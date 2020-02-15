 Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов по позициям украинских защитников:
- неподалеку от Красногоровки – из миномета 120 мм (12 мин), а также из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета (восемь мин), а также из гранатометов различных систем;
- в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм (семь мин), оккупанты также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм (20 мин) и 82-мм миномета (14 мин);
- рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела), а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Хутор Вильный – из миномета калибра 120 мм (две мины), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
14 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет, отмечается в сообщении.
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення... тримайся, синку...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
Когда фельдмаршал вислюк будет так отвечать..
- получил от мужчин, бей по женщинам и детям..
поруч з Красногорівкою - з міномету калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь з станкового протитанкового гранатомету - 7 пострілів та великокаліберних кулеметів;
тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін та 82-мм міномету - 14 мін;
На Донецькому напрямку з 6.20 ворог майже годину з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Красногорівки.
А потом на самой конференции Порошенко провел множество встреч и весь план Путина-Зеленского был разрушен. «12 шагов» даже не будут рассматриваться.
Теперь становится понятно почему пуйловская марионетка зе не хотела пускать лидера нации в Мюнхен.
Аве Порох! Слава Украине! Победим.©
Нехай весна прожене заметілі й розчарування з душі