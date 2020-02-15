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Все про:Лукашенко (1769) нефть (1476) транзит (536)

 Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности начать отбор российской транзитной нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает агентство "БелТА".

По его словам, Беларусь пойдет на такой шаг в случае, если Россия не выполнит поставки в "утвержденном объеме" в два миллиона тонн в месяц.

"Через страну прокачивается 70 млн  тонн нефти и они (Россия - ред.) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент также напомнил, что Россия до сих пор не компенсировала расходы за поставок загрязненной нефти в апреле прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко

"Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудования в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что уже озвучил эту позицию на переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля.

Ранее Лукашенко подтвердил, что в Москве намекают на присоединение его страны к России в обмен на экономические преференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3175881
 
   
 Топ комментарии
 
Этой песне уже 20 лет почти.Просто не касалось его ЛИЧНОГО царского места.Как лапти щёки не раздувают,как его раком не ставят(как он сам сказал),он им ничего не подарит.Этот хитрый деревенский паренёк преподавал,когда куйло ещё портфель за Собчак носил.Он не так прост,как многие думают. Дурак 25 лет у власти не продержится,по определению.Уже поднял транзит в полтора раза и снова поднимет.
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Вы лучше думайте как его быстрей в ростов сплавить.И нам это будет тоже помощью.С Порохом можно было пошушукаться и дела иметь.А с Зелей.... как в кремль позвонить.
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Ниочём... Если Лука хочет, чтобы ***** построил нефтяной поток в обход Беларуси, то это вообще не вопрос, в разы проще чем с газом.
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И через кого он будет его гнать? Через проклятую Прибалтику? Кругом же враги, друзья с жо...ы, а не в Европе Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти - Цензор.НЕТ 4192
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Через порты. Советую посмотреть рост грузооборота портов Рашки в последние годы. Он уже больше, чем грузооборот всех потов Совка! Один Новороссийск сопоставим со всеми нашими портами вместе взятыми. Строятся и новые с нуля в чистом поле!
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Советую карту глянуть и прикинуть как на НПЗ будет идти этот налив с Новоросийска морем.
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Причём здесь Новороссийск? Это просто пример. Гуглите Высоцк, гуглите Усть-Лугу - огромные балтийские порты с нуля!
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Не все так просто как тебе кажется. Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти - Цензор.НЕТ 2484 И какие там с ноля. Ты вообще трезвый? Там порты всю жизнь были, ватник.
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В Усть-Луге??? Может катера и причаливали иногда...
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Извиняюсь, не Высоцк, а Приморск имел ввиду (за этой руснёй не уследишь - постоянно что-то строят
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Там Литва, Латвия, Польша и немного в Германию. На страны Балтии гнать наливом через Гибралтар, это будет номер Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти - Цензор.НЕТ 5099
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Представь себе, скока на распил пойдет! Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти - Цензор.НЕТ 6652
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Мне нравиццо лука, решивший меряться гениталями с ******
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Поздно вс...ался Саша, банда уже в селе. Тем более и трубу ты продал, так что будут брать под охрану свою собственность.
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Давно пора от слов переходить к делам. По другому зуйло не понимает
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Этой песне уже 20 лет почти.Просто не касалось его ЛИЧНОГО царского места.Как лапти щёки не раздувают,как его раком не ставят(как он сам сказал),он им ничего не подарит.Этот хитрый деревенский паренёк преподавал,когда куйло ещё портфель за Собчак носил.Он не так прост,как многие думают. Дурак 25 лет у власти не продержится,по определению.Уже поднял транзит в полтора раза и снова поднимет.
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Игра на местную публику.Ни грамма не откачает.
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Беларусы, а может вам нашего малороса отдать чтобы вы его президентом выбрали?
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Вы лучше думайте как его быстрей в ростов сплавить.И нам это будет тоже помощью.С Порохом можно было пошушукаться и дела иметь.А с Зелей.... как в кремль позвонить.
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Отбор бульбашами нефти из чужой им трубы это воровство,а за воровство бют по морде.******* бацько трубы а теперь пусть сосет у *****.
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Шо там у Вітебську,вже шиють прапори Вітебської Народної республіки?Бульбафошистобандери))
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Зажал три рубля, а нефть танкером, оказалась дороже! А цена нефти с Казахстана вообще дороже даже мировых...
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в цене надо ещё учитывать траты на разборки с куйлом, тогда любая дешевле...
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Нужно было коронавирус закинуть на рашку , а не в Китай .
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саня, в бущем кацапогосударстве - не ты будешь королем...
николку увози - ***** точно грохнет - сына спасай....
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всё, бульбобандеровцы "украли" всю нефть парашки теперь в сми...
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фамилию ему смени и не знай, бо когда тебя твои мыше братья пытать начнут? - ты скажешь все.....
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