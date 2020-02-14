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 Тайник с противотанковыми минами выявлен возле Попасной на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Совместная группа Службы безопасности Украины и подразделений контрдиверсионной борьбы операции Объединенных сил обнаружила в Луганской области тайник с противотанковыми минами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тайник с противотанковыми минами выявлен возле Попасной на Луганщине, - СБУ 01

"Место незаконного хранения боеприпасов было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной. Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила", - говорится в сообщении.

Тайник с противотанковыми минами выявлен возле Попасной на Луганщине, - СБУ 02

Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству тайника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Обнаруженные мины были обезврежены взрывотехниками ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3175872
 
 
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