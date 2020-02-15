 Зеленский в Мюнхене провел "конструктивную" встречу с главой МВФ Георгиевой. ФОТО

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружественные", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Зеленский начал визит в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.