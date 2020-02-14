EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  4941  253
Все про:Порошенко (17988) Мюнхен (88) Европейская Солидарность (258)

 Кто-то думал, что последние 5 лет международная поддержка Украины сама шла нам в руки и достаточно просто приезжать и улыбаться, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел ряд встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против России и поддержку реформ в нашем государстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Сейчас Украина звучит в выступлениях ключевых лидеров. И во время двусторонних встреч, и во время публичных мероприятий нам надо сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые стояли и стоят перед Украиной последние годы. Это - сохранение санкций против Российской Федерации, вплоть до полного освобождения украинской земли ", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что важно держать в повестке дня не только вопрос Донбасса, но и Крым. "Речь идет как о Донбассе, так и о Крыме. Вопрос Крыма сегодня поднимался и во время двусторонних встреч. Встречи у нас были очень большие, потому что это площадка, где их организовывать чрезвычайно легко. Мы провели переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Состоялась очень эмоциональная хороший разговор с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей американского Конгресса. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым и со многими лидерами, министрами", - сообщил Порошенко.

"Очень содержательная встреча была с президентом Литвы - двусторонняя. Это первая встреча. Вы помните, насколько важную роль сыграла Литва за последние 5 лет. Она была первая, кто поставил нам смертельное оружие. Она одна из первых защищала нас на Совете Европейского Союза и эти позиции были очень глубокие", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения дали шанс не выпрашивать, а требовать у России мира. А их критики не предложили ничего своего, - Порошенко

"Была конструктивная встреча с американской делегацией. И очень важная встреча с Кристалиной Геогиевой - исполнительным директором Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с МВФ, обеспечении стабильности финансово-банковской системы страны. Это также для Украины чрезвычайно важно. За такой короткий срок здесь была очень насыщенная программа", - подытожил Порошенко.

Он отметил, что несмотря на широкую проукраинскую коалицию, которая была выстроена за 5 предыдущий лет, работать над вопросами безопасности нужно все время.

"Нам надо бороться - бороться за Украину. Сама по себе, с неба, безопасность, поддержка не упадет. Кто-то думал, что за последние пять лет это само идет в руки и достаточно просто приехать и улыбаться. Нет. Это кропотливая, тяжелая дипломатическая работа, которая требует координации с Министерством иностранных дел, с лидерами стран.

И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что на время эта координация была утрачена. И сейчас надо активно работать для того, чтобы эту координацию восстанавливать. В том числе и на Мюнхенской конференции по попросам безопасности", - подчеркнул Порошенко.

Также смотрите: Требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов и готовы поддерживать любые шаги для приближения к ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

"Наши международные партнеры выходят из своих национальных интересов. А наша задача - убедить, что если Украина защищает свой суверенитет - она ​​защищает не только себя, но и всю Европу и весь мир. Когда Украина защищает мой суверенитет - она ​​также защищает свободу и демократию во всем мире. И поддержка Украины исходит из национальных интересов каждого государства. Вот этим я занимался пять лет своего президентства и сейчас, как и я и обещал, я продолжаю эту упорную, кропотливую работу", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3175875
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а почему Пороха слушают топовые мировые политики, а зебила слушают заполненный на 10% зал и то даже эти 10% это почти все с команды зебила?
 показать весь комментарий
 
Порох едет в мюнхен и требует сохранить санкнции против рашки..

вислюк оманський, встречаясь с патрешувым и разговаривая с фуйлом, строит планы снять санкции против рашки...
Совпадение?)
 показать весь комментарий
 
Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
комментарий отмечен как спам  
 
Пендель был великолепный 73%й
 показать весь комментарий
 
 
А ВВП падает при бубочке и рос при Порохе
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При пєтрє ******* рос ещё и как.
 показать весь комментарий
 
 
прібарахлілісь свинарчуки та коляхарошийпарєнь!!!
 показать весь комментарий
 
Это твоя персональная дупобиль. Непрошенец - ватный отщепенец
 показать весь комментарий
 
Какие такие люди? Зебилы что ли? Так это хомяки, а не люди.
 показать весь комментарий
 
 
Извиняюсь, но более подходящее слово не пришло на ум.🙂
 показать весь комментарий
 
Ок, гупі вишиватне, я особисто тобі в тисячний раз в науку іншим шароварам нагадаю про ті події : беня з вагітним рюкзаком вирішили самотужки і не доводячи нікого до відома, силами підлеглих йому мвдовських добробатів віджати захоплену твоїми братами по розуму- рюзьке/вузьге ахметівську ТЕС в зугресі неподалік ілоіайська для бені. Таємну нараду проводили у корбана в кабінеті у присутності його самого, хомчака та інших. Планування заходів здійснював Сергій яровий генерал мвд. Без розвідки та без підтримки пішли на іловайськ. До звільнення Донбасу залишалися лічені дні. Не допускаючи цього, регулярні війська кацапів зайшли рівним фронтом від Луганська до новоазовська.
Згадав, бидло диванне, що сталося далі? Лушпайка втік. Хомчак покинув військо уночі і при втечі на три доби потрапив до росіян у полон. Ще один «херой» майдану, шо ялинковича йшов з покинутого межигірья викидувати - парасюк облився чужою кровью , перемотав собі голову і евакуювався напередодні оточення з іншими пораненими... отак, зебілятко, і загинули хлопці.
Забув згадати головну інтригу- беня пообіцяв парасюку, лушпайці і хомчаку винагороду за взяття іловайська й віджилу у Ахметова ТЕС - пару сотень тисяч баксів. Усього лише... отака вона правда
 показать весь комментарий
 
Авжеж сцар не знав 🐷! Бояри винуваті ! Ти з великих скрєп ?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы не могут думать это стадо терпил неудачников и наркош Они могут тока на коленях извинятся Их место в стойле
 показать весь комментарий
 
 
один "Збитий льотчик" построїв Мюнхен на підвіконнях і змусив їх навіть сайт за собой прибрать. -- один "найвеличніший лідор світу" вибачався по тіліпону перед ******** за провал Оманської місії.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Збітий лєтун до Мюнхена хоче.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
***** требует, чтобы Украина начала выполнять Минские соглашения, которые подписал порошенко.
А порошенко теперь фраерится и делает вид, что он как бы ни при чем, а тем временем с россии могут снять санкции именно за невыполнение этих соглашений.
Замкнутый круг.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А в чем разница между тогдашней "международной поддержкой" и сегодняшней, почему Парашная скотина не уточнила?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем ты цитируешь человека с шоколадом рошен вместо мозгов?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твое фото в детстве?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Флаг хоть поменяй,убогое
 показать весь комментарий
 
А потом туда прилетело зелёное недоразумение, делающее вид, шо оно президент...
 показать весь комментарий
 
 
цікаво від кого там ЗЕ віщає від Коломойши чи хутіна? Останні перетрубації на користь хутіна.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та помним мы всё про то как соевому свину доверяли западные партнёры и поддерживали...безвиз дали только под диким нажимом чтоб соевые приняли закон об е-декларациях, а после принятия скрипя соевыми дупами, запад из соображений чрезмерного доверия к извнстному персонажу долго не мог утвердить процедуру быстрого лишения Украины упомянутого безвиза....а так да, Петя умел западу лапшу вешать, вот только там дурачков не было!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё вылизали ему, или еще остались неиследованные места розжиревшего тела? Тьху...гыдота шоколадная.
Нефиговая тут у вас вечеринка шершавых языков.
 показать весь комментарий
 
 
Серафимушка,а зе значит секссимвол нашей эпохи?
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то думал, что последние 5 лет ...

Это Порошенко так аккуратно назвал мудаком зеленского...
 показать весь комментарий
 
 
Прочитал статьи от и до. Позиция сильного человека, настоящего Лидера нации. Сейчас с раной руководит недоразумение.

п.с. Сейчас повылазят додатки слюо своими офшорниками, барыга и и тд
 показать весь комментарий
 
 
Але ніхто й подумати не міг, що кандидат, перемігший в першому турі,так і залишиться брехливою твариною! Прийшов др влади, не посадив, а розсадив ригів в провладні крісла! Відповідаю за кожне слово! Як був, так і залишився баригою, парашенчики по підерації, морські оборонні замовлення через ленінську кузню...., до безкінечності! На зміну прийшов цілковитий брехливий віслюк! Маємо, що маємо!!!
 показать весь комментарий
 
так Зе ще на стадіоні зізналось , що воно дипломат хреновий - мабуть єдиний раз коли воно сказало правду публічно про себе
 показать весь комментарий
 
 
Негайно ! Взад ! Найправдивішого свиночолого отця нації 🐷!
 показать весь комментарий
 
 
Превратности судьбы: из-за разоблачений "Схем" как раз накануне выборов порошенко не выбрали президентом. Конечно, не только из-за этого, там косяков было очень много. Но те разоблачения стали последней каплей. Поэтому петины прихильники ненавидели эти "Схемы".
Теперь те же журналисты разоблачают Зеленского. И порохоботы сразу их возлюбили .
Странно все это.
 показать весь комментарий
 
Как же у зебилов все примитивно.
Сказывается древняя холопская традиция любить хозяина.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь ООООЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО !
,
Росция РЕАЛЬНО начала помалому-НЕЗАМЕТНО ТРАВИТЬ УКРАИНУ и ЕВРОПУ !
,
Возле харькова арестованы 20 вагонов ликореводочных изделей..
.
Этиловый и метиловый спирт с " м " какой то "химией "..
.
.
" БРАТ от фсб "....
.


.
Это ужэ ГОДАМИ .
.
просто ....,- а как доказать ?
.
Или хотя бы РЕАЛЬНО НАМЕКНУТЬ ???
,,


 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх