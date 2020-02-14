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Все про:Тарифы на газ (184) Гончарук_Алексей (700)

 Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук

Счет за газ в январе вырос по сравнению со счетом в декабре из-за объективных факторов, таких, как рост цены на газ. В феврале он снова снизится.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр напомнил, что правительству удалось в декабре значительно снизить цену на тепло и газ для большинства украинцев.

"Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ", — сказал Гончарук.

"Но в феврале, то есть, в этом месяце у людей снова платежка уменьшится. Что, опять же, является следствием ценовых колебаний", — пообещал премьер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Платежки разделили, чтобы убрать монополию на рынке газа, - Гончарук. ВИДЕО

По словам Гончарука, сравнивать нужно "месяц с месяцем, январь с январем".

"Когда мы говорим о том, что нам этой зимой действительно удалось значительно уменьшить расходы для людей на тепло и на газ, мы говорим о том, что по сравнению с прошлой зимой такие расходы значительно меньше", — пояснил он.

"В январе цена подросла по сравнению с декабрем. Но за февраль цена также снизится. И в итоге за всю зиму люди гораздо меньше заплатят и за тепло, и за газ, чего раньше не было", — подытожил Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3175873
 
 
 Топ комментарии
 
А за март еще меньше, не говоря уже про апрель?
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Тада. А в январе платежка за отопление уже была меньше, чем в декабре.

Вот только похоже, что она только у Гончарука была меньше.
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Адам Смит@_Smithchenko 4 ч

ВВП Украины в IV квартале 2019 увеличился всего на 0,1% по отношению к III-2019. Худший показатель с I-2016! (Так, II-2019 было +1,6%, III-2019 - +0,7%).
Т.е. мы почти (а может и не почти) вошли в рецессию.
Скоро будут снимать Гончарука, запомните этот твит!
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А за март еще меньше, не говоря уже про апрель?
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Они там все в правительстве "гиганты мысли"

Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 982
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Адам Смит@_Smithchenko 4 ч

ВВП Украины в IV квартале 2019 увеличился всего на 0,1% по отношению к III-2019. Худший показатель с I-2016! (Так, II-2019 было +1,6%, III-2019 - +0,7%).
Т.е. мы почти (а может и не почти) вошли в рецессию.
Скоро будут снимать Гончарука, запомните этот твит!
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"Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ", - сказал Гончарук

цены на газ в январе в мире - УПАЛИ))
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Вот только январский тариф считался по ценам в декабре, а там был рост из-за неопределённости с транзитом.
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От нвіщо ви за премєра усю роботу виконали? Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1592
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а по концу отопительного ещё меньше...
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Тада. А в январе платежка за отопление уже была меньше, чем в декабре.

Вот только похоже, что она только у Гончарука была меньше.
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у харьковчан январская платежка превысила размер декабрьской вдвое... имеется в виду цена, выставленная харьковскими тепловими мережами... причем в свой котел я загружал только треть обычного объема топлива(обогреваемая площадь 140м). А вы думаете, откуда гепа такое рыло наел... на маце, что ли...
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Какого числа Гройсман торговал труселями на рынке ?
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Причем тут платежка,нас интересует тариф на газ, цена прокачки и почему вы накручиваете пдв на наш газ мрази.
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Учитывая что стоимость газа в Европе упала до минимальной цены за 16 лет - 101 бакс за 1000 м.куб. С учетом НДС стоимость газа не должна превышать 3000 грн.
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Тільки є одне але. Це вартість ф'ючерсів. А у нас в сховищах газ, що закуплений за старою, високою ціною.
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Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174784

А вот после всех этих надбавок уже прибавляется НДС, доставка по Украине и надбавка облгаза.
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Твой газ лежит на глубине 15 км.

На него никто НДС не накручивает.
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Твоё мнение,путинская шавка,меня не интересует,пнх.
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Ты уже обещал такое месяц назад, а потом придумывал массу "объективных" причин почему произошло с точностью наоборот.
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Зеленые имбицилы думают,что теплая зима и дешевый газ в этом году -их заслуга.Бараны!
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Придурок займись своими прямыми обязанностями у тебя дыра в бюджете с прошлого года не заростает а ты пиаришься на 100-200 грн конченное создание Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6042
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да ,Карл, а февраль точно меньше чем январь и Ты в выиграше ...просто оплати ...а остальным читайте Конституцию Украины там не много статей но они очень Важны
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эти мантры задолбали
дебилы,а ничё,шо зимы не было практически?
а ничё,шо в январе вы уже закидывали - в платёжках сумма уменьшится ?
НИХРЕНА не уменьшилась,б...,ещё и транспортпровку припаяли,как вы достали долбни,и те кто вас выбрал
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сорри за мой французский,это всё просто не выносимо видеть и слышать
шоб вас там всех заципыло уроды
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Снега было мало ..если это скажут то миссия ОБСЕ заплатит за калоши с валенками от Кемеровского валенкового завода которые заказал УКОБОНПРОМ
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Вместо размера А5 платежка будет размером А6, т.е. мы сделаем платежку меньше! Ура!
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Браво, за январь почти в два раза больше чем за декабрь, ну а теперь за февраль будет меньше, чем в январе, ну прям -"молодец", где бы ещё такого найти, для полного счастья народа???
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мне тупо интересно, в какой именно момент у тебя, зебила, пропадёт вера в этого ЗЕбила?

если он лично у тебя почку вырежет, чтобы при тебе кокса нюхнуть, ты отречешься от него ?
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"Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе"

Лютий коротший і тепліший, ніж січень. А у березні ще менша, ніж у лютому, тому що - весна. Гончарук - ти "зегеній"!
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гепа показує зейло як треба з лохторатом робити...
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..Развод лохіфв ....Твриф на опалення визначає місцева влада своїми рішеннями ...!
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А ещё скоро весна, начнутся посадки и учетеля начнут получать 4 000$... День сурка ! 😁
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Платёжка меньше, а число в ней - больше.
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ну как что то подобное могли наголосовать, не ну прямь хочеться сказать - а может точно вам по своим качествам и стилю мышления таки на восток в таёженный союз, представляю - голосовали по приколу и давай всем ЕС выравнивать глупость, думаю, нам это не нужно.
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Уже получили все платежки. Так что там пиз...ло. У большинства +400 грн. гривен примерно. Сегодня у одной знакомой смотрели 2400 гривен против 1700 за декабрь, которые пришли в январе. У родаков тоже +350 грн. 1400 против 1750. Так что со...и бамбук, упырь зеленый.
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Ну так он и говорит что в январе сумма выросла по сравнению с декабрем.
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забрехалось зельоне недорозуменіе....
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Усі, хто не втигне втекти в Ізраїль та Ростов, будуть зфелфовані на палях та у зашморгах.
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"Платіжка за газ у лютому буде значно менша, ніж у січні, - Гончарук"
була 10х20 , тепер задля економії паперу буде 5х10
була така
Платіжка за газ у лютому буде значно менша, ніж у січні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1743

стане така
Платіжка за газ у лютому буде значно менша, ніж у січні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2092
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июль и август просто удивит, особенно тех, кто отаплевает газом свой дом. Да ещё, в феврале на 2 дня меньше в этом году по сравнению с январём, так что на 5% уже по особенностьям или как они говорят, то вызвано объективными факторами
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