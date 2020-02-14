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Все про:Тарифы на отопление (590) Тарифы на газ (184) Ковалив Юлия (18) диджитализация (56) Дія (11)

 Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив

Все составляющие, из которых сформирована платежка за тепло, будут расписаны детально и доступны на отдельном сайте и в приложении "Дія".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это позволит бороться с манипуляциями монополистов-поставщиков тепла.

"Когда тебе принесли платежку за январь, на которой написали за январь - 17 гривен (эта вторая платежка за газ), но заплатите нам, пожалуйста, за февраль тоже 17, итого человек в этой платежке видит уже 34, и говорит - у меня больше стало. Такими вещами монополисты манипулируют, и в таких вещах надо с ними бороться", — сказала Ковалив.

По ее словам, уже в ближайшее время заработает отдельный сайт, на котором можно будет увидеть структуру тарифа за тепло.

Читайте на Цензор.НЕТ: Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук

"Вы знаете, мы представили на прошлой неделе программу "Дія". ... И мы хотим, чтобы туда приходила платежка. И мы хотим, чтобы каждый человек очень подробно видел, за что, когда он должен заплатить. И будем работать над тем, чтобы эта платежка приходила, во-первых, прозрачно и во-вторых – как можно быстрее", — добавила Ковалив.

Источник: https://censor.net.ua/n3175876
 
 
 Топ комментарии
 
на кой хрен? в квитанции все расписано. есть электронная квитанция.

чтобы такого делать чтобы ничего не делать
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Чего только не придумают, чтоб заманить баранов на свою херню))
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а на сайте нафтогаза места не нашлось? ждали появление "Дии"?
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на кой хрен? в квитанции все расписано. есть электронная квитанция.

чтобы такого делать чтобы ничего не делать
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Типу: «Тепер ви будете знати, чому такі високі тарифи»...
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Чумачедчая баба Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив - Цензор.НЕТ 5201мы хотим платить раз в десять меньше и не слушать ваши бредни .
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Їх і так видно на сайті привату. Перенести в іншу оболонку - хвилина маніпуляцій. Яка дурня. Це є новина?
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Чего только не придумают, чтоб заманить баранов на свою херню))
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З правами і техпаспортами ще не розібралися, все не дороблене, нема чим гордитися.
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не ту професію вибрав. Тестувати іграшки треба було влаштовуватись. Хоча не пройшов би по конкурсу. Це тут, як родича, взяли.
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Да вы уроды сперва сделайте чтоб субсидии доходили на счета поставщиков газа а не застревали на виртуальных счетах а кормить монетизацией с первого июня народ не надо,народ хочет жрать сейчас а не в июне.
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Вопрос такой. В январе был перерасчет за декабрь, убрали 200грн. Отсюда вопрос: счет за эти 200 грн. в мае не получим? Потому как мэр говорит, что денег на перерасчет за январь уже нет. Их Кабмин административным методом заставил сделать пересчет. Но не сообщили о том, получило ли теплоэнерго деньги за этот пересчет. Теперь народ терзается смутными сомнениями по поводу месяца май. Что говорит "дія" з цього питання?
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Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив

Есть подозрение, что будет там настолько подробно, что среднестатистический гражданин всё равно поймёт только конечную сумму. Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив - Цензор.НЕТ 484
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Почему нет абонплаты за метро ? его тоже развивать надо , оно тоже должно быть готово что кто на нем не ездил вдруг с дури поедет ? ЧТО вы ерунду несете ? В тарифе есть затраты и на развитие и обслуживание , что вы горбатого лепите ?
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"Если бы здание современной цивилизации было построено на тех же принципах, на которых свои программы строят программисты, то оно бы рухнуло от первого же залетевшего дятла"
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Ми теж, але хто забезпечить всих смартфонами, встановить додотки мрії, та навчить користуванню?!
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То что из моего кармана я увижу
А вот в какой оффшор и кому пойдут мои деньги
тоже будет видно??
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на порталі 104юа усе добре видно..зебіли вони і у Африці зебіли
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