 Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает агентство "БелТА".

По его словам, Беларусь пойдет на такой шаг в случае, если Россия не выполнит поставки в "утвержденном объеме" в два миллиона тонн в месяц.

"Через страну прокачивается 70 млн тонн нефти и они (Россия - ред.) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент также напомнил, что Россия до сих пор не компенсировала расходы за поставок загрязненной нефти в апреле прошлого года.

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"Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудования в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что уже озвучил эту позицию на переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля.

Ранее Лукашенко подтвердил, что в Москве намекают на присоединение его страны к России в обмен на экономические преференции.