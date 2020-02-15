EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2521  215
Все про:НАТО (6663) Порошенко (17989) Путин (25421)

 Порошенко о работе власти по интеграции с НАТО и ЕС: "Декларируют, но мало делают, боясь обидеть Путина"

Новая власть на Банковой публично поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, но мало что делает для этого в практической плоскости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал в интервью изданию Gazeta Wyborcza, полный перевод которого доступен на сайте "Главкома".

"По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграции записан в Конституции, чтобы никто не посмел его изменить. Новые представители власти декларируют, что они за НАТО, но мало что делают, чтобы достичь этой цели. Интеграция с Альянсом - это ежедневная тяжелая работа над реформированием страны. А они даже не поехали на недавний саммит НАТО в Лондоне, потому что были очень заняты", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что на самом деле команда Зеленского боится обидеть Путина.

"Я стараюсь не критиковать новую команду, а давать ей советы. Когда они отказались от поездки в Лондон, я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО - дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за Альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС", - убежден Порошенко.

Читайте также: Кто-то думал, что последние 5 лет международная поддержка Украины сама шла нам в руки и достаточно просто приезжать и улыбаться, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3175910
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы ваша тема порох в ленте
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
бачу ти вже забрався на далеку каліфорнійщину )))
 показать весь комментарий
 
 
Но званием "исправный налогоплательщик России" он всё-таки пренебрёг!)
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное уже сделали, ПодЖопуПнутого от корыта отогнали....
 показать весь комментарий
 
Как всегда, порохоботы манипулируют. Смысл статьи совсем другой
===В нашей стране немало тех, кто ждет банкротства нынешней вертикали. Но эту позицию сложно поддержать. Потому что этот сценарий вряд ли сочетается с выживанием украинского государства. Логика "чем хуже, тем лучше" работает лишь тогда, когда вы наблюдаете за процессами на расстоянии. А в нашем случае, все мы - пассажиры одного и того же корабля.===
 показать весь комментарий
 
"Не надо бла-бла-бла....." - убежден Порошенко. Порошенко про роботу влади щодо інтеграції з НАТО і ЄС: "Декларують, але мало роблять, боячись образити Путіна" - Цензор.НЕТ 5850 Порошенко про роботу влади щодо інтеграції з НАТО і ЄС: "Декларують, але мало роблять, боячись образити Путіна" - Цензор.НЕТ 5850 Порошенко про роботу влади щодо інтеграції з НАТО і ЄС: "Декларують, але мало роблять, боячись образити Путіна" - Цензор.НЕТ 5850
Петручо, да таких бла-бла болов как ты трудно отыскать!
 показать весь комментарий
 
 
але ж вірили Лоліті, особливо довірливі вуйки
 показать весь комментарий
 
Это кто?А это тот, кого Зеленский превосходит в рейтинге в четыре раза.
 показать весь комментарий
 
.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
.
.
 показать весь комментарий
 
 
Добавь: во Львове. А в остальном: кому ОНО, поджопупнутое, надо!
 показать весь комментарий
 
Свинарчукгейт став заокеанським «прощавай» команді Порошенка.
 показать весь комментарий
 
ЗЕботов и их ольгинских товарищей спамят не подецки
 показать весь комментарий
 
У Зеленского нет таких людей которые за ним пойдут в огонь и в воду, а у Пороха есть такие люди.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх