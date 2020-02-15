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Все про:Европа (1149) конференция (216) США (16139) энергетика (1132) Мюнхен (99) Помпео (242)

 США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео

США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в странах Центральной и Восточной Европы, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.

Об этом глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам "Инициативы трех морей"", - заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов "для защиты свободы и демократии в мире".

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В свою очередь, представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

"Инициатива Трех морей" - неформальное объединение 12 государств ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.

Украина не входит в это объединение, но ведутся дискуссии о ее привлечении, например, в качестве наблюдателя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175911
 
   
 Топ комментарии
 
начинают саображать...или соляры не хватает на давящие тракторы? США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 3729
США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 242
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Интересно каким макаром если из Германии все трубы ведут в кацапию.
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кацапы ответят ассиметрично - сдуют пару танков под тагилом и ***** коньки наточат....
шах и мат!
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В смысле на развитие своей углеводородной промышленности.
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начинают саображать...или соляры не хватает на давящие тракторы? США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 3729
США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 242
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Просрочку будуть роздавати в обмін на гроші.
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Гыг, с истекающим - в Украине, и не только - везде, такую продают по сниженным ценам.
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Может Штатам с себя начать? США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 212
"В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
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Откуда у тебя такой бред в голове ? Америка уже экспортёр нефти. Проснись, тебя обворовали
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Экспортируют, да! Но закупают втрое больше. Так бывает, дружище
США крупнейший импортёр нефти после Китая.
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Пишайся, вата! рашка цілий місяць продавала нафту США через кризу у Ормузькій проці. Смєхдєржава голодупа. США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 5021
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Ну вообще Штаты постоянно закупают в Рашке нефть. В конце концов у них доля в месторождениях Сахалина. А по поставкам нефтепродуктов в США Раисся вообще №1. Динамика по прошлому году выглядит так:
США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 4827
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Украина экспортирует газ, по твоей логике значит не покупает. Почему соевые поголовно все идиоты?
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Откуда вы такие тупые берётесь? Как можно вообще такое приводить в пример ? Как ? И вообще, когда это Украина экспортировала газ ? Может это отдельные бандиты это делают ? Давай пиши глубже , кто и зачем этот газ экспортирует с Украины и кто на этом наживается .
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Кто и зачем это делает это другой вопрос. Разговор за то что по твоим словам если Америка экспортирует нефть значит не покупает а это бред сумасшедшего, я тебе на это указал. А ты вместо того что бы признать что не прав, продолжаешь показывать себя идиотом.
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...сирожа, считаешь ли ты себя психологически зрелым человеком?
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"РОСІЯ НЕ ВИКОНАЛА ЖОДНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ": США ПРО МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 8127

Україна виконала низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей, натомість Росія не виконала жодного свого зобов'язання щодо поліпшення безпекової ситуації на Донбасі

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Як зазначала посол Грау (спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Гайді Грау - ред.) під час засідання Постійної ради минулого тижня, Україна зробила низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей. Київ прийняв та оновив закон про особливий статус і добросовісно веде переговори. Росія, втім, не виконала жодного свого зобов'язання з поліпшення безпекової ситуації на Сході України та залишається непоступливою під час переговорів про досягнення миру", - сказав американський дипломат.

Гаррі Кеміан наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції, пов'язані з Україною проти Росії, залишаться в силі, доки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання та не поверне Україні повний контроль над Кримом", - заявив він.
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