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 Украинка Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе

Чемпионка мира-2014 украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 62 кг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В 1/4 финала Ткач-Остапчук взяла верх над Вероникой Ивановой из Беларуси (12:2), в полуфинале поборола представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко (4:0), а в финале одержала волевую победу над россиянкой Инной Тражуковой (2:1).

Напомним, серебряными призерами чемпионата Европы ранее стали Оксана Ливач (50 кг), Соломия Винник (55 кг) и Алина Акобия (57 кг), бронзовыми - Ангелина Лысак (59 кг) и Алла Черкасова (68 кг).

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Источник: https://censor.net.ua/n3175869
 
   
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Молодець,Вітаю!!! Слава Героям України!!!
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ВІТАЄМО !!! З ПЕРЕМОГОЮ, ЮЛІЧКУ- красунічку !!!!!
Украинка Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе - Цензор.НЕТ 3672
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Браво!!!
А чего москали на международных соревнованиях выступают?
Нашей Чемпионке пришлось исправить ошибку)
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