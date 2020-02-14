 НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Около двух недель назад нами была обновлена заявка на партнерство с расширенными возможностями - так называемый EOP (Enhanced opportunity partner). Заявка будет рассматриваться в октябре. Сейчас мы проводим переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку", - сказал Загороднюк.
По словам министра, украинские придерживаются абсолютно четкого направления - курса на вступление в НАТО.
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"Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопрос тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий по членству также стоит на повестке дня. Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем", - сказал Загороднюк.
тебя они точно послушают
Т.е. Украина будет участвовать в операциях альянса,а альянс в операциях Украины нет.
Вообще смысл НАТО это коллективная система безопасности.
Если Украину не хотят принимать нет смысла участвовать в их операциях.
Это развод лохов на ровном месте.