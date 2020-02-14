 На Мюнхенской конференции по безопасности попытаются подготовить базу для новой встречи "нормандской четверки", - Маас

Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", - сказал Маас в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины.
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"Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - подчеркнул Маас.
Ранее о возможности встречи в Мюнхене "нормандских министров" говорил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
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Хорошо сказал.
А теперь хотелось бы узнать на основе какого международного права Германия может отказывать Украине во вступлении в НАТО?
Та да,то руки выкручивали, а теперь наручники оденут, если землю им не продадут и в концессию не позволят иметь...
и в будапештском меморандуме...
Как говорил батько Махно - бей красных пока не побелеют,а белых- пока не покраснеют!
Напомним, что вчера лидеры стран НАТО начали саммит в формате ужина, в ходе которого, прежде всего, обсудили вопросы расширения, в частности, возможное приглашение к членству в НАТО Албании, Хорватии и Македонии и заявку Киева и Тбилиси на предоставление Плана действий в отношении приобретения членства.
Основным противником предоставления Украине и Грузии статуса стран-кандидатов из-за нежелания обострять отношения с Россией выступила германский канцлер Ангела Меркель.
Вопрос в том что европейцы как всегда ничего не делают и это опять приведет к плохим последствиям,когда европейцы устроили очередную войну,в которой даже американцам пришлось принимать участие.
И вот история повторяется.
О ее геополитическом влиянии никто и не говорит.
А во вторых имеется ввиду влияние участников нормандской четверки,а не только россии.
Тобто в конфлікті беруть участь всі члени нормандської четвірки? Щось я не чув про військві підрозділи (або підрозділи найманців), що підпорядковуються військовому командуванню Франції чи Німеччини
На Конференции по безопасности в Мюнхене для Украины повторили «Мюнхен 1938″ - с Россией все согласовалиhttp://rusjev.net/2020/02/14/na-konferentsii-po-bezopasnosti-v-********-dlya-ukrainyi-povtorili-*******-1938/#more-137185
У Німеччині поліцейські затримали 12 членів ультраправого угрупування, яке готувало напади на політиків, аби спровокувати в країні масові заворушення та «громадянську війну».
Про це пише The Gurdian.
Альтэрнитива для германии?