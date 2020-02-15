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 Политика Украины, Экономика
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 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что 80% теневого рынка топлива вышло на свет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Он отметил: "Я бы хотел прокомментировать фейки относительно увеличения безработицы и так далее и тому подобное. У нас действительно много проблем накопилось. Но вот в прошлом месяце, например, в январе, мы сегодня буквально проводили совещание с Налоговой, мы фиксируем на 25% больше сообщений про трудоустройство, чем в январе прошлого года. О чем это говорит. О том, что работодатели постепенно начинают  оформлять людей официально. Они начинают относиться к государству, к закону и к людям (что главнее) лучше. Мы посмотрели на то, что происходит на теневом рынке заправочных станций. Навели там порядок. Сейчас минимум 80% рынка, котрый был в тени вышел на свет. И это привело к тому, что цены на топливо постепенно начали снижаться. Не все происходит сразу. Мы много вещей одновременно делаем для того, чтобы экономика была белой, выходила на свет. Для того, чтобы ресурсы стали дешевле, а Украина эфективнее и теплее".

Источник: https://censor.net.ua/n3175882
 
 
 Топ комментарии
 
80% наших министров и депутатов вообще не соображают что несут. тоже - "вышли на свет".
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Это он решил потому что Укртатнафта Коломы в 130 раз меньше налогов заплатила? Или это тонкий троллинг экономистов? 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6422
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Я так понимаю в связи с увеличением светлого дня...
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Гончарук вчора сказав чітко - не знижуючи тарифів зменшити суми в платіжках. Тобто, я утеплюю житло за свій рахунок, а команда Зеленського повісила собі орден. Небеса послали теплу зиму - платіжки менші. А якби зима була така, як минулого року? То як би звітував Гончарук? А якби холодніша? Лічильник то клацає відповідно температурі надворі. А тариф на гігокалорію влада змінювати не збирається.
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Главное не в этом. Газ в Европе за год подешевел в 2 раза. Начнёт он там расти ( не дай Бог), у нас он тоже начнёт дорожать
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у нас як завжди, не дешевшає бо купили дорого, а дорожчає, бо там ціна піднімається.
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Это он решил потому что Укртатнафта Коломы в 130 раз меньше налогов заплатила? Или это тонкий троллинг экономистов? 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6422
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80% наших министров и депутатов вообще не соображают что несут. тоже - "вышли на свет".
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Пальму первенства здесь имеет Гончарук, у которого вообще свой отдельный мир в голове. К реальности это всё отношения не имеет, но самое печальное, что он не врёт, он просто убеждён в той пурге, которую несёт. Его вообще-то лечить надо у доктора, который работает с людьми с искаженным восприятием реальности, а не в премьеры ставить.
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Даешь взад гнойсмана, да? У того с реальностью было вери гуд? Беда совковой логики, что фсе плахие, фсье прапало, мы ничего не предлагаем, наши дети продолжают ср@ть в подъезде, но виновата в этом - уборщица.
Кстати - первый премьер, который сказал, что закроет казино и - закрыл, сказал, что закроет заправки и - закрыл.
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закроет казино/ В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. 18.10.19. В Украине третий по значимости -после вора Коломойского и четыреждыуклониста от армии Зеленского-барыга Разумков. Барыга-скупщик краденого.Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто возле зала с игровыми автоматами находится ломбард.
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Так не народ в тени , а олигархи в тени . .Не наёмные работники выводят миллиарды в офшоры и грабят Украину .А Ахметов ,Коломойский , Пинчук , Веревский и прочая шушера не платят налоги.
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80% теневого рынка топлива вышло на свет... и показали Гончаруку "ФАК!" 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7301
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...а в бюджете многомиллиардная дыра! 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7212 Шизофрения как она есть 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3085
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Вот так все взяли и тебе козду поверили. За почти 30 лет все легковерные регулярно, основываясь на очередных обицянках, выходили на солнышко. А когда тебе подобные начинали затыкать дыры в бджете, резко пряталтсь в тень. Но было ти это оччччень сложно и дорого. Ты там глянь на улице, уже народ строится из тени да загорать. Клиника.... 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1931
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Трезво оценивая "способности" этого мастака и его приколы про выход топлива из тени, вовсе не удивлюсь, если днями прорвет какой нибудь могучий топливопровод 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6610
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В чем поддерживаю самокатчика, работа была, работать действительно некому за 500$ в месяц! Все квалифицированные давно в Европе и за поребриком! А "благодаря" де(зе)билам экономика обвалилась и возможно достигла дна!
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ще є куди падати. Я от якщо не знайду роботу до кінця лютого, то знову поїду за кордон. І вже тепер я точно буду подавати документи на ПМЖ. Набридло це все. Хай самі працюють за 6000 гривень, в мене сім'я і старший син навчається, а за ці копійки це все неможливо.
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Це каже той,що в економіці профан. Як йому можо вірити?
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"Рынок вышел из тени, поэтому топливо стало дешевле(с)"? Что этот дурак мелет? Т.е. стали работать официально, платить налоги, но это дало возможность снизить цены? Я уже даже не сомневаюсь в его умственных способностях. Он - дебил, как и те, кто голосовал за клоуна и команду.
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Выход идиота на самокате с бубуенчиками 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6384
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Чому ті, хто привів до влади Гончаруків тепер цього не визнають?
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я визнаю. і вважаю Гончарука прекрасним прем'єром
і Зеленський - то найкращий варіант з усіх наявних на той час
піди вдавися від киплячого лайна в тебе в голові
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Признаёте просто так или за какие то дела.
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Вчора за весь вечір Гончарук так і не пояснив, чому формула не працює. 80% у тарифі на гігокалорію - ціна газу. Тобто, якщо ціна газу в Європі знизилася на 50%, то ціна на гігокалорію має зменшитися на 40%. Ціна газу, який закуповує Україна на європейському хабі зменшилася значно більше, ніж на 50%. А ціна гігокалорії зменшилася аж на 3,5%. А воно співає про якісь платіжки.
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Это офис « Фантазера» такое придумал или сам премьер?
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Не знаю, но вот нам, на канторе, постоянно нужно кого-то трудоустраивать вместо тех кто уехал работать за бугор, и брать приходится либо пенсионеров, либо пацанов с ПТУ которые станок видят первый раз в живую, обучать их, а как научатся, так тоже сваливают на заработки. Чтоб платить по штуке баксов( чтоб не уезжали), стоимость продукции, при нынешней общей, мать его, системе налогообложения, должна быть такая что х-й ее кто купит (ты подымишь цену, а конкурент нет).
Так что вот такие покращення .....
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а чем нінешняя система налогообложения ухудшилась? брешешь ведь, ибо понятия не имеешь о системе налогообложения
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профан гончаорук барыжит лохам газ, который кобелев летом втридорого купил,
кобелеву премию, а лохам газ на почте покупать
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а может и выходят с тени, раньше когда покупал ДТ 300 - 400 литров было такое что кассирша предлагала существенную скидку но!! чек я не беру, сейчас такого нет, да и бензин за последние два три года стал лучше,
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медведчук-порошенко терплять колосальні збитки звязку виводом з тіні ринку пального
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вчора заправився на Авантаж по 22,45. Супер! Українці дуже вдячні. Крім того, що якість пального покращилась, так ще й ціна просіла більше 20%
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Тебе надо было на Маршале заправится...там по данным сайта минфина бадяга еще дешевле...2.20...как колбаса о которой ты мечтаешь..😃
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десятки лет в тени. десятки миллиардов убытков бютжету. кто вернет. кто сядет????????
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Рост ВВП за четвертый квартал 2019 года составил 0,1% вместо планируемого правительством 2,1%.
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Это значит, что денег меньше в бюджет. Что в свою очередь означает, что они будут вынуждены брать больше кредитов для выполнения своих "программ". Что в конечном итоге означает, что платить по счетам придется тебе. Мне тоже, конечно. Куда ж деваться с этой посудины и от дурней.
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Многие бабушки понимают в жизни куда больше, чем многие "экономисты". Жизнь научила. В любом случае, ничего хорошего никому такое не несет.
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Если есть нелегальные заправки то вопрос а почему они есть! а потому чтобы не платить налоги в стоимость топлива минимум 60% это налоги! Так кто может легко снизить цену топлива легальная заправка которая платит все налоги или не легальная которая налоги не платит!

Т.е. вы разогнали нелегальные заправки и все заправки стали платить налоги и после этого снизилась цена? а с какого хера, т.е. нелегальные стали платить налоги и еще цену понизили логика где?!!
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ЧувачОк в жилетке продолжает играть так как играл в массовке на Интере...
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