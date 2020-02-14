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 В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Запорожской области правоохрантили задержали подполковника ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который занимался сбытом огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 01

Установлено, что начальник районного сектора ГУ ГСЧС в Запорожской области, 47-летний подполковник занимается продажей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции задокументировали факт преступной деятельности чиновника во время контрольной закупки. За 15 тыс. гривен был приобретен револьвер системы "Наган" без серийного номера. По заключению экспертизы, револьвер является переработанным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием и пригоден к осуществлению выстрелов боевыми патронами.

В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 02

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В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 03
В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 04

Правоохранители провели обыски по месту службы подполковника ГСЧС и его проживания. Обнаружено и изъято значительное количество стрелкового огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и комплектующих частей. Кроме этого, в служебном кабинете чиновника-спасателя обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал для связи с "клиентами".

В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 05

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В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 06

В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 07
В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция 08

Смотрите: "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов. ВИДЕО

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и готовится представление в суд об избрании ему меры пресечения. Торговец оружием может провести за решеткой от 3 до 7 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3175856
 
 
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А.... ось ті люди, хто захищає наш спокій та безпеку ! ніт
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Ну мав собі чоловік декілька лишніх стволів...А що треба було викинути те добро? А так взяв і на ОЛХ виставив В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1848
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Цікаво що йому бракувало в житті-трешу ? Зарплата норм,на керівній посаді ,отримує ще й непогану пенсію напевне ....Живи і радій,чоловіче! В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2700
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А вот "Наган" я так и не приметил... Это полуполкан конфискат толкал, наверное? Такой конфискат- не очень официальный, так сказать. А с "Наганом"- прокололся серьёзно, судя по всему. Почему-то именно на него упор сделан. Бывает...
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