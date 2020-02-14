Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.
"После Второй мировой войны в Германии действительно есть идея пацифизма, и мы очень редко предоставляем оружие", – сказала она.
Посол отметила, что вооруженные силы Германии и Украины успешно сотрудничают.
"Мы уже несколько лет лечим украинских военных. И это началось еще во времена Майдана, ведь первых жертв мы лечили в наших военных больницах. И сейчас мы помогаем больницам Вооруженных сил Украины медицинским оборудованием. Как по мне, это самое успешное сотрудничество в сфере обороны. В 2014 году мы видели, что военные погибали, потому что их не могли быстро транспортировать в больницы, в медицинских пункты. Я думаю, что наше сотрудничество в сфере медицины очень успешное, и это одна из частей помощи Украине от стран-партнеров", – заявила Фельдгузен.
В Германии есть идея пацифизма, - посол Фельдгузен объяснила, почему Берлин не предоставляет Украине военную помощь
Германия очень редко предоставляет оружие другим странам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.
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а ще ідея дуполизства кацапам. нема на вас дідів з Гестапо.
Сименс и др.
Молодцы немцы. Вышеотписавшимся дегенератам, помогай - не помогай - им все мало будет. та же упоротая вата - только в профиль
Вот только прикинь - угадай какая страна типа воюет, а немцы нет. так кому ты там адресовал это: Зато харашо барыжит с мардовскими людоедами. ?*??
нежданчик , да?
ты совсем глупенький, да? Оно и понятно, что ты так верещишь при отказе от агрессорских грошей - не дай блин транзит отменится. патриот хренов
2) Аналогично - вы точно не American pig, обманывающая украинцев?
3) Я где-то соврал? напротив, я даже на краутчан пруфы заготовил - все по честному.
Германия разрешает поставку вооружений странам, которые участвуют в войне в Йемене