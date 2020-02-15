 США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео

Об этом глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам "Инициативы трех морей"", - заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов "для защиты свободы и демократии в мире".

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В свою очередь, представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

"Инициатива Трех морей" - неформальное объединение 12 государств ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.

Украина не входит в это объединение, но ведутся дискуссии о ее привлечении, например, в качестве наблюдателя.

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