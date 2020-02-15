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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4609) Столтенберг (746) Мюнхен (88) Кристалина Георгиева (2)

 Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и главой МВФ Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ 15 февраля встретится в Мюнхене с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Столтенберг сам анонсировал встречу с Зеленским в комментарии журналистам в пятницу, сообщает NATO News.

"В Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с президентом Зеленским и многими другими", - отметил он.

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Как стало известно агентству, в субботу в Мюнхене президент Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал визит в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3175891
 
 
 Топ комментарии
 
І яка користь від цих зустрічей ....
Тільки і думаєш, аби десь не зрадив, зайвого не ляпнув.
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Вброс о встрече Зеленского и Патрушева в Омане могли организовать Порошенко и Медведчук

Такое мнение высказал олитолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.
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- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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І про що таким поважним людям говорити з агентом Хубла?
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ТЕОРЕТИЧЕСКИ он мог не только встретиться, но оказывать другова вида услуг, например пятки почесать. Правда же?
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І яка користь від цих зустрічей ....
Тільки і думаєш, аби десь не зрадив, зайвого не ляпнув.
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мда..фантазия у зелебобов поиссякла..
вы практически вымерли как подвид, хотя подобная участь предрекалась порохоботам...
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Стараниями админов цензора тут пасется только свиноферма. Остальных тупо банят.
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в сенсі - адміни за вас порушують правила, чи як ?
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Правила для других, а для свинофермы все что угодно. В прочем это не удивительно, учитывая шоколадного спонсора этой помойки.
З.ы. посмотрите сколько ЭТО здесь продержится, ну а мне три дня спокойствия от админа.
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для них краще коли народу більше, тому вважаю ваші натяки малоймовірними.
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Напиши - что ты такого важного хотел сказать?
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- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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аби ж то тільки сміх...ще й якесь непорозуміння і косяк ))))
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Он посмотрит Столтенбергу в глаза и тот начнёт хвалить Мюнхенский сговор, как это делают все, кому он посмотрел в глаза...
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А потім полетить до Оману зустрітись з Патрушевим?
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В Мюнхене понятно встретится с уважаемым человеком генсеком НАТО, а что там в Омане с кем встречался?, что даже МИД ничего не знает
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Давай Вольдемар оттолкни ещё таких людей и свою миссию можешь считать выполненной.
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так. до оечі. може ще хто не в курсі, але "Схеми" офіційно заявили, що вони ніколи не стверджували, що Зеленський зустрічався з патрушевим


Позиція редакції «Схем» щодо розслідування «Оманлива відпустка»

...Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою?Що Зеленський був в Омані?Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN?Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев із Москви?Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського - то, по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулася. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті.
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Але всі все зрозуміли. Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и главой МВФ Георгиевой - Цензор.НЕТ 7753
Пацаки, вас сделали.
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Єрмак зустрічався. Зеля в кущах сидів.
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Лишнехромосомное, никто и не говорил, что Зелемойский с Патрушевым в самолёте встречался.
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ЗеГниды сами прокололись, начали отрицать то, что знали только они,
по сути слова подонка из обхазии подтверждают проведение сепаратных
переговоров с кацапами, вода в крым это не абхаза , паразитирующего
в киеве, идея
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Зазирнув в очі кадебешніку:
"не випадково цей документ з'явився одночасно із телефонним дзвінком Зе и путіна-хла та підготовкою чергової зустрічі президентів Росії і України"
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Теперь давай про Порошенко и Гройсмана с Яценюком, ведь ты же уЗеленских хотел.
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Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:

- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
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когда буба куда едет всегда в воздухе висит напряжение,
и дело не в том шо карма - дурко ж, никогда не знаеш шо выплюнет,
та он и сам не курсе....
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Helgi Sharp is with Ol Sharp.
13 hrs ·

КОРОТКО ПО МЮНХЕНУ.
Там представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе - "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Его главные бенефициары: бывший министр иностранных дел РФ Иванов, гендиректор Россовета по международным делам Кортунов, директор Российского совета по международным делам Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг, бывший канцлер ФРГ Шредер. Ну, и несколько наших деятелей.
Под "миротворческим и гуманитарным" словоблудием торчат уши главной российской идеи-фикс - прямые переговоры с боевиками, интеграция ОРДЛО в Украину на кремлёвских условиях etc. Вплоть до того, что кто-то там собрался обсуждать "украинскую идентичность". При этом ни слова о выводе российских войск с оккупированных территорий. И всё это, якобы, в европейской обёртке Euro-Atlantic Security Leadership Group.
Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот в принципе согласился с его основными положениями - правда, с оговорками.
На этом фоне в дипломатическую игру активно включился ПАП. Первое, чего он добился вместе с европейскими симпатиками Украины: руководство Мюнхенской конференции не признало план официальным документом, а его текст удалило с официального мероприятия.
Но это ещё не победа. Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные уступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим.
Дальше. Сегодня вечером украинское МИД официально отвергло этот план, но в разговоре со мной (буквально час назад) один из его сотрудников признался, что это больше шантаж со стороны Киева для того, чтобы внести правки в 1, 3, 6, 11 и 12 "шаги" упомянутого документа.
Таким образом, консультации в Мюнхене продолжаются, и не исключаю, что в результате давления на украинскую сторону, данный план в несколько видоизменённом виде будет представлен общественности в качестве внешнеполитического "прорыва".
Одновременно надеюсь, что и Порошенко, и его проукраинские европейские друзья сделают всё возможное для того, чтобы Украина не наступила на грабли печальноизвестного "Мюнхенского сговора" и не стала главным объектом жертвоприношения в процессе умиротворения агрессора. А он, агрессор, с 30-х годов прошлого столетия не изменился ни на йоту.
Только что туда прибыл Зеленский. Наблюдаем. Буду информировать
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