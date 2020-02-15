 Число жертв коронавируса COVID-19 перевалило за 1500, зараженных - 66 492

Об этом сообщает "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.

"В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о 2641 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа, а также о 143 новых летальных случаях за пятницу", - говорится в сводке.

Как отмечается, 139 человек скончались в провинции Хубэй, двое - в провинции Хэнань (обе - Центральный Китай). По одному случаю зафиксировано в Пекине и городе Чунцин, на юго-западе страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в материковом Китае составило 66 492. От вызванной им пневмонии уже умерли 1523 человека.

Состояние 11 053 пациентов оценивается как тяжелое, в то же время по состоянию на конец пятницы 8096 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.