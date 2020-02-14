 В Германии есть идея пацифизма, - посол Фельдгузен объяснила, почему Берлин не предоставляет Украине военную помощь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.



"После Второй мировой войны в Германии действительно есть идея пацифизма, и мы очень редко предоставляем оружие", – сказала она.



Посол отметила, что вооруженные силы Германии и Украины успешно сотрудничают.



"Мы уже несколько лет лечим украинских военных. И это началось еще во времена Майдана, ведь первых жертв мы лечили в наших военных больницах. И сейчас мы помогаем больницам Вооруженных сил Украины медицинским оборудованием. Как по мне, это самое успешное сотрудничество в сфере обороны. В 2014 году мы видели, что военные погибали, потому что их не могли быстро транспортировать в больницы, в медицинских пункты. Я думаю, что наше сотрудничество в сфере медицины очень успешное, и это одна из частей помощи Украине от стран-партнеров", – заявила Фельдгузен.





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