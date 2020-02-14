 Первый случай заражения коронавирусом СOVID-19 в Африке подтвержден в Египте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Пациентом является гражданин другой страны. Он помещен в больницу и изолирован. Деталей о состоянии его здоровья не сообщают.

"В заявлении министерства здравоохранения говорится, что оно немедленно информировало Всемирную организацию здравоохранения и приняло все необходимые профилактические меры", – добавили в СМИ.

Отмечается, что это первый случай заражения этим типом коронавируса на африканском континенте.

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Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.