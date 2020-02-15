 Порошенко о работе власти по интеграции с НАТО и ЕС: "Декларируют, но мало делают, боясь обидеть Путина"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал в интервью изданию Gazeta Wyborcza, полный перевод которого доступен на сайте "Главкома".
"По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграции записан в Конституции, чтобы никто не посмел его изменить. Новые представители власти декларируют, что они за НАТО, но мало что делают, чтобы достичь этой цели. Интеграция с Альянсом - это ежедневная тяжелая работа над реформированием страны. А они даже не поехали на недавний саммит НАТО в Лондоне, потому что были очень заняты", - напомнил Порошенко.
Он отметил, что на самом деле команда Зеленского боится обидеть Путина.
"Я стараюсь не критиковать новую команду, а давать ей советы. Когда они отказались от поездки в Лондон, я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО - дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за Альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС", - убежден Порошенко.
===В нашей стране немало тех, кто ждет банкротства нынешней вертикали. Но эту позицию сложно поддержать. Потому что этот сценарий вряд ли сочетается с выживанием украинского государства. Логика "чем хуже, тем лучше" работает лишь тогда, когда вы наблюдаете за процессами на расстоянии. А в нашем случае, все мы - пассажиры одного и того же корабля.===
Петручо, да таких бла-бла болов как ты трудно отыскать!
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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