EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  3355  110
Все про:арест (9941) стрельба (2594) Харьков (4578) патрульная полиция (1388)

 Суд арестовал харьковского патрульного, который в погоне ранил мужчину

Патрульный, который во время преследования автомобиля открыл стрельбу и ранил человека, взят под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Решение об аресте командира роты патрульной полиции без права залога 14 февраля принял Октябрьский районный суд Полтавы.

Читайте также: Мешал тренироваться: посетитель одного из спортклубов Киева открыл стрельбу по оппоненту, а затем скрылся

Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

13 февраля около 3:00 харьковские патрульные получили сообщение, что трое граждан после употребления спиртных напитков намерены уехать на автомобиле Subaru. Полицейские обнаружили автомобиль вблизи села Хролы Харьковского района. Началось преследование, однако водитель транспортного средства не остановился.

Патрульный сделал три выстрела из табельного оружия. Две пули попали в пассажира Subaru.

В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя.

Источник: https://censor.net.ua/n3175908
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо сів п'яним за кермо, то водій- Потенціальний Вбивця!!
 показать весь комментарий
 
А водилу Subary наградить и выплатить ему компенсацию лечения и душевных (моральных) травм с бюджета!
 показать весь комментарий
 
новые мусора и так перепуганные а теперь оружие дома оставлять будут
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
О чого йому брехати? Це цілком за законами США. Якщо дії злочинця призвели до застосування зброї поліцейськими і у результаті постраждала людина - звинувачувати у цьому будуть саме злочинця, бо це цого ПРОТИЗАКОННІ дії призвели до ЗАКОННОГО застосування поліцейським зброї. І це правильно.
 показать весь комментарий
 
Интересно сколько полицейских кинет рапорт об увольнении ближайшее время и сколько будут работать закрыв на все глаза?
 показать весь комментарий
 
 
подстреленное ЧМО наверное сынок мажорчик... сел с пьяным в машину значит соучастник - мент прав на все 300%
 показать весь комментарий
 
 
Вова с Донецка? Там многие подменяют закон понятиями.
 показать весь комментарий
 
Если всё так ,как трактует полиция,то полицейского надо выручать всем миром.
 показать весь комментарий
 
короче не омерика коп никто вообще зачем тогда копы--пончики жрать как в симпсонах?? Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка - Цензор.НЕТ 7082
 показать весь комментарий
 
...лучше бы отправили его на стрельбище повышать навыки меткой стрельбы... Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка - Цензор.НЕТ 3761
 показать весь комментарий
 
 
каждому водию по кольту , тогда мусора за пистолеты хвататься не будут
 показать весь комментарий
 
А знаете почему так жестко? Потому что судьи и прокуроры не хотят что бы по ним стреляли когда они пьяными ездят и не останавливаются.
 показать весь комментарий
 
 
у нас идет война с Козляндией. в условиях военного времени, каждый, кто убегает от правохранителей должен считаться террористом.

также нужно вводить смертную казнь для коррумпированных чиновников и полицейских.

только так возможно навести порядок.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх