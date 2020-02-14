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Все про:вооружение (3304) Германия (3524) Фельдгузен (14)

 В Германии есть идея пацифизма, - посол Фельдгузен объяснила, почему Берлин не предоставляет Украине военную помощь

Германия очень редко предоставляет оружие другим странам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

"После Второй мировой войны в Германии действительно есть идея пацифизма, и мы очень редко предоставляем оружие", – сказала она.

Посол отметила, что вооруженные силы Германии и Украины успешно сотрудничают.

"Мы уже несколько лет лечим украинских военных. И это началось еще во времена Майдана, ведь первых жертв мы лечили в наших военных больницах. И сейчас мы помогаем больницам Вооруженных сил Украины медицинским оборудованием. Как по мне, это самое успешное сотрудничество в сфере обороны. В 2014 году мы видели, что военные погибали, потому что их не могли быстро транспортировать в больницы, в медицинских пункты. Я думаю, что наше сотрудничество в сфере медицины очень успешное, и это одна из частей помощи Украине от стран-партнеров", – заявила Фельдгузен.

Также читайте: Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

Источник: https://censor.net.ua/n3175874
 
 
 Топ комментарии
 
Cтранный пацифизм, помогать главному агрессору мира строить ключевой газопровод, чтобы развязать руки для войны масштабной с Украиной и не только.
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Ничего хуйло с ордой вернет их на землю,да будет поздно.Это нужно даже для них,чтоб очередная орда проехалась по ним.Европа без этого не может.Доказано историей.
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Ничего ***** с ордой вернет их на землю,да будет поздно.Это нужно даже для них,чтоб очередная орда проехалась по ним.Европа без этого не может.Доказано историей.
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Cтранный пацифизм, помогать главному агрессору мира строить ключевой газопровод, чтобы развязать руки для войны масштабной с Украиной и не только.
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над Гєрманієй опять тєнь нацизма в агрєгатном состояніі "рашизм", разносчікі - пуйлоферштеєри
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Объятья с пуйлом за большие деньги сейчас называется пацифизмом, оказывается.
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Их идеи пацифизма очень помогают россии убивать украинцев, помолимся же за них. Надо же кем то кормит морлоков
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В Германии есть идея пацифизма

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а ще ідея дуполизства кацапам. нема на вас дідів з Гестапо.
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В Германии есть идея пацифизма.- Как зовут эту идею, известно./То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014
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А Германия поставляет комплектующие для ВПК России,
Сименс и др.
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Там одна Шмаркель найвойовничіша , а інші одні поцифісти ! (це від слова поци ? Чи як його трактувать ?)😆
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запустити в Німеччину мільон сирійьких,іранських,афганських оккупантів це від пацифізму чи дурості?
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Когда Путин затеет на территории Германии восстанавливать ГДР, то пацифизм вам в помощь.
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там десятки тысяч агентов Штази осталось, пУтин позовет, так построят ГДР быстрей чем бюргеры пропердятся после свинных сосисок.
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РАШКА И ДОЙЧ ЭТО КАК БЫ ДВА ЯЙЦА ОТ ОДНОЙ БАБУШКИ
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До 14 года относился к современной Хермании с пиитетом, хотя кроме Ремарка немецких авторов не читал - нудные донельзя. Но все таки страна дала миру столько ученых, философов, литераторов и т.д. А сейчас понятно, что немцы все равно в душе остались воинственным и нетерпимым народом, как бы они не маскировались за комплексами Холокоста. Нарциссизм и высокомерие немцев запредельны, не зря эта ужасная нация развязал две мировых войны и помогают ***** в третьей, не зря экс-канцлер Германии Шредеришка руководит Газпромом из офиса на Тверской, а старая агентша штази Меркель бессменный фюрер 21 века. никак не уступить власть переемнику. Как были кровососами так и остались. Да и философы их - Шопнгауэр, Ницше, Маркс сколько крови за этими именами -океаны!
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ты прекращай дрянь курить. А то эка штырит
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Дрянь эта милейший Пуйло называется политика современной Германии. Так что ватан отставляем в сторону трусы канцлера, трезвеем и учимся думать самостоятельно.
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не знал, что пацифизм - это наблюдение за тем, как убивают кого то и при этом имея оружие, которое можно дать для защиты от маньяка убийцы. Это больше похоже на соучастие и помощь убийцы!
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Смотрел Цимбалюка ролик и там у него был немецкий журналист и он говорит, что сейчас Германия стала полностью ватная и про российская!
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Они не разбираются откуда ты, когда в спину говорят Rusische swein/
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Мы уже несколько лет лечим украинских военных. И это началось еще во времена Майдана, ведь первых жертв мы лечили в наших военных больницах. И сейчас мы помогаем больницам Вооруженных сил Украины медицинским оборудованиемИсточник: https://censor.net.ua/n3175874
Молодцы немцы. Вышеотписавшимся дегенератам, помогай - не помогай - им все мало будет. та же упоротая вата - только в профиль
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Жесть! .Послы же вроде как должны быть тонкими дипломатами. Вся Европа лечила наших военных, и никто не кичится этим рядовым фактом, потому что понимают кого защищали наши добровольцы и солдаты. А тут женщина с мужским лицом на фоне Северного потока несет ахинею.Стыд! Срам! Ужасный непрофессионализм для дипломата. Это глупая коммуникация теретьеклассинка а не посла. А ты жирным выделяешь? Думаешь это как то сработает? Сработало поздравляю!
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НА фоне транзита газа от агрессора от которого Украина получает деньги звучит не то что глупо - а по-идиотски
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Зато харашо барыжит с мардовскими людоедами. У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 5018 У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 5018 У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 5018
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ровно как и угадай какая страна У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 5075
Вот только прикинь - угадай какая страна типа воюет, а немцы нет. так кому ты там адресовал это: Зато харашо барыжит с мардовскими людоедами. ?*??
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Ответ на заявление силеткиных кадров. У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 9685 У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 8191
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...данке шен фрау посол за мед помощь...только ранили солдат наших, пулями и снарядами винторогих муфлонов залесских, именующих себя "ихтамнетами", которых вы финансируете строительством СП-1 и 2 и техническим сотрудничество ряда фирм( Сименс и др.), облегчая жизнь русскому нацизму, оккупировавшему Донбасс и аннексировавшему Крым... май 45 -го вы подзабыли, а эти душегубы-дикари могут и повторить..но пока Украиной вы прикриты, господа пацифисты-социалисты...но всегда так может и не быть....
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ну а Украина финансирует транзитом газа. Чьбя бы мычала корова.
нежданчик , да? У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 2338
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...за транзит кацап деньги нехилые нам платит..корова....че накоцал, сам то понял? или бухой? У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 7441
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с помощью транзита рашка продает свое сырье, получает деньги. ты у мамы дурачок?
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....моск включи, чучело, если таков имеется...мы не покупаем напрямую газ у них уже кучу лет...это придурки вроде тебя, тамошние, нам платят, и еще долго и много платить будут...
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хоспаде. какой ты тугой. транзитом Украина дает торговую услугу РФ в рамках договора торгового плять! Услугу, с помощбю которой РФ реализует свой газ в ЕС и зарабатывает на этом деньги.
ты совсем глупенький, да? Оно и понятно, что ты так верещишь при отказе от агрессорских грошей - не дай блин транзит отменится. патриот хренов
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...да какая мне разница куда этот газ идет дальше и кто кацапу и сколько там платит за это ...что получит, то и мне отдаст за транзит, себе на пачку беломора и пузырь паленки может останется.. Газпром в убытках уже и в долгах немеренных, в жопе в общем.....амеры сейчас прогонят его нах с еврорынка и будет таким как ты в жопу его закачивать и все дела, усек, винторогий? ..надоел, ты тупой как валенок, отвали...мурзилку ото почитай, на горшок и спать ложись.... У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 8442
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а якою рукою ви пацифізмом займаєтесь: правою, чи лівою?
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В том то и дело,что их гребанный пацифизм и не только их - играет путьке только на руку.У этого плешивого еще при жизни и до и до пациков дело дойдет.
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Лютые каменты У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 4702 надо будет на днях на форчане и краутчане (особенно) запостить со скринами. о благодарности еще назвать У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу - Цензор.НЕТ 4702
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Are you really from GB or just a Russian pig making pennies by sheating on Ukrainians websites?
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1) я из НРК
2) Аналогично - вы точно не American pig, обманывающая украинцев?
3) Я где-то соврал? напротив, я даже на краутчан пруфы заготовил - все по честному.
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V Germanii mnogo akcionerov GAZPROMa osobenno sredi politikov u vlasti!
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Циничные евромоази. Могу напомнить этой шлюхе, сколько стоит Америке этот ихний «пацифизм»!
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Украина ради этой идеи отдала более 1200 ядерных боеголовок. А немцы ради нее бздят отдать даже один пулемет.
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ОЦЕ:

Германия разрешает поставку вооружений странам, которые участвуют в войне в Йемене
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с 1 января по 31 октября 2019 года правительство ФРГ выдало 268 индивидуальных разрешений на экспорт вооружений на сумму 2,33 млрд евро и 9590 разрешений на продажу другой военной техники на сумму 5,09 млрд евро. Отклонены были лишь 56 запросов на сумму 15,7 млн евро
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ТОіСТЬ, ПРОДАЛИ НА СіМ ЛЯРДіВ, А ВіДМОВИЛИ ТіЛЬКИ НА ПіТНАЦАТЬ ЛіМОНіВ - і тільки Україні - тут вони сільно пройнялись поціфізьмом
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Немцы вы же по любому мониторите Цензор. Ну это же стыд! это позор для посла! заявила "по сути слеюущее "Скажите спасибо за то что мы лечили ваших солдат," это что такое? Вся Европа лечила и никто не вспоминаете кроме "нищей" Германии. Это даже не жлобство, это какое-то тотальное непонимание вечных человеческих ценностей, неразличение базовых понятий Добра и Зла...Мрак! Насколько же холодной, примитивной злой и тупой надо быть, чтобы замочить такое. Это посол или баварская посудомойка из 30-х? Похоже второе скоро зиговать будет пУтину.
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Был бы в Украине президент, а не зелёное говно , можно было бы поднимать в Германию вопрос о возвращения в Калининграда в германскую родную гавань, тем самым сорить Германию и Россию .
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