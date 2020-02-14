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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6661) членство в НАТО (368) Загороднюк (133)

 НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк

Стратегическая цель Украины - вступление в НАТО, тактическая - статус партнера с расширенными возможностями. Заявку нашей страны на получение такого статуса Альянс рассмотрит в октябре.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Около двух недель назад нами была обновлена ​​заявка на партнерство с расширенными возможностями - так называемый EOP (Enhanced opportunity partner). Заявка будет рассматриваться в октябре. Сейчас мы проводим переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку", - сказал Загороднюк.

По словам министра, украинские придерживаются абсолютно четкого направления - курса на вступление в НАТО.

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"Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопрос тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий по членству также стоит на повестке дня. Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем", - сказал Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3175865
 
 
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При Порохе в Украине бы совсем скоро были бы войска НАТО, при зебиле в Украине совсем скоро будут миротворцы с рф по проглашению зебила
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_Какие торопыги... В октябре! НАТА пока очнётся, пля, путлер уже оттяпает Литву, Латвию, Эстонию и о. Готланд.
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срочно покупай билет Брюссель и беги в штабквартиру НАТО и убеди там всех! в том, что надо действовать быстро и решительно!
тебя они точно послушают
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Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Ее цель - усилить оперативную совместимость войск стран-участниц EOP с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие таких государств в миссиях и операциях альянса.

Т.е. Украина будет участвовать в операциях альянса,а альянс в операциях Украины нет.
Вообще смысл НАТО это коллективная система безопасности.
Если Украину не хотят принимать нет смысла участвовать в их операциях.
Это развод лохов на ровном месте.
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Хтось в адміністрації ЗЕ говорив що вибори проведуть в лугандоні в жовтні 2020? Яке там НАТО з лугандоном з особливим статусом?)
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а хіба не жирна свиння дала лухандону особливий статус?
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З ******** вже розібралися? Ті цигани і далі диктуватимуть українцям що робити з українською мовою? НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5994
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Если всерьез, то не Украина теперь в роли просителя, а нато обязано ей за передачу бесценного военного практического опыта, как лупендить засрашку по морде
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