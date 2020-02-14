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 В Киеве задержан иностранец, находящийся в международном розыске за заказное убийство, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находится в международном розыске по подозрению в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве задержан иностранец, находящийся в международном розыске за заказное убийство, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец незаконно прибыл в Украину скрываясь от уголовной ответственности за совершение заказного убийства и незаконный сбыт оружия. Для легализации на территории нашего государства и выезда за границу злоумышленник пытался противоправно оформить биометрический паспорт гражданина Украины. Для этого он использовал поддельные документы.

Сотрудники СБУ задержали иностранца вблизи места его временного проживания в Оболонском районе Киева.

В Киеве задержан иностранец, находящийся в международном розыске за заказное убийство, - СБУ 02

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В Киеве задержан иностранец, находящийся в международном розыске за заказное убийство, - СБУ 03

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Иностранец задержан согласно ст. 583 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175879
 
 
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Понятно, как он спалилися. Вместо своей фотки пытался вот ту иконку переклеить. Не получилось... Ничего, генацвале, в следующий раз получится.
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...это не грузин точно..руцке чебурек или айзер.....
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дурное горное существо)))
все фуфло лепят сами лягавые))
мало того
они с него еше и бабки взяли за бумагу)))
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