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 Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук

Правительство собиралось разместить украинцев, которых на следующей неделе должны вывезти из охваченной вспышкой коронавируса китайской Ухани, в санатории. Узнав об этом, живущие рядом с санаторием люди возмутились.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу об этом отреагировали. ... Я не хочу комментировать, что они сказали, далеко не все люди считают одинаково. Но что точно происходит - многим людям страшно", — сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, эвакуация запланирована на февраля. По прибытии прилетевших из Ухани украинцев изолируют.

"У нас сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять людей. Тот из них, который будет наиболее безопасным, и будет выбран. Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей", — пояснил премьер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава правительства пока не может сказать, сколько времени украинцы должны будут провести в изоляции после эвакуации из Ухани.

"Почему, собственно, мы такой длительный период времени готовимся? Потому что в мире сейчас разная информация о том, как распространяется вирус, какие меры должны быть приняты. Появились публикации научные, которые говорят о том, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше", — пояснил он.

"Они также, к сожалению, вынуждены будут некоторое время находиться в изоляции. И если в 10-й например день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", — добавил Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Ухани

Источник: https://censor.net.ua/n3175870
 
 
 Топ комментарии
 
В Конча Заспу вези. Там они в любой дом все влезут.
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везіть сюди..тут завжди раді простому люду..
Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6552
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Совет форумчанПравила форума
 
а не рядом,шо нельзя было?украинцы виноваты...
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и туда же правительство и фракцию СН Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2884 Для комплекта
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Так там же много депутуток из бывшей БэПэПэ, чы по уй?))
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Хорошие новости:

Россия потеряла $13 миллиардов на продаже оружия

На это повлияли санкции

https://charter97.org/ru/news/2020/2/14/365989/
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Приємна новина! Ще би для повного щастя вибухнуло б щось на московії, то зовсім файно би було! Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1734
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Почекайте. Бо таке вже прописано майбутнім. Невідворотно.
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еще хороших новостей

Украина: системный кризис неплатежей за услуги ЖКХ

Согласно
последним данным, опубликованным на официальном сайте НАК
«Нафтогаз-Украина», задолженность коммунальных предприятий, которые
получают газ от «Нафтогаза» на так называемых льготных условиях (в
соответствии с положением о ПСО), в феврале 2020 года составила 70,5
млрд грн, или $2,91 млрд по курсу Нацбанка Украины.

Как
передает газовый монополист Украины, только за первую неделю февраля
суммарный долг увеличился на 6,5 млрд грн. ($267 млн), или на 10,2%.
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Это в значительной мере из-за изменения правил. Многие "льготники", например церкви, отказываются платить по общим ценам. Но я не очень понимаю, чем, к примеру, тепличные хозяйства заслужили к ним особое отношение, что у них цена должна быть другая. Веселуха начнется в апреле, когда Нафтогаз получит право отключать без разговоров таких потребителей. Сейчас те же церкви прячутся за букву закона, что в отопительный сезон газ отключать нельзя. Но он ведь рано или поздно закончится...
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Неизвестно что там они потеряли но ЗВР за год вырос на рекордные 100 млрд.
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В Конча Заспу вези. Там они в любой дом все влезут.
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так санаторий "Пролісок" считай туда и везёт
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>эвакуация запланирована на февраляИсточник: https://censor.net.ua/n3175870
чукча не читателя, чукча писателя
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Это секрет, такой же, как и в каком году! Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8033
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Узнав об этом, живущие рядом с санаторием люди возмутились

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да..Ось воно,людське співчуття Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3065 Кожен думає за свою дупу.
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так.!..бо надіїї на медицину і гарантований оточуючим особовий карантинний режим для цих людей... тануть...як отой сніг, що ще два дні назад дошкуляв усім
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А вы готовы рисковать своей жизнью, жизнью семьи ради "студентки" из Мелитополя , которая не нашла ближе ВУЗА , чем в Китае? Или "танцовщиц", поехавшх в Китай известно за чем. Для справки , лекарства от этогог вируса до сих пор нет.
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Здесь всего два варианта - и другой вариант это сжечь! Если у тебя есть еще идея, подскажи...
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Почему, есть третий варинт, разбить армейский-модульный карантинный госпиталь возле твоего дома, ты же сердоболен и не откажешь в этом?
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Ты отдаешь отчет, как быстро эта инфекция начнет расспространяться по Украине, с нашим разгильдяйством, с нашим уровнем медицины? Еще раз, вакцины для лечения нет даже в развитых странах. И тебе непонятен страх рядом живущих людей? Да за сто долларов дежурная санитарка отпустит на встречу с родным ушанских "бедолаг" И Пошло поехало.
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вы можете обьяснить , почему жительница Мелитополя училась в Ухане? В Запорожье, Днепре, Киеве нет ВУЗОВ?. За глупость или хитрость нужно платить. Я людей с округи этого пансионата понимаю.
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Бо ніхто не вірить з народу, що влада про них подбає.

Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
Щоб вірус не розповсюджувався, потрібно розміщення в інфекційних лікарнях на всяк випадок або далі від густонаселених пунктів.
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А в чем проблема у украинцев, которые сейчас в Китае? Их туда никто насильно не вез, военных действий, катастроф, наводнений и падений метеоритов не наблюдается. Пересидеть пару месяцев запертыми в квартире тяжело? Ну давайте развезем вирус по всему миру, потому что какой-то студентке скучно сидеть дома.
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т.е....я не хочу разглашать...но люди узнали и забастовали...
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так слуга сказала что это все заговор чтобы больше масок продать, выдайте всем по маске и все
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так треба ту служанку послати маски роздавати безкоштовно,щоб заговор розвалився Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7127
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В аптеці вже маски стають дефіцитом и подорожчали.
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Самое смешное, что они ни от чего не спасают. Маска должна быть на больном, а не на здоровом
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И если в 10-й например день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", - добавил Гончарук.

... и так, пока все не умрут.
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Не стоит удивляться, когда на кону жизнь твоих детей близких, вполне нормальная реакция-защита своего потомства.
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везіть сюди..тут завжди раді простому люду..
Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6552
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нормальное место для карантина, изолированное забором и охраной
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Хатынка потерпевшего. 70 человек там вполне поместится.

А ЗЕ теперь все равно спит по 6 часов. Может поспать и в самолете по дороге в Оман к Партрушеву. Ну или сразу на Роисю ехать, шоб выспаться наконец.
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не..хвармат не той..ту краще психіатричну лечебніцу для тих, хто бачив життя по-новому прямо сьогодні..
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Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани.- Удивляется придурок ранее заявивший : Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук .
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На корабле делай карантин, придурь. Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8409 Километров 5 от берега. Или чутка подальше.
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_Но есть море. Сажать летак на военном эродроме в районе Одессы и подготовленными автобусами прямо на теплоход и в море. Вентиляцию общую запенить, проветривать через иллюминаторы. Пусть сидят месяц, чай пьют с бубликами и книжки читают. Могут на ютуб репортажи вести, ещё и денег подзаработают.
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А Правительственные санатории , а Верховная рада , а Ведомственные больницы, - или на топ шоу выступать , а ничего не делать легче. Украинцы Виноваты. Выбросьте Их над Сахарой и без проблем.
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А що робили українці в Ухані!
Чи потрібні Україні ухаїнці?
Треба гнати всіх маоїстів з країни.
Закон приймаєм про декомунізацію, а співпрацюємо з послідовниками Сталіна.
Парадокс. Гроші не мають ідеології? Сумно.
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"А що робили українці в Ухані!"
я не певен, та не хочу кинути тінь на велич усіх минулих та прийдешніх рехворматорів та інтеграторів..але мабуть українці там тупо заробляли гроші..бо навіть у КНР це зробити легше..
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Маючи клепку в голові гроші можно заробляти денеде, но не в країні ортодоксальних комуняк, може ще в КНДР ломанутся?
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рівень інтелехту, як доводять вумні вчені,не є маркером успіху та достатку..
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ті "послідовники срвліна" в екомічному розвитку обійшли багато так званих кап країн, завдякиполітиці Дена. От наприклад, у КНР дозволено малий бізнес практично без податків. В Україні що бореться з комуняцтвом тільки подумай чим о зайнятись (легальним виробництвом) біля тебе купа чинуш з мішками і величезним лозунгом -"ВІДСТЬОГНИ"!
Китайцям дозволено все, окрім того шо заборонено в цивілізованих країнах, от ми всі і упуємо китайські товари. Причому їх є 3 види:
1) Конкурують з відомими світовими брендами(торгова війна з США, витіснення з ринку європейські товари)
2) Для країн 2го світу(індія, африканські країни)
3) відверте гівно і підробки (для країн колишнього СРСР)
Вклад КНР в глобальный экономический рост составляет почти 28 процентов

Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2281
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Отправьте их в Маскву. Чем вам не бактериологическое оружие притом бесплатное? Зачем тратить миллиарды долларов на ненужные корабли и танки если можно пару туристов отправить кататься в Масковском метро. ***** будет тогда уже не до Украины.
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Один доктор в телевизоре выразил по поводу эвакуации и дальнейшего карантина своё мнение. Он сказал, что было бы правильнее, чтобы наши люди оставались в Китае под контролем китайских медиков до истечения инкубационного периода. А если, не дай Бог, кто-то заболеет, то они быстрее вылечат, имея уже определенный опыт. Может быть, он и прав?
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Звісно.. страшно.
В Китає більше 1000 лікарів захворіли цим вірусом, а вони були в захисних костюмах.
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Сам по себе такой костюм защищает, но перед тем, как его снять, надо пройти обеззараживающий душ. Если не пройти такую процедуру, или плохо пройти, то при снимании костюма зараза попадет на одежду, или тело врача.
Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4642
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Поселите людей на корабль на Днепре и пусть две недели плавает
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В море! Соленая вода - вирусу кирдык, не уйдёт, гад.
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Китайцы за десять дней построили госпиталь на более чем 2000 коек, а вы не в состоянии построить на 100? И размещать прибывших из Китая надо в помещении без центральной канализации. Резервуар, куда сливаются нечистоты надо обеззараживать хлоркой. Медицинский персонал должен ходить не в совдеповских халатиках и масках за три копейки, а так, как ходят врачи в Китае, т.е. спецодежде. Перевозить эвакуированных из аэропорта тоже с максимальной осторожностью. Если зеблики протупят, а такая вероятность почти 100%, то будет ситуация хуже, чем в Китае. И тут не до смеха, несмотря на клоуна прыпыздэнта.
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ну и шо? 2000 коек и сколько заболевших? все поместились на єтих койках?
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Заболевших было бы еще больше, если бы не построили срочно такую больницу, это и ежу понятно.
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Капшо. В Китае потерян шанс на превентивное реагирование, т.к. никто толком ничего не знал, а в Украине есть шанс не повторить ошибок китайцев.
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какие меры превентивные приняли у вас? сколько госпиталей уже построили и на сколько коек?
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В развитых странах есть заранее разработанный план на такие случаи. На то эти страны и развитые. А зеленая плесень растерялася обкакавшись. Оказывается люди вблизи санатория стали буянить. Заранее нельзя было предвидеть такую ситуацию? А канализация там какая? Баран на то и баран, что не в состоянии принимать быстрые, выверенные решения и думать на два-три хода наперед.
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так шо не надо уже госпиталь строить? нужен просто просто план?
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В принципе - это нормально, что люди боятся........к тому же об этом вирусе не так уж достаточно информации.......
В Германии эвакуированных поместили на время «карантина» в военных казармах........
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Что он плетет? Какой санаторий? Какие местные жители?
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Дома и стены лечат. Уверен,прогулки на природе и свои продукты сделают чудеса.
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Если серьезно - их необходимо в карантин минимум на 21 день. Нац безопасность не шутки
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Ага, а еще напяль на себя бубенчики и припевай "харэ Кришна, харэ-харэ". Может поможет.
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на Кончу...там народ по 50 квартир имеет в аренде на Печерке, есть куда деться...нах им та Конча, пусть народ в отстойнике там посидит малехо стены пропитает, грибок на раз тамошний, вирус этот сожрет напрочь.... Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1617
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Т.е. в Украине не нашлось места для 70 человек???!!!

И это говорит бородатый самокатчик на полном серьезе.
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Низзя. Это спецбольничка: для мошенников, брехунов, коррупционеров и прочих государственных симулянтов.
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Не премьер а дегенерат сказать нечего Ради Бога заберите этих рукамиводящих *********** премьера и СН ну хотя бы в Ухань на учебу
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Плять... Скільки часу потрібно, щоби забрати пів сотні людей??? Зійди вже з самоката... Що ви будете робити, якщо почнеться дійсно епідемія в Україні??? От жеж обрали «фахівців» зелені довбодятли...
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и да, простой вопрос, если не решен вопрос с их поселением, карантином, лечением, на хера их забирать из Китая?
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Простой вопрос состоит в том, что вопрос до сих пор не решен. Т.е. во власти дегенераты.
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Лол. А ты прав. Сейчас в этом никакого смысла нету. Лучше их там промариновать. и я это на полном серьезе
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Обратите внимание на то, как решается один вопрос уже более недели. А теперь представьте, что на вирус в Украине заболели уже 100 человек. Представили? А теперь представьте зараженных в 1000 человек. Что вам воображение рисует глядя на личико этого плюшевого самоката и его шефа?
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Галимочос. Была задержка с эвкауацией - спихнули на сопротивление
соотечественников.
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