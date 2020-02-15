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Все про:Зеленский (4609) МВФ (2789) Мюнхен (99) Кристалина Георгиева (2)

 Зеленский в Мюнхене провел "конструктивную" встречу с главой МВФ Георгиевой. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции провел встречу с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружественные", - говорится в сообщении.

Зеленский в Мюнхене провел конструктивную встречу с главой МВФ Георгиевой 01

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Ранее сообщалось, что Зеленский начал визит в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский в Мюнхене провел конструктивную встречу с главой МВФ Георгиевой 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175907
 
   
 Топ комментарии
 
Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.❗️
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані❗️
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.❗️
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев❗️.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером сучасності", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!!!!.
.Alex Noyt
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Позитивний рух української економіки полягає у зниженні темпів росту ВВП з 4, 7% у 2 кварталі 2019 року , до 1, 5% у 4 кварталі. А так все добре прояснив Гончарук, у Слуг Навароссії бабла вже кури не клюють.
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никакие
"дякую, дюже дякую. ай эм вова. вова из гуд бой. вот а ю? дякую"
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Ты не путай вот с этим, с позволения сказать, керманычем.
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В кращому випадку або розсмішить своєю тупістю та безграмотністю , або перелякає .
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"как всегда"? простите, а как часто вазелин до этого встречался с главой МВФ?

вообще умилительно. вы в курсе что он вообще не планировал ехать в мюнхен и ломанулся туда только потому что несмотря на все усилия коземанды вчера утром туда прилетел порох с командой и поломал планы кацапов (и мне так думается вазелина) про 12 шагов запихивания Украины в лапы приполярной нигерии и превращения ее в "недострану" с внешним управлением кацапами
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"Конструктивну" в лапках... це в порядку сарказму? Зеленский в Мюнхене провел "конструктивную" встречу с главой МВФ Георгиевой - Цензор.НЕТ 345
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'Фахівці-економісти' з Кварталу 95 домовляються про черговий транш МВФ на продовження зйомок серіалів "Слуга народа"?
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не по этой теме конкретно.., НО о том кто все эти люди и чего они хотят..Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 6401

Миха Чаплыга
13 лютого о 22:48 ·

У Зеленского Оман, Патрушев и Ермак... У правительства Зеленского - стервятники и мародеры...
Сорри, но за каждой "буржуазно-электоральной" НЕИЗБЕЖНО последует Велика Социалистическая...
Реконкиста.
Здаетсо мне, что все будет неожиданно и грандиозно. Выносят страну так, как будто завтра последний день.
И запомните: в день, когда Украина вспомнит, что она тоже личность - все ее "международные партнеры и друзья" сбросят маски "добрых дядь" и звериный оскал проступит на их "улыбках"... А компрадоры попытаются удрать первыми.
Наша задача - не дать им сбежать. Первейшая задача. Остальное решим после того, как они дадут ВИДЕО признания о том, как грабили и насиловали страну "зе-соросята" и пинчуки с фиалами.
А потом поговорим с "парнерами" о европейских и общечеловеческих ценностях в контексте неизбежной и длительной реструктуризации госдолга... ценой их "соросят".
И видимо на год нужно будет приостановить членство в СЕ и отступить от Конвенции.
Аргентина купила попкорн следя за нами.

Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 2179
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Конструктивну? Всі зустрічі шмарклі лише зі знаком мінус та ведуть до зашкварів його особистих та збитків і негараздів для України.
Он, ЗеБіли вже накерувались до цугундера всього лише за три квартали, економіку прийняли з ростом в 4,6 відсотків, а зараз лише трохи більше 1-го відсотку, а промисловість взагалі летить під плінтус.
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Їздить , б..дь , обсирає все , що до цього зробили . Воно з торговками на базарі в райцентрі не змогло б домовитися .
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Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу.
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РАЗГАВОР Ні А ЧЬОМ
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Тю, а чого Петра не видно? Він же там крутився. )))
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На фоки подивитись - так ніхто на нього без сміху дивитись не може.
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Зебіли , а чому ви зразу не переїхали в путінляндію , там теріторія велика - роботи вам всім вистачило б ? Обов'язково треба було вибирати собі царя звірів шоб привів вас туди ? Без вождя не можете ? А нормальні люди в чому винні ! Нам ні кацапія , ні ваше зе не потрібні !
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Чому за Мінску "зраду" Порошенка має звітувати якийсь ЗЕлепух-якщо б здохло оте поросяче одоробало-тоді інша справа,а так-нехай свинота не мутить нові Мюнхенські "зради",які знімають потім з повістки,а пиндує на свої Бендери Придністровські,щоб і його духом мародерним не смерділо по Європі та Україні.Тоді дещо ще можна врятувати з того,що цей виродок за 20-ть років натворив з своїми ригами та соевим барижним кодлом.
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"Австралієць лахтинський", "словесний понос" виключи... На вашу "дрисню" вже ніхто не ведеться... Вчись брехать якісніше...
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Ще й як ведуться-клюють мов поросята зелену шмарклю з помийного відра,ще й добавки просять з яру.
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МВФ уже все сказал. Так что встречаться можно сколько угодно и с кем угодно без изменения результата.

Там в лапшу про "волну инвестиций" и прочий звездопад чудес не верят.
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тю, Зелебоба уже полный штат инвестнянь набрал, а тут такой облом! придется их опять на панель, пардон 95 квартал, возвращать
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Тю, а чого Петра не видно? Він же там крутився. )))
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А він зробив усе, що теба... Тихенько, не "відсвічуючись"... Його "фоточки" з "Цукербергами", не цікавлять...
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Так выгнали наверное- зачем там посторонние лица. А может под столом сидит прячется))
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Я голосував за президента а не за песа,і не помилився.
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Так у вас "президент" вже два десятка років, не міняється... Ви не "голосуєте, а "падтверждаете"...
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Директор НАБУ Артем Сытник назвал корпус дел по "Приватбанку" самым сложным из всех, которые он когда-либо видел.

Вот поэтому можно было с МВФ даже не встречаться. Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 2864
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Хреново дело!
Если бы был результат - орали бы из каждого утюга!
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Не повірю у зміну мародерної системи,допоки живих поросенків возитимуть у Мюнхен зелені.Як закатають у консерви поросятину-може тоді щось зміниться i в Україні.
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Скоріше "у консерви" закатають "ослятину"... Все саме до цього і йде...
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Байданутих у США?Віслюк-це їхній символ!Тих закатають слони.
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Не "включай дурня"... Я про українського "Віслюка" і його стадо, кажу...
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Закаталка на хуторі Поросвиничі зламалася.Теперь засолюють та тримають підвішеним,щоб пЕС не дістав.
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Короче, сажаем Вована в СИЗО и объявляем на брифинге, что он изменник. Если вдруг через пару лет окажется невиновным - извиняемся.
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"Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружественные", но денег все равно не дают!
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В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
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Якийсь у вас квартальний плач вийшов.От коли Порошенко там був-він без папірця заявив:"Зроблю так,Боже,щоб слідуючому президентові України не лишилося нічого,що можна вкрасти!"
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За гроші-усі хороші,а спробуй-за порошу.
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Положительные достижения в нашей экономике ---это шо такое? В какой экономике? В кармане Осла, Бени, Бурята? Или в перспективах этих пидеров при продаже земли народной?
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Селфи - красивое. Результат - 0.000
Поговорили зато!
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порохобот красивій. Результат минус пару % баріге
вісрался зато
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У культурных людей...ну, тех кто от слова "куй" падают в обморок, термин "конструктивно" эквивалентно "пенисуально". Слова разные, а смысл в ПНК
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Десь прочитав фразу - "ненависть до одного дозволила обрати іншого...Ненависть - поганий порадник"...
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От же ж... А Петро Олексійович голомозим бігає десь під охвісом і дає інтерв'ю чесному П'ятаку, майстерно розписуючи гльобальні завдання, які він ставить перед Україною. Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 7683

Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 9128
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