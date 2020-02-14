 У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
Адвокат надеется, что решение о включении Яцкина в список на обмен будет принято в ближайшее время.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Крыма, арестованный россиянами Яцкин, просит Зеленского включить его в списки на обмен, - адвокат Полозов
Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.
Как передавал ранее Цензор.НЕТ житель аннексированного Крыма Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый "список обмена" с Россией.
Участники формирования собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийски настроенных крымских татар, а также намеревались разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Группа была сформирована в Харькове. Кроме помощника депутата в ее состав вошли два бывших профессиональных боксера - некие Третьяков и Стешенко. Российские спецслужбы также опубликовали видео допроса участника экстремистской группы. На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте.
Пострадавший от рук Российского ФСБ Ибрахимджон Мирпочаев, впервые рассказал ужасные подробности пыток. В августе 2017 года в его дом в Крыму ворвались люди в масках, начали обыск, а затем надели мешок на голову мужчины и увезли в неизвестном направлении, где начали жестокие допросы.
"Если не будешь говорить как хочется, то мы приведем твою жену и будем при тебе ее насиловать, детей отдадим в детский дом, и ты просто пропадешь, тебя никто не будет искать, и тебя никто не найдет", - сказал Ибрахимджон Мирпочаев.Таким образом спецслужбы России пытаются собрать факты и обвинить человека в терроризме, экстремизме или просто завербовать.
«Нам показали дом муфтия Крыма и сказали, что надо
купить две бутылки вина, чтобы сделать коктейль Молотова. Но я
отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди», - заявил
он.
Новости Крымнаша. Спорить с телевизором смысла нет
скоро модеры почистят твои художества