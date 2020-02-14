 Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу об этом отреагировали. ... Я не хочу комментировать, что они сказали, далеко не все люди считают одинаково. Но что точно происходит - многим людям страшно", — сказал Гончарук.
По словам премьер-министра, эвакуация запланирована на февраля. По прибытии прилетевших из Ухани украинцев изолируют.
"У нас сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять людей. Тот из них, который будет наиболее безопасным, и будет выбран. Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей", — пояснил премьер.
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Глава правительства пока не может сказать, сколько времени украинцы должны будут провести в изоляции после эвакуации из Ухани.
"Почему, собственно, мы такой длительный период времени готовимся? Потому что в мире сейчас разная информация о том, как распространяется вирус, какие меры должны быть приняты. Появились публикации научные, которые говорят о том, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше", — пояснил он.
"Они также, к сожалению, вынуждены будут некоторое время находиться в изоляции. И если в 10-й например день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", — добавил Гончарук.
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Россия потеряла $13 миллиардов на продаже оружия
На это повлияли санкции
https://charter97.org/ru/news/2020/2/14/365989/
Украина: системный кризис неплатежей за услуги ЖКХ
Согласно
последним данным, опубликованным на официальном сайте НАК
«Нафтогаз-Украина», задолженность коммунальных предприятий, которые
получают газ от «Нафтогаза» на так называемых льготных условиях (в
соответствии с положением о ПСО), в феврале 2020 года составила 70,5
млрд грн, или $2,91 млрд по курсу Нацбанка Украины.
Как
передает газовый монополист Украины, только за первую неделю февраля
суммарный долг увеличился на 6,5 млрд грн. ($267 млн), или на 10,2%.
чукча не читателя, чукча писателя
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да..Ось воно,людське співчуття Кожен думає за свою дупу.
Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
Щоб вірус не розповсюджувався, потрібно розміщення в інфекційних лікарнях на всяк випадок або далі від густонаселених пунктів.
... и так, пока все не умрут.
А ЗЕ теперь все равно спит по 6 часов. Может поспать и в самолете по дороге в Оман к Партрушеву. Ну или сразу на Роисю ехать, шоб выспаться наконец.
Чи потрібні Україні ухаїнці?
Треба гнати всіх маоїстів з країни.
Закон приймаєм про декомунізацію, а співпрацюємо з послідовниками Сталіна.
Парадокс. Гроші не мають ідеології? Сумно.
я не певен, та не хочу кинути тінь на велич усіх минулих та прийдешніх рехворматорів та інтеграторів..але мабуть українці там тупо заробляли гроші..бо навіть у КНР це зробити легше..
Китайцям дозволено все, окрім того шо заборонено в цивілізованих країнах, от ми всі і упуємо китайські товари. Причому їх є 3 види:
1) Конкурують з відомими світовими брендами(торгова війна з США, витіснення з ринку європейські товари)
2) Для країн 2го світу(індія, африканські країни)
3) відверте гівно і підробки (для країн колишнього СРСР)
Вклад КНР в глобальный экономический рост составляет почти 28 процентов
Пан Буддист@sranysovok 12 ч
Танцуй в оке шторма
В Китає більше 1000 лікарів захворіли цим вірусом, а вони були в захисних костюмах.
В Германии эвакуированных поместили на время «карантина» в военных казармах........
И это говорит бородатый самокатчик на полном серьезе.
соотечественников.