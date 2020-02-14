 Экс-чиновнику "Нафтогаза" сообщено о подозрении в нанесении государству убытков на 284 млн грн, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствие установило, что в 2013 году руководство ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" заключило с обществом договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн. При этом, зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.
"Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн грн убытков", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об обращениях в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
но при упоминании ГБР я бы поставил 99/1 , что это не так
или если на Оман, то хрен на тот институт сердца ?
"Золотой контракт" Коболева . Ни Зеленский, ни Гончарук не видели его. Такая у нас реформа - акционеры госкомпаний не должны знать...
"Золотой контракт" Коболева - руководителя "Нафтогаза". Ни Зеленский, ни Гончарук не видели этого документа. Такая у нас реформа - акционеры госкомпаний не должны знать, сколько получают нанятые менеджеры. Контракт - нарядный. Оклад - 1 млн 41 тыс. грн в месяц. Ежемесячные премии, обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, материальная помощь на оздоровление, медстраховка, представительские расходы в гривне и иностранной валюте, охрана, машина и космические бонусы. "Золотой парашют": если Коболева досрочно выгонят, ему выплатят среднегодовой доход - оклад, премии, матпомощь и т. д. И главное, в контракте нет никакой четкой ответственности. Ни за падение добычи, ни за отсутствие транзита. В западных компаниях такие царские условия Коболеву точно бы не предложили. Полагаю, люди имеют право знать, сколько получает начальник компании, которой все платят за газ и косвенно - за отопление. Но оплатить тарифы может лишь каждый второй гражданин. Удивляюсь, как Коболев не прописал в контракт десяток скважин или трубопровод в качестве пенсии.
То ли дело бывший Бойко.
Просрал Газпрому в Стокгольме 7 лярдов зелени, но зато ни копейки народных денег на премию не получил и зарплата у него была 16 тыщ гривень.