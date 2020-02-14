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Все про:Зеленский (4592) свобода слова (1036) общественное вещание (100) Оман (40) НОТУ (117) Офис Президента (256)

 Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента

Общественный вещатель - телеканал UA:Перший ответил на обвинения Офиса президента в распространении в эфире информации, не соответствующей действительности.

Позиция UA:Першого обнародована на сайте телекомпании, информирует Цензор.НЕТ.

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису Президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины", — сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ждем повестки в суд, - "Схемы" озвучили позицию по расследованию о возможной встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

На канале напомнили, что программа "Схемы: коррупция в деталях" производится коллективом журналистов "Радио Свобода" и транслируется в эфире общественного вещателя на договорных условиях. И подчеркнули, что телеканал никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме журналистов, выпускающих программу "Схемы: коррупция в деталях".

"Учитывая сказанное выше, Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется не соответствующей действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе", — добавили на "Общественном".

Также на Цензор.НЕТ: "Мы обращаемся в суд": ОП требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.

Читайте также: Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

В пятницу, 14 февраля Офис Президента потребовал от журналистов "Схем" опровергнуть озвученную в сюжете информацию и сообщил, что обращается в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3175859
 
   
 Топ комментарии
 
Який закон? Зєбуїнам закон не писаний.
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Я ось подумав, а чого зєлєнський телефонував хуйлу на день закоханих? Вітав?
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Я ось подумав, а чого зєлєнський телефонував ***** на день закоханих? Вітав?
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Ну якщо в них взаємне... Чому б і не привітати першою.
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Ось чого він богдана кинув! Дивні у вави смаки, дуже дивні....
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Плешивый старый кремлёвский хорёк служил стукачём в ГДР, в роли завклуба. ГДР и ФРГ объединились. И сегодня в ФРГ празднуют "День идиота". Поэтому один идиот от рождения позвонил второму идиоту по возрасту. И ни какой любви. Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента - Цензор.НЕТ 7449
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До них не дойдет. они не поймут этот ответ. А вот небольшой кусочек металла в несколько грамм в лоб.....(подставляйте фамилии какие кому хочется), вот это дойдет до них. быстро и качественно.
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Но никто в суд подавать не Будит. По известной на то Причине.
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в суде надо доказать что не звиздюк , причем при свете прожекторов и с освещением на каналах телекомпаний мира и госдепа....
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Смотрите и Опьять Прокол . - Уже Заявили , что подадут в Суд. Не подали , а что Подадут. А теперь нужно Подавать и Отвертется уже не Получится.
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Вы только грозитесь, Василий Иванович , ответила Анка.
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роблю переклад для гопника из Кривого Рога - зеленский Иди На Йух.
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"гопника из Кривого Рога " скорочено буде "кріворожіцкого"
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co z takego зашквар за зашкваром у зебуинов!
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Малоросы, за кого будете голосовать когда ваше зеленое ху*ло в кацапию сбежит?
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А за кого малороси можуть проголосувати?За мертвечука,звісно.
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Ответ корректный и исчерпывающий. Давайте, ОПешники, доказывайте свои претензии. Если сможете, понятное дело. А слабо реально наехать на "Радио Свобода"? Ох, слабо! Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента - Цензор.НЕТ 6767
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так вроде никто пока и не вмешивался, чего щёки так надули?)
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Не угомоняться никак зебилы, это точно. А травят его потому что мешает Янелоху спокойно сливать Украину после васьвась с Х@йлом.
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Обычное «палево кремлевского резидента»
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Не боись, Порох зебилоидам не по зубам.
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Та ты шо?
А от квартала 95, где янелох оманский оскорблял Украину, украинок, травли совсем не было? А про хату, травли гонтаревой не было?
А травля зеленским Зверобой с Фединой?
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Ха-ха-ха🤡🤢🐒💩🙈 травля в чем ?Упоротые 🤢🐏🐑, правда глаза колет
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Я не в теме, а первый и радио свобода это одно и тоже?
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У начальника зміни запитай,він тобі пояснить.
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Авторы программы "Схемы" заявили, что не понимают, почему Офис президента требует от них опровергнуть информацию о встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане. В редакции говорят, что не сообщали о такой встрече.

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Все началось с неконституционного роспуска Верховной Рады. Промолчали все. Прокатило и понеслось. От "мы их сделали" до "отдыха" в Буковели Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента - Цензор.НЕТ 1482. Совравший раз будет врать постоянно.
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Валодю носиком у какулю мокнули. Правильно. Як ще шкодливе кошеня до порядку привчати?
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Ты льстиш Оманскому ослу. После всего того что оно натворило оно не шкодливе кошеня, а смердючий обосраный и обоссаный заразный полугнилой бомжара если выражаться аллегорично.
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Ось що буває,коли президент не українець.
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Такого б не було якби замість Трускавця пройшов тренінг у Кравчука по умінню прослизати між краплинами дощу. Не можна ігнорувати досвід попередників.
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А то пишуть, пишуть - закони усіляки, Конституцію вигадали якусь... Взяти всіх й посадити, щоби бубочку не ображали й не лякали...
Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента - Цензор.НЕТ 2889
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Добрий тролінг! Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента - Цензор.НЕТ 6344 "Жгітє єщо!" Най там не тіко бубочка від дівчачих слів обсир... псує штани, а вся кодла!
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Ідійоти, навіть в савєцкаму союзі заборонами дійшли лише до розпаду!
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Краткое содержание ответа "Общественного":
"А хуху не хохо, ЗЕбубо?"


Надо бы ЗЕ еще парочку журналистов в СИЗО кинуть. Без этого ему рейтинг не поднять и любовь СМИ не получить.
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Одного дебіла прибрали...била надія, що Єрмак більш розумний...Сами себе тягнуть до суду,щоб усім їх дурість показували по ТБ у відкритих засіданнях..!!..У суді треба буде відповідати на запитання, а не у фейсбуці нудити про політичні замовлення.. Боже, де той Убогий набрав цих уродів до влади...Хош не читай новин...
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