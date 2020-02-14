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 Киевские новости
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Все про:Метрополитен (662) ремонт (957)

 Работу станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве ограничат на год

Работа станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности" в течение года будет ограничена из-за ремонта эскалаторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Ремонт четырех эскалаторов начнется с 18 февраля. Ремонтные работы продлятся до февраля следующего года.

"С 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 поочередно) на станции "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции "Золотые ворота" в настоящее время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочие эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

По данным Киевского метрополитена, всего в столичном метро работает 122 эскалатора.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тысяч км", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175863
 
 
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Ага. Это типа ЗЕленого катка перед ОП на самый "опасный" период наверное.

Так ведь не поможет. Если шо, люди и поверху дойдут. Яныку перекрытие метро точно не помогло.
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Так Хрещатик не обмежують, а звідти ліпше до ОПи дістатись
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Сейчас свинаботы визг поднимут: Власть боится майдана-а-а!
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А незалежности как правильно произносится?
Проверочное слово _ лежать?
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правильно подумал,каток уже не катит
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4 долбаных ескалатора и станция закрыта на год?
у китайчат он одна уборщица за 2 недели 15 паровозов понаубирала.
за год все метро можно засыпать...
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Меня терзают смутные сомненья. Рюкзаков проводит учения нацхвардии по Киеву. Станцию Майдан Независимости вдруг закрывают из за ремонта каких то екскалаторов. Совпадения? Или что то в Киеве намечается не очень полезное для страны?
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не я понимаю, шо скорости нам не занимать, но можно 2 для начала ескалатора - один вверх другой вниз? ну за пол года?
и станцию все таки побыстрее открыть?
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так кто закрывает? где ты такое прочитал?
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В Китае больницу за неделю строят...
Из-за эскалаторов станцию на год закрывать..?
Вывод один-под землей будут строить в районе линии...Там явно ядерное убежище рядом-для Зелени будут ремонтировать. Значит ***** оптимизма на мир -не внушил...
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