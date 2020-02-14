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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1826) Богдан Андрей (259)

 "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава Офиса Президента Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан впервые после увольнения проявил активность в социальных сетях, опубликовав неоднозначную фразу.

Как передает Цензор.НЕТ, свою активнсоть Богдан проявил в Фейсбуке.

Он опубликовал картинку, посвященную Дню святого Валентина со своим изображением. На ней также присутствует надпись: "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы

Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть, - экс-глава Офиса Президента Богдан 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США поблагодарило Богдана

Источник: https://censor.net.ua/n3175868
 
 
 Топ комментарии
 
Сцуко, лядський цирк!!! Але саме за це і голосували зелебоби!!!
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Працівники ВР про нього кажуть лише одне:"З яких гір це бидло спустилось?".
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Мал клоп, да смердюч. И смердеть будет еще долго.
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*****, лядський цирк!!! Але саме за це і голосували зелебоби!!!
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Узагальнений портрет зє-прІколіста 73%
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От этого фото передернуло.........☹️
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Ты захочешь меня, я любовью клянусь
Ты захочешь меня, только...
Йяя не вернуссссь!!!
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та ладно, плечо. Детский сад.
Штаны снял бы сразу, и всех делов.
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ну ладно. Пусть оголит лечо и снимет штаны "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан - Цензор.НЕТ 3837
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Зебіли, саме час розказати про сбитого летчика! "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 3294
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"Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан
"Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 9888
Наркоман штоле ****?!
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да возомнил себя наполеоном, а оказался фигуркой слепленной с гивна
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..а он не того часом? "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 1446 ..не из Шлюшка известного друганов? "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 1446 ..взгляд какой ихонный, с картинок... "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 1446
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"бывшие" они такие. ничего. найдет себе новую пассию и забудет старую любовь
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Прям, как агент 007, убил наповал этим выражением.
Где их, блин собирали, на каких задворках?
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Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.И в благодарность за доходное место слуга гражданина Израиля Коломойского Богдан отдаёт тому в распоряжение землю Украины. Успокаивая лохов обещанием: Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, Богдан.-Типа гадёныш в три раза увеличит. Собственноручно.Будет пахать , сеять, убирать.
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кто то еще надеется на здравый смысл у "слуг народа"?цирк зажег огни,гастроли продолжаются!
"Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан - Цензор.НЕТ 3735
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Днище наверное уже 1000000 ну как тут можно без матюков
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Сберегите этого свидетеля для предстоящего процесса по узурпации власти и госизмене. Он ещё нам пригодится
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В такой знаменательный день намек Вовке Оманскому от шептуна
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Как говорил Бабченко - от таких, что ,,сложно потерять ,,обычно х..й избавишься .
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Может вскоре и видео появятся веселенькие
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Наверное, следующим шагом выложит в сеть интимные фото бывшего
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Жёлтая пресса полна слухов от хануриков политических
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Тяжела шапка Мономаха для зелёных,Киев и не таких видал.
Надо Юлю приглашать .
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коломойский тебя на арену выпустил, а когда стал ненужен в ширинку застегнул- ТЫ -НИКТО
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Неуловимый ДЖО. Ты просто и нахрен не нужен что бы тебя ловили.
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Це Він про свою Кохану . У весь в сердечках, а може і про Презедента , а хто його Знає
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ТАК ВСЁ ТАКИ ЗЕЛЕНСКИЙ МАЛЬЧИК. 😂😅😂
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Богдан! Ти красава! Без тебе Зе лишився би нудним паяцам! Респект! Своєю посмішкою скрашував огидний писок гаранта.
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самовлюбленый бурятский питух из гавна - они там все такие...

исчезни уже бычара тупая....
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и буба и ермачек и вся ваша зеленая прикацапленая кодла на туда же пойдет, де ты мордатое, сейчас...
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- От пітари, мля! Худобо, за кого ви проголосували?
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Кличко тебе знайде, легкий джеб, який буде неможливо забути.
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Подождите, это что из фотосесии для обложки журнала Blue Boy
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Його жалко;бо не знає яке воно ницість і не достойне...воно щасливе,бо не знає яке воно не щасне.
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сливай давай уже бубу - шо вы, падлюки, там еще на трахе замутили?
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яка любов... Яка любов... Просто серце розривається, сє бачити...
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абидели тушку.... "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан - Цензор.НЕТ 8871
не открывать крышку той банки в которой ети зеленые пауки сидят - сесть на нее...
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))) Хахлы когды Вы Цирк разгоните???...ну есть же Нормальные Умные Люди у Вас в Стране!!!...а Руководят Идиоты,Проходимцы и Клоуны))))...
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вам ответ нужен 3мя словами или в развернутом виде?
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Хохлы не разгонят. Хохлы этот цирк выбрали. А рагонять опять украинцам.
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Анжелина Джоли ( Богдан А ) -анал, орал, фистинг .шмистинг и тд , а на ночь сказки читает и колыбельные поет и еще борщи готовит .
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Похоже на статус 40-летней брошенки на сайте знакомств
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И зашаталось кресло под командувачком ДШВ ВС Украины.
Дуралей-генерал, так надеялся, так надеялся.... ан нет.... попрут молодого дятла)))))
Не имей таких друзей ( и протеже) Женечка, как быдло Богдан, а имей присутствие мозга.
Аминь.
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что он хотел сказать этим фото?
О своих чувствах к зеленскому???? "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан - Цензор.НЕТ 995 охренеть.
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Все это конечно очень весело, но у меня такое чувство, что после прихода к власти Ермака - зеленский, спустя какое-то время скажет: « я устал.., я ухожу....» , и назначит в.о. президента Украины главу своей офиса(
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