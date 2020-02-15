 Расшифровать не можем. Они просто лежат у нас, - глава МИД Ирана Зариф о самописцах самолета МАУ

Об этом Зариф заявил в интервью, которое дал 14 февраля в Мюнхене американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.



Министр отметил, что согласно нормам международного воздушного права Иран имеет право возглавить расследование причин падения авиалайнера. Но необходимого программного обеспечения для изъятия данных черных ящиков в стране нет. По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью к Соединенным Штатам, но безрезультатно.



Журналист спросил главу иранского МИД, что сейчас происходит с самописцами. Тот ответил, что они "просто лежат" и к ним "никто не прикоснется без присутствия всех заинтересованных сторон".

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.