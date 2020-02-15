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 Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов по позициям украинских защитников:

- неподалеку от Красногоровки – из миномета 120 мм (12 мин), а также из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета (восемь мин), а также из гранатометов различных систем;
- в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм (семь мин), оккупанты также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм (20 мин) и 82-мм миномета (14 мин);
- рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела), а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Хутор Вильный – из миномета калибра 120 мм (две мины), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

14 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

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С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет, отмечается в сообщении.

Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин 01
Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175889
 
 
 Топ комментарии
 
надо еще решительнее разводить...раз главнокакбыкомандующий оглох от тишины на фронте
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення... тримайся, синку...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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Одужання та сил пораненому.
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І це після того як Оманський Брехун подарував ***** валентинку.
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Мюхенська зустріч з питань безпеки проходить під бурхливі акомпоненти мокшанської арти. А Владімір Ляксандровіч знову шлангом прикинуться, витруть губи і розповідатимуть про успіхи деескалації на Фронті.
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надо еще решительнее разводить...раз главнокакбыкомандующий оглох от тишины на фронте
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення... тримайся, синку...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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Главнокомандующий думает над предложением Патрушевым о сдаче Украины в обмен на выступление 95 квартала на России и места жительства в Сочах
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Сообщают об атаке дронов на базу Хмеймим в Латакии. Также сообщается о гибели российского генерала и офицеров.

Когда фельдмаршал вислюк будет так отвечать..
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Ще більше колотитиме членом по роялю.
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После сбитого бойцами сирийского сопротивления вертолёта, который убивал мирное население, банда путина и Асада наносят удары по районам, где беженцы живут в палатках. Вполне по путински
- получил от мужчин, бей по женщинам и детям..
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пропагандист как бы не понимает что перепечатывая пять лет по 16 часов в сутки сайты ДНР и РФ он работал на Путина.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!! Одужання пораненному воїну України!!! Цікаво, чому є така важлива помилка у звіти, чи то як по Фрейду "апечатка"вже у перекладі, де на початку звіту не вказано, що це расіянські!!!! збройні формування обстрілюють.... шо зелень свободу слова чавить чи то "опечатка"??
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Нагадайте мені що означає прізвище цієї істоти
Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця - Цензор.НЕТ 5450
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Учора
поруч з Красногорівкою - з міномету калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь з станкового протитанкового гранатомету - 7 пострілів та великокаліберних кулеметів;

тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін та 82-мм міномету - 14 мін;

На Донецькому напрямку з 6.20 ворог майже годину з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Красногорівки.
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Что вы хотите от трёх разового уклониста службы в армии, оно не Лох и эта ситуация будет до тех пор пока настоящий Лев не будет избран президентом стада баранов проживающих в Украине
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Вчера с утра Зеленский звонил Путину, поздравлял своего любимого с Днём Святого Валентина и клятвенно обещал, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет принята программа «12 шагов» (на встречу России).
А потом на самой конференции Порошенко провел множество встреч и весь план Путина-Зеленского был разрушен. «12 шагов» даже не будут рассматриваться.
Теперь становится понятно почему пуйловская марионетка зе не хотела пускать лидера нации в Мюнхен.

Аве Порох! Слава Украине! Победим.©
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Нехай переможний МИР запанує в Україні
Нехай весна прожене заметілі й розчарування з душі

Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця - Цензор.НЕТ 2767
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