 "Онанизм и болтовня", - волонтер Касьянов раскритиковал встречу военных и производителей робототехнических комплексов

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Касьянова, во встрече участие принимали представители Минобороны и Генштаба, "Укроборонпрома", Института стратегических исследований, СНБО, а также представители фирм - разработчиков наземных беспилотных систем.

"Высокие государственные мужи и высокопоставленные военные сетовали, по обыкновению своему, на многочисленные препоны, которые мешают украинской армии быть действительно профессиональной и высокотехнологичной.

Нехватка денег, недостатки стандартов, руководящих документов, процедур, совещаний, согласований, и снова денег... МО кивало на Генштаб. Генштаб на СНБО. "Укроборонпром" - на экономическую ситуацию. Разработчики жаловались на тонны документов, без написания которых никто на технику даже не посмотрит...

Я сказал: ребята, вы занимаетесь онанизмом. От вашей болтовни больше новой техники в войсках не появляется. Если бы во время Второй или Первой мировой войны воюющие страны годами разрабатывали, согласовывали, подписывали придуманные вами многочисленные ТУ, "потребы", циркуляры - они бы сразу проиграли", - написал волонтер.

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Но самое плохое, по словам Касьянова, не отсутствие денег, а отсутствие "внятной, понятной, логичной оборонной политики".

"В "Укроборонпроме" она своя. В МВД/НГУ - своя. В Минобороны - своя. В Генштабе - своя. В СНБО - своя... А в целом государстве - никакой. Никто не собирает, не анализирует опыт войны на Донбассе, опыт военных конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. Никто не ищет новинки, новые вооружения, новейшие технологии на украинском рынке. А если сам к ним придёшь - будешь годами ломиться в закрытые двери", - резюмирует он.





