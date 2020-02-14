 На Мюнхенской конференции по безопасности попытаются подготовить базу для новой встречи "нормандской четверки", - Маас

Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", - сказал Маас в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины.

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"Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - подчеркнул Маас.

Ранее о возможности встречи в Мюнхене "нормандских министров" говорил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

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