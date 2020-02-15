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 США 16 февраля эвакуируют своих граждан, задержанных на лайнере Diamond Princess из-за коронавируса

Власти США объявили, что эвакуируют на родину соотечественников, находящихся на карантине в Японии - на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, в американском посольстве в Токио пояснили, что около 380 человек в воскресенье отправятся на США в самолете.

Ожидается, что самолет прибудет в Японию в воскресенье вечером. Пассажиры будут проверены на наличие симптомов, а затем доставлены на автобусе в самолет.

Всех эвакуированных по возвращению в США поместят на двухнедельный карантин .

Как известно, на судне у 218 человек был диагностирован коронавирус COVID-19. По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине.

Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

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Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев.

Среди зараженных двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа - 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Минздрав анонсировал, что эвакуацию граждан Украины из Ухани начнут 18 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, но ее отложили. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.

Источник: https://censor.net.ua/n3175903
 
 
 Топ комментарии
 
Вот что значит гражданин для США. А некоторые даже из Китая не могут забрать.
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Вот что значит гражданин для США. А некоторые даже из Китая не могут забрать.
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как бабло рубить так они граждане мира, а как эпидемия так - "почему стране на меня наплевать, если у меня фрукты закончились".
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возвращать зараженных граждан к себе в страну большой риск
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та чув вже, не сыпь мне соль на ухо...
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вопрос безопасности в етом случае должен быть на первом месте, надеюсь все все понимают.
да - надо забирать - нет не надо опускать пока всех инфузорий с них не вырясут...
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Ну да,лживою информацию украинских СМИ распространяете а поледние новости из мировых источников удаляете в том числе от самих америкосов.
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Ну так статистика вперта річ... ти тут майже цілодобово граєшся на патріотичних почуттях... а сам то ти хто?
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ето вы сейчас зеленых спрашиваете?
так они уже не за бубу голосовали, а против пороха...
дали буде - голосовали, но испортили бюллетень - бо обе твари одинаковые....
следующая стадия - не голосовали вообще...
и сами себе будут верить.
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Як можна було красти, мародерити і брехати п'ять років і при цьому сподіватись, що тебе переоберуть? Як можна було після цього дорікати українцям, що вони "не такі"?
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Помню, в 80-х, прошлого века, флагман круизного Мирового Флота- "Ройал Принцесс". Дважды натыкался на него: в Колумбии и в Греции, когда он становился в паре сотен метрах, от меня. К нему было не подойти ближе метров 30-40, секьюрити бдили. А сейчас, у Компании такой(!!!) залёт! Кошмар. Страховщики, как я понимаю- у ужасе!
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ето точно - стаховая компания етого парохода в глубоком минусе...
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Решение япенцев держать корабль в море на привязи выглядит очень странным. Вроде умных людей из себя корчат, а не доганяют, что из этих 3700 людей на лайнере переболеют ровно 3700.
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Острів безлюдний, а ліки та харчі скидать з повітря
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примерно то же японцы и делают - корабль на якоре, на берег тока незараженные
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Меня, лично, тока один вопрос волнует: там с бухлом как? Если много, то жить можно. А если собирались в Йокогаме запас пополнить?! Тогда- оставшиеся пока здоровыми от вируса, рискуют стать пациентами психиатра.
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А де ж то наша канадська тітонька Vedana? Ай невже зміна закінчилась? Але нічого страшного! Не переживайте шановне товариство) На зміну обов'язково прийдуть псевдосвідки пархатого: кацахол, роман іванович, мора зфайфер, з нами бог та ураїна, враг рода чєловєчєского і прочіє мєлкобуржуазниє елємєнти... друзі ви заробляєте не тільки на цензорі аше й на власній душі... признаюсь чесно шо гроші менше коштують... нічого особистого
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у вас, діду, бачу зміна тільки почалася і не відпускае клята діменція
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