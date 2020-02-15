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 Политика Украины
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 Правительство будет работать над дешевой ипотекой, - Гончарук

Кабинет министров хочет сделать ипотечные кредиты на жилье доступными для украинцев.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомним, что в стране уже работает программа кредитов для предпринимателей.

"С 1 февраля уже заработала программа предоставления кредита по программе 5-7-9, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это дает предпринимателю-украинцу возможность начать заниматься собственным делом", - сказал Гончарук.

"Мы работаем над тем, чтобы ипотека также стала дешевле. Чтобы молодая семья могла прийти в банк и на нормальных условиях получила заем под адекватные проценты", - добавил он.

Читайте также: На программу доступных кредитов до ее начала уже записалось 17 тысяч участников, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3175912
 
 
 Топ комментарии
 
Дурики, в Украине жилье и так уже дешевле некуда. Никто его не хочет покупать. Застройщики на свои квартиры продают даже не в кредит а в безпроцентную рассрочку. Все что вы хотите так ето провернуть очередную аферу для розворовывания бюджетных денег.
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Та ну её нахер, Лёша. эту ипотеку. В стране скоро людей не останется. Квартир будет навалом.
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К слову пришлось. Но с "работать" никак не сочетается.
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Уряд правильно робить що підтримує молодь, бо саме молодь це майбутнє України! Саме молодь буде працювати і сплачувати податки, якщо вдасться затримати молодь в Україні! Тому програма 5-7-9% це взагалі бомба для розвитку української економіки! Потрібно створювати нові програми підтримки молоді та молодих сімей, молодих фахівців на селі та в місті, молодих вчених, молодих підприємців, молодих лікарів, молодих вчителів, молодих поліціянтів, молодих чиновників. Держава має ростити чесних та відповідальних громадян і допомагати їм виживати в цих складних умовах!
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Потрібно також звернути увагу взагалі на вартість кредитів для підприємців в українських банках! Чому українські банки додають 7% до стаки НБУ? З якого такого дива ми маємо сплачувати українським банкам такі страшні суми? Взагалі то 1,5-2% абсолютно достатньо для того щоб обслуговувати клієнтів і проводити банківські операції! Так працюють банки у всьому світі, а в нас приходиш в банк а там тобі пропонують 20% річних по кредитам в гривні? Хлопці ви там всі іпанулись? Якщо НБУ дає гроші під 11% то про які 20% може йти мова? Вже прийшов час втручатись керівництву НБУ в діяльність комерційних банків і обмежувати їх заробітки!
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Самокатик дыр...дыр...дыр....Дебилы. соросята, внешнее управление рулит. страна на продажу. Ублюдки
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откуда деньги на ипотеку?
пенсии бы платили и зарплаты.
Без ипотеки обойдемся.
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Банки выдают кредиты по ставкам, по которым им выгодно. Избыток денег + перепроизводство (некуда девать - нету спроса) - ставки стают низкими, - бери не хочу. Дефицит - ставки повышаются. Это почти что жопой торт кушать.
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А ось наприклад зеленський запропонував Цукербергу побудувати завод Тесла в Україні, ось де прорив!
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Дурики, в Украине жилье и так уже дешевле некуда. Никто его не хочет покупать. Застройщики на свои квартиры продают даже не в кредит а в безпроцентную рассрочку. Все что вы хотите так ето провернуть очередную аферу для розворовывания бюджетных денег.
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Та ну её нахер, Лёша. эту ипотеку. В стране скоро людей не останется. Квартир будет навалом.
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будет работать/шабат не шабат а Гончарук на трудовой вахте : обещает.
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цензор ,там наших РЫБАКОВ в азовском море АРЕСТОВАЛИ руские пограничники (((( тупишь по НОВОСТЯМ как всегда ((((
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Так ***** же готовится к очередной нормандской встрече. ЗЕ же нужно оправдать капитуляцию, и поставку воды в окупированный крым, мол все для спасения наших людей. И ето еще не все. Ждите новостей посерьезнее. Очень дорого нам обходятся переговоры с *****м.
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дешёвые импотенты - это вы
а ипотека (как и кредиты) может быть недорогой...
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от читаю и думаю достаточно на сегoдня глупостей или пока не выключатся?
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Кто-то может объяснить, какая польза бюджету от того, что зебилы берут деньги (в виде ОВГЗ) под 10-15%, а кредиты собираются давать под "5-7-9%"? И кто будет бюджету компенсировать убытки от разницы этих %%? Опять лохи, которым (якобы) Зеля не является?
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С этим все просто - ОВГЭ в основном приобретают олигархи, т.е идет скрытое финансирование "лучших" людей Украины. А на займах для граждан, при инфляции, государство ничего не потеряет. А банки пусть сами разбираются. Ну словом все как и зебилов.
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Очередной дешевый популизм из цикла зарплата учителей 4 000 долларов
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дешевая ипотека - ето две платежки за гас,
дешевый сыр - в мышеловке...
тут можно долго продолжать...
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Легализуйте уже наконец проституцию, чтобы Верховная Рада работала законно )
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Что правительство имеет ввиду под дешевой ипотекой?Это что планируют строить дома из кизяка?
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