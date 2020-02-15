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 Политика Украины
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Все про:Сытник (755) Приватбанк (584)

 Дело "Приватбанка" самое сложное из всех, которые видел на посту главы НАБУ, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник назвал корпус дел по "Приватбанку" самым сложным из всех, которые он когда-либо видел.

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть опыт расследований и управления Антикоррупционным бюро - исходя из своего опыта, могу рассказать, что это наиболее сложное дело, которое я когда-либо видел", - сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, что сложность расследования в рамках этого производства состоит в большом объеме работы.

"Сложность в том, что банк работал длительное время, есть огромное количество транзакций, в том числе за рубежом, и это требует очень большого объема работы. В основном, он во многом уже сделан. И именно осознание этого и активность детективов как раз и побуждают к такой медийной защите, в том числе и в стенах парламента", - подчеркнул директор НАБУ.

Читайте также: Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник

По словам главы Бюро, НАБУ продолжает расследование дела "Приватбанка", начатого в 2017 году, а также работает с уголовными производствами, переданными из ГПУ в ноябре 2019 года после утраты прокуратурой функций следствия.

"Это дело было направлено к нам, хотя в принципе можно было направить в полицию. Но все же, после определенного рабочего совещания и рабочих дискуссий с генеральным прокурором, было принято решение о том, что расследование будет проводиться Антикоррупционным бюро", - рассказал Сытник.

Источник: https://censor.net.ua/n3175906
 
 
 Топ комментарии
 
Справа ускладнилась тим, що Беня фактично все контролює через Зеленського.
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Что - шпагат длинее ног нужно делать? Не выходит?
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не дело сложное...а Беня не простой! ))))
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Гроші ж крав не один Бєня,щось і вождям СЛУГ НАвароссії перепадало. А проти діючого президента Ситник не піде. Та це єрунда. Бугалтерія все спише.
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Беня простой, как доска, у него кроме стырить в голове ничего нет. Власть в Украине глупая.
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Яйца нужны -- виноват садите не взираю на связи и бабло по полной программе !!! А вот если у самого рыло в дерме коррупционном тогда конечно тяжело Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 1222
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Что - шпагат длинее ног нужно делать? Не выходит?
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Пусть расскажет как ему тяжело было пить и гулять за чужой счет...
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Учитывая, что дело приватбанка является единственным, за раскрытие которого он взялся, за последние пять лет, то естественно дело приватбанка является для него единственным и самым сложным. Это тебе не шашлыки бесплатно жрать на природе в ровном!!
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Справа ускладнилась тим, що Беня фактично все контролює через Зеленського.
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Твой ШАКАЛадный вождь там здорово поднасрал!
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Лучше ты вынырни, хоть воздуха схватишь....
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токсікомани зельонского думають, що дихають повітрям ? )
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сложное если подходить с эмоциями....если просто факты и закон, может не такое и сложное
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Коррупционер во главе НАБУ.....всё слил за 5 лет и огромного финансирования....носки по 5оо гривен...крыша посольство США...
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Забыл упомянуть про опыт отдыха на квадроциклах)))
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Любое дело куда вставил нос ШАКАЛадный негодяй - сложное. Томос тому пример!
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А ты Бени Комсомольскому яйца в тиски зажми и дело станет самым лёгким.
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Коломойский башковит, у него предвидение...
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«Дуже складна» справа коли треба знайти докази шо Бєнянє віноват.
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А чё Падлашенко не подал в суд на Беню, а начал там мутить?
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Ничего сложного в этом деле НЕТ!
Кроме руки кукловода Бени всунутой в анальное отверстие марионетки Моники.

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От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/ На 2014 год, согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Новое время», состояние Игоря Коломойского составляло $2,3 млрд./ 05.07.19.
Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. biz.censor.net.ua. Но мародёру мало. Ему нужна украинская земля и украинские заводы.
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Может случиться нежданчик что тебя первым приговорят к вышке Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 1217
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Но может и так случиться: Тебя ещё раньше грохнут без приговора....
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Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Мародёр вообразил себя Троцким: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский. 08.05.19/Мародёру нужно напоминать что палач Троцкий закончил проломленным ледорубом черепом.Не буди лихо пока оно тихо.
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Карма у всех возьмёт своё.....(сам придумал).
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ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска Приватбанка об отмывании $470 миллиардов. Расследование из "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и их агенты в США и за рубежом. Эти схемы названы "Схемы Optima" - по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов. По утверждению адвокатов, активы приобретены за счет отмывания и незаконного присвоения доходов по корпоративным кредитам, выданным "Приватбанком".

Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 8314



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ФБР сидит на АБСОЛЮТНО всех хвостах, если в зубах есть хоть лям зелени! Ну и дуракам иногда подбрасывают инфу, вот как тебе сейчас!
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Таким дуракам как ты, очевидное нужно вбивать в башку кувалдой, ну или хотя бы телевизором 1+1.
Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 7656
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Я, наоборот, вижу абсолютно правильные действия власти! Если воет негодяй Падлашенко и и его друган Ахметов, значит всё правильно делается!
Вой в свынарнике это подтверждает!
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Два олигарха всрались - холопи переживають.
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"сложное дело" - не знает когда надо гавкать и где лизать. и в будке не отсидишься.
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та ну на? - на сумме не сходяк?
добавьте ноль и все упростится....
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зато доник у нас угомонился, меньше твиттит - импичмент отбой!
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Конечно для Сытника это самое трудное. Он хочет одновременно отсосать у Бени и чтоб потом его за яйца на Хрещатике не повесили, когда Клоуна скинут.
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