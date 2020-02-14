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 На Прикарпатье ликвидирована нарколаборатория, изъято 80 кг прекурсоров и 45 кг марихуаны, - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области правоохранители ликвидировали нарколабораторию и задержали ее организатора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Прикарпатье ликвидирована нарколаборатория, изъято 80 кг прекурсоров и 45 кг марихуаны, - Нацполиция 01

14 февраля на одной из улиц Ивано-Франковска правоохранители задержали наркоторговца. Во время обыска его автомобиля было изъято 350 наркосодержащих таблеток "Субитекс" и около 500 граммов психотропного вещества - амфетамина.

На Прикарпатье ликвидирована нарколаборатория, изъято 80 кг прекурсоров и 45 кг марихуаны, - Нацполиция 02

Во время обыска, из гаражного помещения, оборудованного под нарколабораторию, изъяты 80 кг прекурсора "фенилнитропропен", которого достаточно для изготовления равнозначного количества амфетамина, около 45 килограммов "марихуаны", два пистолета-автомата "Скорпион", пистолет Макарова, пистолет " Браунинг ", более 350 патронов, а также лабораторное оборудование.

Смотрите: В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция. ФОТО

На Прикарпатье ликвидирована нарколаборатория, изъято 80 кг прекурсоров и 45 кг марихуаны, - Нацполиция 03

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителю и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое грозит - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175877
 
 
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Цікаво, Аваков це все знищує, чи продає за бугор.. Чи уже на кокс підсадив усю ОПу.
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не ....... он ему пистолета дал ,наградного
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кааакое завораживающее зрелище этот нож в спину...
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скоро торчки під ВР будуть страйкувати з плакатами "астанавітєсь"
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"Прекурсор"(с). Век живи- век учись. А ведь вроде было такое слово, в школьном курсе химии. Но... забылось, за ненадобностью. Странное слово. Напоминает и "прокурор" и "презерватив".
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