 Дело "Приватбанка" самое сложное из всех, которые видел на посту главы НАБУ, - Сытник

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть опыт расследований и управления Антикоррупционным бюро - исходя из своего опыта, могу рассказать, что это наиболее сложное дело, которое я когда-либо видел", - сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, что сложность расследования в рамках этого производства состоит в большом объеме работы.

"Сложность в том, что банк работал длительное время, есть огромное количество транзакций, в том числе за рубежом, и это требует очень большого объема работы. В основном, он во многом уже сделан. И именно осознание этого и активность детективов как раз и побуждают к такой медийной защите, в том числе и в стенах парламента", - подчеркнул директор НАБУ.

Читайте также: Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник

По словам главы Бюро, НАБУ продолжает расследование дела "Приватбанка", начатого в 2017 году, а также работает с уголовными производствами, переданными из ГПУ в ноябре 2019 года после утраты прокуратурой функций следствия.

"Это дело было направлено к нам, хотя в принципе можно было направить в полицию. Но все же, после определенного рабочего совещания и рабочих дискуссий с генеральным прокурором, было принято решение о том, что расследование будет проводиться Антикоррупционным бюро", - рассказал Сытник.