Минобороны и Генштаба, "Укроборонпрома", Института стратегических исследований, СНБО, а также представители фирм - разработчиков наземных беспилотных систем.

"Высокие государственные мужи и высокопоставленные военные сетовали, по обыкновению своему, на многочисленные препоны, которые мешают украинской армии быть действительно профессиональной и высокотехнологичной.

Нехватка денег, недостатки стандартов, руководящих документов, процедур, совещаний, согласований, и снова денег... МО кивало на Генштаб. Генштаб на СНБО. "Укроборонпром" - на экономическую ситуацию. Разработчики жаловались на тонны документов, без написания которых никто на технику даже не посмотрит...

Я сказал: ребята, вы занимаетесь онанизмом. От вашей болтовни больше новой техники в войсках не появляется. Если бы во время Второй или Первой мировой войны воюющие страны годами разрабатывали, согласовывали, подписывали придуманные вами многочисленные ТУ, "потребы", циркуляры - они бы сразу проиграли", - написал волонтер.

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Но самое плохое, по словам Касьянова, не отсутствие денег, а отсутствие "внятной, понятной, логичной оборонной политики".

"В "Укроборонпроме" она своя. В МВД/НГУ - своя. В Минобороны - своя. В Генштабе - своя. В СНБО - своя... А в целом государстве - никакой. Никто не собирает, не анализирует опыт войны на Донбассе, опыт военных конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. Никто не ищет новинки, новые вооружения, новейшие технологии на украинском рынке. А если сам к ним придёшь - будешь годами ломиться в закрытые двери", - резюмирует он.

Онанизм и болтовня, - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов 01
Онанизм и болтовня, - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов 02
Онанизм и болтовня, - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175913
 
   
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При преЗЕденте такого не может быть....на руководящие должности назначены "профессионалы и патриоты".... "Онанизм и болтовня", - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов - Цензор.НЕТ 6792
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Правильно делает. Вас надо уничтожать как сорняк прям на корню.
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Просто это большая ОПГ, которую интересует не робототехника, а количество денег, которое можно выгресть на пустой болтовне о роботах.
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Чего нервничаешь?
Общая "оборонная" политика есть, только её стесняется озвучивать:
"Надо просто ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ".

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Видел робота-собаку по ТВ. Шустрая такая.
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Для покращення ситуації в оборонній сфері пропоную найєму видати ще одну волонтерську премію розміром 600 тис. гривень!
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якщо не буде онанізму і болтовні, то Зеля посадить неугодних як за броніки.
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Гнать всех в шею
В Украине одни халявщики
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...как там поживает Верховный Потерпевший Гавнокомандующий, который является координатором этих процессов? "Онанизм и болтовня", - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов - Цензор.НЕТ 1793
"Онанизм и болтовня", - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов - Цензор.НЕТ 6318
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Генералитет ,как и политических хануриков надо на погост политический с почестями.За крайне редким исключением.
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