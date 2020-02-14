 Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Премьер-министр напомнил, что правительству удалось в декабре значительно снизить цену на тепло и газ для большинства украинцев.
"Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ", — сказал Гончарук.
"Но в феврале, то есть, в этом месяце у людей снова платежка уменьшится. Что, опять же, является следствием ценовых колебаний", — пообещал премьер.
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По словам Гончарука, сравнивать нужно "месяц с месяцем, январь с январем".
"Когда мы говорим о том, что нам этой зимой действительно удалось значительно уменьшить расходы для людей на тепло и на газ, мы говорим о том, что по сравнению с прошлой зимой такие расходы значительно меньше", — пояснил он.
"В январе цена подросла по сравнению с декабрем. Но за февраль цена также снизится. И в итоге за всю зиму люди гораздо меньше заплатят и за тепло, и за газ, чего раньше не было", — подытожил Гончарук.
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Адам Смит@_Smithchenko 4 ч
ВВП Украины в IV квартале 2019 увеличился всего на 0,1% по отношению к III-2019. Худший показатель с I-2016! (Так, II-2019 было +1,6%, III-2019 - +0,7%).
Т.е. мы почти (а может и не почти) вошли в рецессию.
Скоро будут снимать Гончарука, запомните этот твит!
цены на газ в январе в мире - УПАЛИ))
Вот только похоже, что она только у Гончарука была меньше.
А вот после всех этих надбавок уже прибавляется НДС, доставка по Украине и надбавка облгаза.
На него никто НДС не накручивает.
...
дебилы,а ничё,шо зимы не было практически?
а ничё,шо в январе вы уже закидывали - в платёжках сумма уменьшится ?
НИХРЕНА не уменьшилась,б...,ещё и транспортпровку припаяли,как вы достали долбни,и те кто вас выбрал
шоб вас там всех заципыло уроды
если он лично у тебя почку вырежет, чтобы при тебе кокса нюхнуть, ты отречешься от него ?
Лютий коротший і тепліший, ніж січень. А у березні ще менша, ніж у лютому, тому що - весна. Гончарук - ти "зегеній"!
була 10х20 , тепер задля економії паперу буде 5х10
була така
стане така