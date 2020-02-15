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Все про:Европарламент (1458) призыв (528) Сассоли (6)

 Европарламент отклонил проект многолетнего бюджета ЕС

Предложенный Европейским советом проект Многолетней финансовой перспективы Европейского Союза (МФП) на 2021-2027 годы является неудовлетворительным, и Европарламент не сможет поддержать его в таком виде.


Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Дэвида Сассоли, обнародованном на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське 

"Цифры не отличаются от показателей, предложенных (предыдущим - ред.) Финским председательством ЕС, в отношении которых Европарламент подавляющим большинством уже четко выразил свое несогласие", - отметил Сассоли.

Он отметил, что представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех направлениях, которые сами страны-члены, а не Европарламент, поставили в центр внимания: климат, цифровое развитие и укрепление геополитических позиций ЕС. По словам Сассоли, такие предложения не только создают риски для достижения собственных определенных целей ЕС, но и повышают вероятность отставание от Китая и США.

Президент Европарламента сообщил, что представленные предложения не являются удовлетворительными для формирования бюджета в соответствии с обязательствами, взятыми на себя евроинститутами.

"Парламент сознательный важности своевременного достижения соглашения - мы были готовы к переговорам по ней с ноября 2018 года, но не Майей намерен поддерживать такое соглашение любой ценой", - добавил Сассоли.

Источник: https://censor.net.ua/n3175884
 
 
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ЕС без Британии? - полупес....
какой в задницу многолетний проект?
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А ви візьміть до себе факін рашн федерашн, вони вам швидко бюджет поповнять.
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Евросоюз держался на трех столпах- Британии, Франции и Германии.
Один из столбов- ВСЕ.
Не думаю, что все останется там по-прежнему.
Им бы выжить, а не думать о многолетних проэктх и бюджетах на десятилетие)
Тем более, что намечен и будет осуществлен естественный независимый от Евросоюза союз Британии и США.
Это союз , который способен перевернуть современное мироустройство.
То, что вне этого союза- карточный домик.
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