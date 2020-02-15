 Правительство будет работать над дешевой ипотекой, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомним, что в стране уже работает программа кредитов для предпринимателей.

"С 1 февраля уже заработала программа предоставления кредита по программе 5-7-9, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это дает предпринимателю-украинцу возможность начать заниматься собственным делом", - сказал Гончарук.

"Мы работаем над тем, чтобы ипотека также стала дешевле. Чтобы молодая семья могла прийти в банк и на нормальных условиях получила заем под адекватные проценты", - добавил он.

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