 "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава Офиса Президента Богдан

Как передает Цензор.НЕТ, свою активнсоть Богдан проявил в Фейсбуке.
Он опубликовал картинку, посвященную Дню святого Валентина со своим изображением. На ней также присутствует надпись: "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть".
Как передает Цензор.НЕТ, свою активнсоть Богдан проявил в Фейсбуке.
Он опубликовал картинку, посвященную Дню святого Валентина со своим изображением. На ней также присутствует надпись: "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть".
https://caricatura.ru/shiz/rebrov/pic/sharzh-boris-moiseev_(andrey-rebrov)_2253.jpg
Ты захочешь меня, только...
Йяя не вернуссссь!!!
😂😂😂
Штаны снял бы сразу, и всех делов.
Наркоман штоле ****?!
Где их, блин собирали, на каких задворках?
Надо Юлю приглашать .
исчезни уже бычара тупая....
не открывать крышку той банки в которой ети зеленые пауки сидят - сесть на нее...
Дуралей-генерал, так надеялся, так надеялся.... ан нет.... попрут молодого дятла)))))
Не имей таких друзей ( и протеже) Женечка, как быдло Богдан, а имей присутствие мозга.
Аминь.
О своих чувствах к зеленскому???? охренеть.
Разумков будет и.о.