 Сжигание угля - это прошлое, - Оржель

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день у нас угля на складах украинских ТЭС больше, чем мы сжигаем. Потому что тепло. Потому что экология изменила климат. Потому что если мы будем сжигать и в дальнейшем не будем выполнять те экологические требования, которые нужно выполнять... Давайте так откровенно - это намного дороже", — сказал Оржель.

Министр напомнил, что сжигание угля является экологически вредным.

"Сжигание — это прошлое. Мы должны спасти и от экологического бедствия, и от того, что люди вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности. Мы должны сохранить родителей детям. Это правда. Если мы дадим им новую работу, если мы дадим им новое будущее", — подчеркнул он.

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По словам министра, Украина становится все более энергоэффективной и потребляет все меньше газа, тепла и электроэнергии.

"Мы готовим программу, мы готовим новые рабочие места. Мы хотим, чтобы люди не подвергались опасности в шахтах. Мы хотим им сначала предложить новые рабочие места, новые перспективы. И сразу им предлагать этот вариант, когда они смогут найти для себя новое будущее", — рассказал Оржель.

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"А если, например, мы дадим бесплатное образование детям шахтеров? Пожалуйста, вы можете быть кем угодно: айтишником, юристом, строителем. Но нет больше потребности в угольной генерации, потому что есть возобновляемая энергетика, есть аккумулирующие мощности, есть то, как развивается прогресс. Это энергетика будущего", — добавил он.