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 Политика Украины
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Все про:офис (86) съезд (319) Слуга народа (658) Кравчук Евгения (25)

 КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук

Партия "Слуга народа" избрала своим официальным офисом конгрессно-выставочный центр "Парковый".

Об этом в комментарии LB.ua перед началом съезда объявила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы решили, что это будет офис партии для разных наших структур", - сказала Кравчук.

Нардеп напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

В общественном хабе партии будут проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".

Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет 3-ий съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3175905
 
 
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а що, приміщення київського цирку вже замале? КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3720
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Головне ,щоб щоденно не "мінували" по телехвону. А то шутніків знайдеться чимало. І все з любові до СЛУГ НАвароссії.
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В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".

Тренинги... Капец. "Гербалайф" какой-то.
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Не смеши своими коштамы.
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"Скромненько" так. " Недорого". По- простому, по- нарідному КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4196
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"Почему ты пошел в партию 'Слуга народа'? - Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье! - И ты хочешь со всем этим бороться? - Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!"(с)
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Если с Материнским молоком не было привито Добропорядочность , а школа Знания , - То Тренинги , Проводи не проводи все равно Получишь , - ТО что Мы Имеем. Одна нісинітниця замінюється Другою.
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А губа то не дура,интересно во сколько им вернее нам налогоплательщикам обойдется аренда этого здания когда самые богатые фирмы позволяли себе там аренду на не более чем на три часа.
Советую ознакомится.
Конгрессно-выставочный центр «Парковый» - современный уникальный комплекс, специализирующийся на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставки, конференции, конгрессы, круглые столы, форумы, презентации, семинары, концерты и частные мероприятия. КВЦ «Парковый» обладает уникальными возможностями для проведения мероприятий: 2 выставочных зала, 26 конференц-залов, co-working с лаунж зоной, конгрессно-концертный холл, терраса с прекрасным видом для проведения мероприятий в летнее время, открытая экспозиционная площадь с вертодромом и постоянно действующий ресторан CHI с летней террасой. Все помещения оснащены суперсовременным мультимедийным оборудованием и мобильными перегородками, которые позволяют трансформировать пространство до размеров, которые необходимы для проведения мероприятия. Ультрасовременная техническая база в синергии с функциональным наполнением КВЦ «Парковый» позволяет реализовать практически любой event-проект: от международных форумов, выставок и конференций до презентаций автомобилей, симфонических и рок концертов, боксерских турниров и fashion-показов. Все ивент-площади комплекса оснащены оборудованием премиум-класса: конференц-мебель от Georgeti и Poliform, сантехника Villeroy and Boch, управление климатом Siemens, wi- сеть построена на оборудовании Cisco. За период работы конгрессно-выставочного центра «Парковый» для проведения своих конференций его выбрали такие компании, как Hewlett Packard, Samsung, Syngenta, Basf, здесь проходили показы в рамках Ukrainian Fashion Week и Mercedes Fashion Days, свои новые модели авто презентовали Lexus, BMW, Range Rover, Porsche, Volvo, на вертолетной площадке провели концерты Steve Aoki и Иван Дорн, также «Парковый» принимал заседания представителей ООН и благотворительное мероприятие от UNICEF.
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А це не той, що Янукович собі будував? Спадщина знайшла свого героя? От якби ще й майбутнє у спадкоємця було таке саме, але щоб до кордону не встигли добігти
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Господа Уроды так по богатому! слуги внешнего управления, враги Украины.
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или в лесу...на свежем воздухе... ото там и кучкуйтесь..
КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5360
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