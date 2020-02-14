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Все про:авиакатастрофа (1284) Сухой (276) Лукашевич Вадим (6)

 Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратиться в прокуратуру. ВИДЕО

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич опубликовал видео "некорректного" выпуска аварийных трапов на новом российском самолете "Сухой суперджет". После чего компания "Гражданские самолеты Сухого" заявила, что обратится в правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Лукашевич написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Сегодняшнее сообщение ТАСС: ""Гражданские самолеты Сухого" планируют обратится в правоохранительные органы и прокуратуру по факту публикации видео бывшим инженером ОКБ им. Сухого Вадимом Лукашевичем с некорректным выпуском аварийных трапов. Об этом говорится в сообщении "Гражданских самолетов Сухого".

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На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.

комп

"Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения. Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно", - говорится в сообщении ГСС.

На своей странице в Facebook Лукашевич написал, что на видео опубликованы кадры с контрольной проверки выпуска аварийных надувных трапов. По его словам, такие проверки прошли 4 и 7 февраля в "Аэрофлоте".

В "Гражданских самолетах Сухого" уточнили, что "на видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель".

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Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет - непонятно, добавили там. Авиакомпания пока отказывается от комментариев по поводу данной ситуации".

Эксперт продолжил: "Вместо того, чтобы все проверить - "планируем обращаться в правоохранительные органы". Обращение в правоохранительные органы - это хорошо.

И на видео в сообщении ТАСС трап разворачивается идеально - это просто замечательно. Осталось понять - а с раскрытием аварийных трапов-то на "Суперджете" в полевых условиях как? Почему "некорректно"-то? Почему трап открывается как надо в лабораторных условиях разработчика и "некорректно" на летном поле? Для безопасной эксплуатации трап должен открываться безупречно везде, ведь самолет с пассажирами не приземляется на площадке разработчика.

И коль "ГСС" будет обращаться в прокуратуру, я прошу их приобщить к делу и случай в аэропорту Ставрополя 4 сентября 2019 г., случившийся с бортом RA-89056 "Николай Рубцов"

Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры некорректного выпуска аварийных трапов в Сухом Суперджете. Компания пообещала обратиться в прокуратуру 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175878
 
 
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..повсюду трещат скрепы... предвесники развала полного, недоразумения на 1\10- части суши.. Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратится в прокуратуру - Цензор.НЕТ 830
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..повсюду трещат скрепы... предвесники развала полного, недоразумения на 1\10- части суши.. Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратится в прокуратуру - Цензор.НЕТ 830
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Ну что ж... В очередной раз посмеёмся над Говноджетом, посочувствуем проблемам Боинга и выпьем за "Антонов"... не чокаясь
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схоже мужика посадять...усе на мокшандії у совкових традиціях
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Тем временем в Сирии Турция сбила очередной рабсийский вертопад
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Это сверхзвуковые трапы, которые сделали бессмысленной гонку вооружений и теперь США нечего протиставить большой Срасии!
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Та й біс з цією підерацієй! Може в когось настрій підніметься від проблем в ху@лостані?! Де наша економіка, наше озброєнння, де наші літаки, де навіть наші "запорожці"?!!!
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а где наши журналисты?
есть только журнашлюхи-копипастеры - вот они и копипастят...
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Не знаю, где ваш, а мой- вот он! Это моя гордость!
Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру - Цензор.НЕТ 9451
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Розстріляти цього Лукашевича. Та на цьому все! Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру - Цензор.НЕТ 3580
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А все заметили, что на видео и фото как минимум разные двери?
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