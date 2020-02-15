 США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео

Об этом глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам "Инициативы трех морей"", - заявил Помпео.
Госсекретарь США добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов "для защиты свободы и демократии в мире".
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В свою очередь, представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".
"Инициатива Трех морей" - неформальное объединение 12 государств ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.
Украина не входит в это объединение, но ведутся дискуссии о ее привлечении, например, в качестве наблюдателя.
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шах и мат!
"В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
США крупнейший импортёр нефти после Китая.
Україна виконала низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей, натомість Росія не виконала жодного свого зобов'язання щодо поліпшення безпекової ситуації на Донбасі
Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Як зазначала посол Грау (спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Гайді Грау - ред.) під час засідання Постійної ради минулого тижня, Україна зробила низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей. Київ прийняв та оновив закон про особливий статус і добросовісно веде переговори. Росія, втім, не виконала жодного свого зобов'язання з поліпшення безпекової ситуації на Сході України та залишається непоступливою під час переговорів про досягнення миру", - сказав американський дипломат.
Гаррі Кеміан наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.
"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції, пов'язані з Україною проти Росії, залишаться в силі, доки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання та не поверне Україні повний контроль над Кримом", - заявив він.