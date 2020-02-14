 "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава Офиса Президента Богдан

Как передает Цензор.НЕТ, свою активнсоть Богдан проявил в Фейсбуке.

Он опубликовал картинку, посвященную Дню святого Валентина со своим изображением. На ней также присутствует надпись: "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть".

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