 Украинка Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В 1/4 финала Ткач-Остапчук взяла верх над Вероникой Ивановой из Беларуси (12:2), в полуфинале поборола представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко (4:0), а в финале одержала волевую победу над россиянкой Инной Тражуковой (2:1).

Напомним, серебряными призерами чемпионата Европы ранее стали Оксана Ливач (50 кг), Соломия Винник (55 кг) и Алина Акобия (57 кг), бронзовыми - Ангелина Лысак (59 кг) и Алла Черкасова (68 кг).

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