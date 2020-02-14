 Первый случай заражения коронавирусом СOVID-19 в Африке подтвержден в Египте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Пациентом является гражданин другой страны. Он помещен в больницу и изолирован. Деталей о состоянии его здоровья не сообщают.
"В заявлении министерства здравоохранения говорится, что оно немедленно информировало Всемирную организацию здравоохранения и приняло все необходимые профилактические меры", – добавили в СМИ.
Отмечается, что это первый случай заражения этим типом коронавируса на африканском континенте.
Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.
и через день влюбленных передала, а до ето так нет и никогда...
(мой Коот конечно никогда бы не позволил напереть это на мордяху))))
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Вже збирається райрада Обухова, щоб не розміщували у густонаселеному районі, а розміщували по інфекційним лікарням.
Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
У 1918-1919 роках у всьому світі від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2% населення Землі. Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (фр. La Grippe Espagnole, або ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства.
Різновид вірусу грипу був H1N1. Цей різновид грипу певною мірою схожий на ******** свинячий грип. Свою назву грип набув завдяки тому, що Іспанія першою оголосила про спалах цієї хвороби. Назва хвороби закріпилася в основному через газетний галас, оскільки Іспанія не брала участь у військових діях і на неї не поширювалася військова цензура.
Симптоми хвороби: висока гарячка, виразна інтоксикація, кашель, іноді з домішкою крові у харкотинні, задишка, геморагії під шкіру. На пізніших стадіях хвороби вірус породжував внутрішньолегеневу кровотечу