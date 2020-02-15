 КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук

Об этом в комментарии LB.ua перед началом съезда объявила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы решили, что это будет офис партии для разных наших структур", - сказала Кравчук.
Нардеп напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".
В общественном хабе партии будут проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".
Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет 3-ий съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет партии.
Тренинги... Капец. "Гербалайф" какой-то.
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Конгрессно-выставочный центр «Парковый» - современный уникальный комплекс, специализирующийся на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставки, конференции, конгрессы, круглые столы, форумы, презентации, семинары, концерты и частные мероприятия. КВЦ «Парковый» обладает уникальными возможностями для проведения мероприятий: 2 выставочных зала, 26 конференц-залов, co-working с лаунж зоной, конгрессно-концертный холл, терраса с прекрасным видом для проведения мероприятий в летнее время, открытая экспозиционная площадь с вертодромом и постоянно действующий ресторан CHI с летней террасой. Все помещения оснащены суперсовременным мультимедийным оборудованием и мобильными перегородками, которые позволяют трансформировать пространство до размеров, которые необходимы для проведения мероприятия. Ультрасовременная техническая база в синергии с функциональным наполнением КВЦ «Парковый» позволяет реализовать практически любой event-проект: от международных форумов, выставок и конференций до презентаций автомобилей, симфонических и рок концертов, боксерских турниров и fashion-показов. Все ивент-площади комплекса оснащены оборудованием премиум-класса: конференц-мебель от Georgeti и Poliform, сантехника Villeroy and Boch, управление климатом Siemens, wi- сеть построена на оборудовании Cisco. За период работы конгрессно-выставочного центра «Парковый» для проведения своих конференций его выбрали такие компании, как Hewlett Packard, Samsung, Syngenta, Basf, здесь проходили показы в рамках Ukrainian Fashion Week и Mercedes Fashion Days, свои новые модели авто презентовали Lexus, BMW, Range Rover, Porsche, Volvo, на вертолетной площадке провели концерты Steve Aoki и Иван Дорн, также «Парковый» принимал заседания представителей ООН и благотворительное мероприятие от UNICEF.