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Все про:шахта (854) шахтеры (550) энергетика (1131) Алексей Оржель (53)

 Сжигание угля - это прошлое, - Оржель

Правительство готовит программу профессиональной переориентации шахтеров в связи с неизбежным уменьшением количества шахт.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день у нас угля на складах украинских ТЭС больше, чем мы сжигаем. Потому что тепло. Потому что экология изменила климат. Потому что если мы будем сжигать и в дальнейшем не будем выполнять те экологические требования, которые нужно выполнять... Давайте так откровенно - это намного дороже", — сказал Оржель.

Министр напомнил, что сжигание угля является экологически вредным.

"Сжигание — это прошлое. Мы должны спасти и от экологического бедствия, и от того, что люди вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности. Мы должны сохранить родителей детям. Это правда. Если мы дадим им новую работу, если мы дадим им новое будущее", — подчеркнул он.

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По словам министра, Украина становится все более энергоэффективной и потребляет все меньше газа, тепла и электроэнергии.

"Мы готовим программу, мы готовим новые рабочие места. Мы хотим, чтобы люди не подвергались опасности в шахтах. Мы хотим им сначала предложить новые рабочие места, новые перспективы. И сразу им предлагать этот вариант, когда они смогут найти для себя новое будущее", — рассказал Оржель.

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"А если, например, мы дадим бесплатное образование детям шахтеров? Пожалуйста, вы можете быть кем угодно: айтишником, юристом, строителем. Но нет больше потребности в угольной генерации, потому что есть возобновляемая энергетика, есть аккумулирующие мощности, есть то, как развивается прогресс. Это энергетика будущего", — добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175880
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, да. Наверное, всё меньше и меньше потребляет, бо производства сворачиваются, невиданными темпами. Кстати, второй придурок, который Милованов, сегодня вот ЭТО шарахнул: "В эпидемии коронавируса для Украины есть свои плюсы. В частности, есть возможность повысить экспорт металлургической продукции, поскольку заводы в Китае могут остановиться"(с). Его даже Савик прервал, заметив: "так лучше не говорить, а то потом еще будут цитировать где-нибудь на английском языке", имея в виду, что эта реплика является крайне некорректной.
Слуги... они такие слуги. А можэ их лечить надо? Принудительно.
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Да конечно, лучше заплатить руснявым шахтёрам, чем своим. Да, сволота зелёная?
Сжигание угля - это прошлое, - Оржель - Цензор.НЕТ 6355
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От шахтёры тупые, ходят, бастуют там чето, вас же просто спасти хотят, а уголь шмаркли и на кацапии купить могут
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не уголь заставят обратно закапывать .и шахтёры при деле и впереди планеты всей
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Да конечно, лучше заплатить руснявым шахтёрам, чем своим. Да, сволота зелёная?
Сжигание угля - это прошлое, - Оржель - Цензор.НЕТ 6355
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Я такой возил, в Египет. Его называли "шихта". Много возил! За три года на линии Мариуполь-Александрия, даже не знаю- скока. Но более миллиона тонн, это точно.
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Ну, да. Наверное, всё меньше и меньше потребляет, бо производства сворачиваются, невиданными темпами. Кстати, второй придурок, который Милованов, сегодня вот ЭТО шарахнул: "В эпидемии коронавируса для Украины есть свои плюсы. В частности, есть возможность повысить экспорт металлургической продукции, поскольку заводы в Китае могут остановиться"(с). Его даже Савик прервал, заметив: "так лучше не говорить, а то потом еще будут цитировать где-нибудь на английском языке", имея в виду, что эта реплика является крайне некорректной.
Слуги... они такие слуги. А можэ их лечить надо? Принудительно.
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Лучше сжигать на углях, а остатки выбрасывать в заброшенную шахту.
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Федя кастро тоже проводил пере квалификацию. Он постановил переделать всех проституток на кубе в водителей такси. Закончилось занятно - лэди стали работать сразу на двух "работах"
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чем то напоминает омеляна гиперлуповича в своих бреднях. интересно, шо оно рассказывало бы, если б зимой морозяка стоял?
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Отмазался, да не заменит он высокоэнергетические ресурсы никакой альтернативой, снизить расход да, но не заменить. 3-4 кВт в месяц на квадратный метр жилья как ни крути нужно генерировать, даже больше с учетом потребностей богатых людей. А глобальное потепление это реальный подарок этой власти, были бы морозы под 30 градусов, по другому бы запели, да и не дай бог обнищавший народ гибнуть стал в угоду монополистов. Языком болтать легко, на деле все намного тяжелее и сложнее.
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В течение года 5 стран ЕС получили больше 50% электричества из возобновляемых источников

https://charter97.org/ru/news/2020/2/14/365980/
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Теперь шахтерам можно деньги и не выплачивать. Пусть работу ищут в Польше. Министр и сам эти деньги потратит. В офшоры, на Мальдивы. Как сказал Оржель - мне нафиг уголь не нужен - за него буханку хлеба в магазине не купишь.
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ДОВБОЙОБ!!! Невже забули про закупівлю вугілля з ПАР?! Де розуміння про енерготичну безпеку держави?! Це що, лобіювання махметівських шахт, чи знищення державних?! ІДІЙОТИ ПРИ ВЛАДІ ГІРШЕ ОКУПАНТІВ!!!
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А этот урод хоть шахту то видел,он даже понятия не имеет что города строились вокруг шахт а не наоборот,что закрытие шахты произведет до колапса всего города.И на что он собирается переучивать шахтеров на заробитчан или торгашей на базарах?
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В 2015 году в Англии закрылась последняя шахта глубиной 800 м «Келлингли». Владелец угольного месторождения UK Coal был вынужден прийти к такому решению из-за целого ряда факторов. Прежде всего, больших объёмов финансирования потребовали падение цен на уголь и развитие альтернативных источников.
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Де Англія,і де Україна,різниці не бачиш?
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А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії. Межує з двома іншими частинами Великої Британії - Уельсом на заході і Шотландією на півночі в межах острова Велика Британія. Назва країни походить від назви племені англів, одного з германських племен, що оселились тут у V і VI століттях[1]. Англія не є політичною одиницею з 1707 року, коли з Англійського королівства та залежних від нього країн була утворена Велика Британія. Столиця Англії, Лондон, також є столицею Великої Британії.
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Смею Вам заметить что Англия не Украина и к любому делу там подходят комплексно и капитально.Там и во всем мире ничто не разваливают и не уничтожают не построив нового.А у нас все разваливают не имея даже понятия чем новым заменить и откуда брать деньги.
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Зеленые как обычно банально врут. В Китае,например,этого Оржеля совсем не уважают. Целую программу по строительству новых угольных ТЭЦ реализуют. Дешево потому что.
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Если 100 лет назад в Великобритании работали более 3 тыс. угольных шахт и свыше 1 млн шахтеров, то уже к началу этого столетия подобных предприятий в стране почти не осталось, и генерирующие компании в основном закупали уголь за рубежом.
К 2025 году в Великобритании закроются все угольные электростанции, на которых нет оборудования для снижения выбросов.
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"экология ихменила климат" - все понятно, дальше можно не читать. Дибил детектед.
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Я так розумію шо Зелєбоби збираються закрити все,продати землю,а людей,хто не поїде з України,травануть дустом))
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Коронавирусом,вот уже ведется подготовка к переброске его в Украину.
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Не можу стриматись! Навіть на Кіпрі 80% електростанцій працюють на мазуті, і тільки до 20% на сонці та вітряках! Довбойоби при владі гірше злочинців!
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А помимо пустой болтовни есть конкретные предложения,идеи,альтернативы? Нет? Ну я так и знал.
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"Сжигание угля-это прошлое..." Как бы с этими горе-реформаторами нашим будущим не стало сжигание старой мебели и книг...
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япошкам нужно рассказать)))
рни не знают видимо
и покупают уголь в австралии - дибилі)))
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Украине нужно увеличивать добычу электричества и переводить страну на электроотопление и нужно в квартирах ставить всех электроплиты! Электричества должно быть валом и тогда оно будет дешевое! И нужно еще строить промышленные хранилища электричества, чтобы ночную нагрузку перенаправлять на хранение! И еще продавать странам соседним и зарабатывать на этом рынке энергетики!
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Такое уже было,Яценюк по моему в 14 или 15-м году хотел это сделать и электричества у нас достаточно да вот получил по руках от олигархов контролирующих другие энергоресурсы.
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так, я шот неполел, а кто с осени дамбаускій ухаль жрать будет, кармильци же вазрасчаюца?
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