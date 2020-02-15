 Европарламент отклонил проект многолетнего бюджета ЕС



Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Дэвида Сассоли, обнародованном на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське

"Цифры не отличаются от показателей, предложенных (предыдущим - ред.) Финским председательством ЕС, в отношении которых Европарламент подавляющим большинством уже четко выразил свое несогласие", - отметил Сассоли.

Он отметил, что представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех направлениях, которые сами страны-члены, а не Европарламент, поставили в центр внимания: климат, цифровое развитие и укрепление геополитических позиций ЕС. По словам Сассоли, такие предложения не только создают риски для достижения собственных определенных целей ЕС, но и повышают вероятность отставание от Китая и США.

Президент Европарламента сообщил, что представленные предложения не являются удовлетворительными для формирования бюджета в соответствии с обязательствами, взятыми на себя евроинститутами.

"Парламент сознательный важности своевременного достижения соглашения - мы были готовы к переговорам по ней с ноября 2018 года, но не Майей намерен поддерживать такое соглашение любой ценой", - добавил Сассоли.