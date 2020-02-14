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 У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов

Офис президента принял заявление украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина о включении его в список на обмен пленными с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Адвокат надеется, что решение о включении Яцкина в список на обмен будет принято в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Крыма, арестованный россиянами Яцкин, просит Зеленского включить его в списки на обмен, - адвокат Полозов

Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавал ранее Цензор.НЕТ  житель аннексированного Крыма Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый "список обмена" с Россией.

У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175871
 
 
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политзаключенный?

Участники формирования собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийски настроенных крымских татар, а также намеревались разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Группа была сформирована в Харькове. Кроме помощника депутата в ее состав вошли два бывших профессиональных боксера - некие Третьяков и Стешенко. Российские спецслужбы также опубликовали видео допроса участника экстремистской группы. На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте.
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чмо ольгинское пошел вон.

Пострадавший от рук Российского ФСБ Ибрахимджон Мирпочаев, впервые рассказал ужасные подробности пыток. В августе 2017 года в его дом в Крыму ворвались люди в масках, начали обыск, а затем надели мешок на голову мужчины и увезли в неизвестном направлении, где начали жестокие допросы.
"Если не будешь говорить как хочется, то мы приведем твою жену и будем при тебе ее насиловать, детей отдадим в детский дом, и ты просто пропадешь, тебя никто не будет искать, и тебя никто не найдет", - сказал Ибрахимджон Мирпочаев.Таким образом спецслужбы России пытаются собрать факты и обвинить человека в терроризме, экстремизме или просто завербовать.
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у шария сотни роликов о таких страдальца, когда они возвращались в украину! чего стоит рассказы хероя азова, как он сра. и сял в штаны, что бы сепары его пожалели У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов - Цензор.НЕТ 6523
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ты такой же говноед как и бородатое чмо петушарий
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питору илловайскому: ПНХ! мразей, тапа типа тебя и скабеевой с киселем, наслышались, заценили!
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На записи Яцкин заявил, что не стал участвовать в теракте.

«Нам показали дом муфтия Крыма и сказали, что надо
купить две бутылки вина, чтобы сделать коктейль Молотова. Но я
отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди», - заявил
он.
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...3 чел. собрались акцию устрашения в Крыму устраивать?...с дурки сбежали. что ли...
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или кацапи с ума уже посходили. туфту такую разгонять..
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Кацапам надо в крымнаше стадо в страхе держать, чтобы не рыпалось и поняло, что это им не при проклятых биндерах, когда можно было на кого хочешь рот раскрывать - чтобы сидели тише воды, ниже травы.
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а не в этой помойке по несколько раз в день сбу отчитывалась в постановочной поимке агентов фсб?
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петушарий местного разлива,брысь отсюда У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов - Цензор.НЕТ 8362 говнометчик путинский
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каждый день ловили агентов фсб, делали фото и видео постановки! иногда забывали застегнуть наручники актерам... в зеркало плюйте и орите
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мутная какая то история.... а что этот яцкин в 2014 году делал? на референдум ходил? с триколорами бегал? приди-введи кричал? интересно его реально за что рашмсты на кичу спровадили? а прчему он раньше в Украину не убежал? и еще - фамилия вроде как еврейская а зовут иван. помните в сериале "ликвидация" был фима полужид его киевлянин маковецкий играл. я же говорю - мутняк какой- то....
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"На работе была дискуссия по коронавирусу. Сидел, слушал в шоке. Из всего понял, что: 1) Это биологическое оружие; 2) Это США специально запустили вирус против Китая, чтобы убить его экономику; 3) Следующей будет россиюшка; 4) Пока не поздно, надо пульнуть по США ракетой. Финиш. Работа российской пропаганды на отлично. Я решил не спорить, т.к. спорить с телевизором смысла нет - там все, как по заученному".

Новости Крымнаша. Спорить с телевизором смысла нет
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уже пять лет эти писаки на ховно исходят )))
У Зеленського прийняли заяву українського політв'язня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов - Цензор.НЕТ 6220
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твоя фотка из семейного альбома?
скоро модеры почистят твои художества
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