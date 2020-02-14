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Все про:прокуратура (3850) Рябошапка Руслан (282) ГБР (953) Венедиктова (37) Офис генерального прокурора (91)

 Офис Генпрокурора опровергает информацию Цензор.НЕТ о нехватке процессуальных руководителей в 1300 производствах

В ОГП утверждают, что группы прокуроров в уголовных производствах ГБР были назначены сразу после запуска Офиса, и такой проблемы нет.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в отдельных СМИ распространена информация о якобы не назначении прокуроров в значительном количестве уголовных производств, расследуемых следователями Государственного бюро расследований. Офис Генерального прокурора считает необходимым сообщить, что данная информация не соответствует действительности", — сказано в сообщении.

В пресс-службе утверждают, что сразу после запуска Офиса Генпрокурора были определены группы прокуроров в уголовном производстве ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Сейчас проблемы, связанной с неназначением процессуальных руководителей, не существует", — сказано в сообщении.

Ранее в распоряжении Цензор.НЕТ оказалось письмо главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой к генпрокурору Руслану Рябошапке. В нем сказано, что в 1300 уголовных производствах, которые расследует ГБР, не назначены процессуальные руководители. Венедиктова в письме просит Рябошапку обеспечить своевременное назначение процессуальных руководителей из числа прокуроров Офиса генерального прокурора и других подчиненных органов прокуратуры.

Офис Генпрокурора опровергает информацию Цензор.НЕТ о нехватке процессуальных руководителей в 1300 производствах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175866
 
 
 Топ комментарии
 
В суд, бегом в суд, клоуны. Как вы уже задрали своей брехней и дебилизмом...
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Офис Генпрокурора опровергает информацию Цензор.НЕТ о нехватке процессуальных руководителей в 1300 производствах - Цензор.НЕТ 4451 Шо, таки читают Цензор, у Рябошапки! Так я вопрос повторю тогда свой: господин Рябошапка, у вас четыре дня назад были волосы странного золотистого цвета. При этом, корни волос- были темные! Теперь, внимание- вопрос: кто вам посоветовал эту боевую раскраску? Я поставил на главтаможеника- Нефёдова. Но, мне возражали и называли Арахамию. Так кто???
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шо там с эдинтичностью пленок гончарука и кто писал ответственного премьер министра в его собственном кабинете,товарисч гениальный пракуратор?
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В суд, бегом в суд, клоуны. Как вы уже задрали своей брехней и дебилизмом...
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У них сейчас самая распространенная и хорошо оплачиваемая работа "ОПРОВЕРГАТЬ", потому что предъявить что-то, сделанное хоть в какой-то сфере, нечего.
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Шо, таки читают Цензор, у Рябошапки! Так я вопрос повторю тогда свой: господин Рябошапка, у вас четыре дня назад были волосы странного золотистого цвета. При этом, корни волос- были темные! Теперь, внимание- вопрос: кто вам посоветовал эту боевую раскраску? Я поставил на главтаможеника- Нефёдова. Но, мне возражали и называли Арахамию. Так кто???
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Скажут: ракурс «не правильный» и с волосами/прической все в порядке.......😁
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Ще трохи і всі криси втечуть, навіть ті що залишились.
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Да, письмо Венедиктовой в концовке статьи .... ну что, опять эту власть поймали на вранье
Первый раз что ли?
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Ось тільки лист від 09.01.20. Офіс тоді тільки розпочав роботу. То може вже всі призначені? І де тоді брехня?
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Общий недобор кадров по прокуратуре -- более 20%. Работать тупо некому, конкурсы превратились в фикцию. Им пообещали сильно поднять довольствие чтобы исправить ситуацию кадрового голода.
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Конечно нет. Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн., для прокурора - 28 815 грн./Но главное -возможности. Образец-Пшонка.
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Что бы вам **** так зарплату платили как вы расследуете !!!!
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шо там с эдинтичностью пленок гончарука и кто писал ответственного премьер министра в его собственном кабинете,товарисч гениальный пракуратор?
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Пусть лутше раскажут когда они Парашенко посадят бо ЗЕбильное стадо уже теряет надежду))
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