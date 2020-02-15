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 Расшифровать не можем. Они просто лежат у нас, - глава МИД Ирана Зариф о самописцах самолета МАУ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о невозможности расшифровать без участия западных экспертов черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими военными под Тегераном.

Об этом Зариф заявил в интервью, которое дал 14 февраля в Мюнхене американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что согласно нормам международного воздушного права Иран имеет право возглавить расследование причин падения авиалайнера. Но необходимого программного обеспечения для изъятия данных черных ящиков в стране нет. По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью к Соединенным Штатам, но безрезультатно.

Журналист спросил главу иранского МИД, что сейчас происходит с самописцами. Тот ответил, что они "просто лежат" и к ним "никто не прикоснется без присутствия всех заинтересованных сторон".

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3175890
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас бубочка топнет ногой и ему быстро передадут ящики.
Кажется в 95 квартале проще было власть пародироваь
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Бядааа!!! Иран не может расшифровать, мы не можем их ВОСТРЕБОВАТЬ, как НАШУ СОБСТВЕННОСТЬ!!!! Выход один: отдайте ящики пыне!!! Мокшане - все сделают! Хотя... думаю, все, что НАДО было сделать, с ними давно уже сделали...
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так віддайте тим, хто зможе.
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Сейчас бубочка топнет ногой и ему быстро передадут ящики.
Кажется в 95 квартале проще было власть пародироваь
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да...вони спеціалісти в цьому плані..
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Бачили як із суперджета випускається трап для евакуації ?
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Они должны отдать либо стране - владельцу самолета (то есть нам, но у нас, я подозреваю, тоже нет ни опыта, ни оборудования), либо заводу-изготовителю (но отдавать что-то в США аятоллы категорически отказываются). Канада настаивает на передаче ей, как стране, у которой пострадало наибольшее количество граждан. Но аятоллы тоже против, им Канада тоже не нравится. Так что там сейчас клинч. Ещё проявляет дипломатическую активность Франция, которая и может, и традиционно имеет влияние на исламские страны. А, ну да, и кацапы, куда же без них. Но они там каким боком, непонятно, и поэтому все будут против.
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Бядааа!!! Иран не может расшифровать, мы не можем их ВОСТРЕБОВАТЬ, как НАШУ СОБСТВЕННОСТЬ!!!! Выход один: отдайте ящики пыне!!! Мокшане - все сделают! Хотя... думаю, все, что НАДО было сделать, с ними давно уже сделали...
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значит уже что-то наколупали... рогами рашкиными...тут даже и гадать не надо
чего б они "просто лежали" ??? от шайтаны! сам не гам и другому не дам!
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расшифровывать такие записи нужно собрав вместе все заинтересованные стороны.
тогда ни у кого не будет возможности что либо подделать/исказить.
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Так а чего он "просто лежит" у них? Тут не так все просто. Пусть просто отдадут его Украине.
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нет не вся, каждый занимается тем чем привык... Шеколадный,- как никак созидатель, творец... А клоун?- он и есть клоун..., пародист играющий президента
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Бядааа!!! Иран не может расшифровать, мы не можем их ВОСТРЕБОВАТЬ, как НАШУ СОБСТВЕННОСТЬ!!!! Выход один: отдайте ящики пыне!!! Мокшане - все сделают! Хотя... думаю, все, что НАДО было сделать, с ними давно уже сделали...
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даже чурки ноги вытирают об нашего гидранта а оно еще корчит из себя что то и может угорожать только патриотам и журналистам
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Естественно расшифровать не могут. Потому. что информация в самописцах не зашифрована.
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иранские свиньи сбили самолёт и качают права,
иран государство террорист
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почему посла ирана не выдворили из страны вместе с его свинским посольством ?
или хорошо сидеть в иране и хрюкать в унисон с местной свинотой про взрыв двигателя ?
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похоже шо руссоспециалисто стереть или на крайняк подшаманить тоже не могут. просто лежат пока просто не "потеряются".
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не очень хочет, по моему, Иран, шо бы в тех ящиках кто поковырялся,
если правда обращались к Штатам и те "безрезультатно" на ето должны быть какие то причины о которых мы не знаем....
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нормальные страны разрывают дипломатические отношения за такое!
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