 Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и главой МВФ Георгиевой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кроме того, Столтенберг сам анонсировал встречу с Зеленским в комментарии журналистам в пятницу, сообщает NATO News.
"В Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с президентом Зеленским и многими другими", - отметил он.
Как стало известно агентству, в субботу в Мюнхене президент Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.
Ранее сообщалось, что Зеленский начал визит в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Тільки і думаєш, аби десь не зрадив, зайвого не ляпнув.
вы практически вымерли как подвид, хотя подобная участь предрекалась порохоботам...
З.ы. посмотрите сколько ЭТО здесь продержится, ну а мне три дня спокойствия от админа.
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
Позиція редакції «Схем» щодо розслідування «Оманлива відпустка»
...Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою?Що Зеленський був в Омані?Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN?Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев із Москви?Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського - то, по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулася. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті.
Пацаки, вас сделали.
по сути слова подонка из обхазии подтверждают проведение сепаратных
переговоров с кацапами, вода в крым это не абхаза , паразитирующего
в киеве, идея
"не випадково цей документ з'явився одночасно із телефонним дзвінком Зе и путіна-хла та підготовкою чергової зустрічі президентів Росії і України"
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
и дело не в том шо карма - дурко ж, никогда не знаеш шо выплюнет,
та он и сам не курсе....
13 hrs ·
КОРОТКО ПО МЮНХЕНУ.
Там представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе - "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Его главные бенефициары: бывший министр иностранных дел РФ Иванов, гендиректор Россовета по международным делам Кортунов, директор Российского совета по международным делам Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг, бывший канцлер ФРГ Шредер. Ну, и несколько наших деятелей.
Под "миротворческим и гуманитарным" словоблудием торчат уши главной российской идеи-фикс - прямые переговоры с боевиками, интеграция ОРДЛО в Украину на кремлёвских условиях etc. Вплоть до того, что кто-то там собрался обсуждать "украинскую идентичность". При этом ни слова о выводе российских войск с оккупированных территорий. И всё это, якобы, в европейской обёртке Euro-Atlantic Security Leadership Group.
Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот в принципе согласился с его основными положениями - правда, с оговорками.
На этом фоне в дипломатическую игру активно включился ПАП. Первое, чего он добился вместе с европейскими симпатиками Украины: руководство Мюнхенской конференции не признало план официальным документом, а его текст удалило с официального мероприятия.
Но это ещё не победа. Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные уступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим.
Дальше. Сегодня вечером украинское МИД официально отвергло этот план, но в разговоре со мной (буквально час назад) один из его сотрудников признался, что это больше шантаж со стороны Киева для того, чтобы внести правки в 1, 3, 6, 11 и 12 "шаги" упомянутого документа.
Таким образом, консультации в Мюнхене продолжаются, и не исключаю, что в результате давления на украинскую сторону, данный план в несколько видоизменённом виде будет представлен общественности в качестве внешнеполитического "прорыва".
Одновременно надеюсь, что и Порошенко, и его проукраинские европейские друзья сделают всё возможное для того, чтобы Украина не наступила на грабли печальноизвестного "Мюнхенского сговора" и не стала главным объектом жертвоприношения в процессе умиротворения агрессора. А он, агрессор, с 30-х годов прошлого столетия не изменился ни на йоту.
Только что туда прибыл Зеленский. Наблюдаем. Буду информировать