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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1813) социология (445) СОЦИС (21)

 Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс"

Если бы выборы президента Украины проходили в феврале, их бы выиграл действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Если бы выборы проводились в следующее воскресенье, за Зеленского проголосовало бы 38,4%, за пятого президента Петра Порошенко – 9,6%, нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко отдали бы предпочтение 9.3%.

За лидера партии "Батьківщини" Юлию Тимошенко проголосовали бы 7,5%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%.

Не принимали бы участие в выборах 13,3% опрошенных, отказались отвечать 7,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS

Если бы у опрошенных центром "Социс" была возможность снова проголосовать во втором туре выборов президента, то за Зеленского проголосовали бы 47,9%, за Порошенко – 15,8%.

Результаты опроса свидетельствуют, что уровень поддержки Порошенко респондентами не изменился по сравнению с голосованием в апреле 2019 года, а Зеленского поддерживает на 13,2 процентного пункта меньше.

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра Социс 01

Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра Социс 02

Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра Социс 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175853
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский остается лидером электоральных симпатий малоросов. Малоросы, посмотрите что говорят умные людиЗеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 5346
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тіки бубочка обгадиться в хід йдуть "соцопроси" про неймовірну підтримку Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 5818
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Кацап, а почему ваше хуйло 20 лет просит безвиз, а его все время нах посылают, а при Порохе безвиз дали за 2 года? Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 8976
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От Порошенко совершенно не исходят сигналы по борьбе и искоренению коррупции и различных форм бандитизма. А то бы вообще никакого сравнения с сегодняшними "правителями" не было. Сам он под это совершенно не заточен. Ему нужно объединиться с кем-то, кто бы эти вопросы крайне эффективно решал. Можно и своих друзей пересадить во благо родины. И даже именно их в первую очередь. Без этого он остаётся непривлекательным, хотя профессионализм и патриотизм у него очень высокие. В умении вести борьбу и организовывать международный фронт он недосягаем.
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Агов, зеботи, себе ніхто не впізнав? Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 9740
Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 6586
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Вірю, друзі вчорашні зелоботи вже в казки не вірять, розчарованя в певній мірі присутнє, але ілюзії ще в наявності.
Проведіть опитування після року зеленки)
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Здесь все хрякоботы на мове оккупанта излагают свою "мысль"
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Чтобы тебе с Гугл переводчиком не страдать, дырявый
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Тут немного манипулятивно приведены данные. Указаны проценты вместе с теми, кто сказал, что не пойдет на выборы, и теми, кто отказался отвечать. И к этому впихнули еще "за другого кандидата" при опросе "за кого проголосуете во втором туре". То есть, что у Зеленского, что у Порошенко по второму туру проценты повыше. Да и по первому туру у всех повыше, потому что не отсеяны отказники и не желающие идти на выборы.
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А что новых кандидатов нам так иникто и не предлагает? Все как и раньше выбирать из старых комунистов-олигархов?
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Нет Коновальцев, нет Петлюр, Бандер, стране нужны Герои, а вагина рожает дураков, все справедливо, лох должен страдать...
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... и пахать не поднимая головы и не зная отдыха на на более прозорливых граждан Украины
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Бойко на царство!!! Лох должен страдааать...
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социс!!!!...грынивско-уколовская кантора не оставляет попыток дорисовать процентики пОцяпете.....ВЫБОРЫ закончились - расслабтесь и вам никто не верит.
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Чего дорисовывать? Всем и так понятно что ты дебил...
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Ну а тем временем Коломойский во Львовской области открывает предприятие по производству оружия и боеприпасов. Видимо, теперь будет спасать Львов от сепаров.
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Цены будут в три раза выше мировых, мацу для нуждающихся за что покупать?
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За не лоха даже собаки голосувати не будуть. Зе залишаеться лідером ідіотів. Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 2042
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собаки не будут. а идиотов много. шансы зе-оманского предпочтительнее других. и на рояле может...
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Парашенко 9%. А было аж 54%. Ну ето как можно было так обосраться чтобы теперь стоять в одном ряду со всеми ненавистными Жопоблоком и Жулькой?
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А тебя осчастливили как Лещенко? Мильен в укрзализныце нарезали, или так и сосешь полувялый?
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Умиляет соцопрос:" Если бы выборы проводились в следующее воскресенье..." Источник: https://censor.net.ua/n3175853
Вспоминается сразу поговорка про бабушку.Вот если бы у неё что то было!
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Помнится Пэтя стартанул неплохо в первом туре, а к осени его уже обошел Поценюк Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців, Порошенко - другий, - лютневе дослідження центру "Соціс" - Цензор.НЕТ 8609

но петики в в гривну па 13 и канец вайне за два часа и сейчас верят))))
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Зенитчик, а где Иван Сулима? Давненько вас зебилов тут не было, в теме про Оманский зашквар так вообще ни одного.
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А ніхто не пам'ятає яка підтримка була в яНуковіча на початку та в кінці і де він тепер?
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рыго-кремле-порошенкова Юлефобия, продолжает рулить Украиной.
Увы.
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Этих всех старых политиков на свалку истории!!! Нужно срочно добиться народу закона про онлайн референдумы и открытия сайта прямой демократии и народ должен проголосовать за закон по которому у власти можно быть 1 срок! Должна быть постоянная смена власти! Потому что еще Аристотель писал, что если власть не сменяется, то это будет огромный вред стране! Вот это у нас и происходит, что эти политики уже сколько лет там и уже море расследований про их коррупции и их незаконное обогащение и они продолжают там сидеть и грабить и страна задыхается уже от этой гнили у власти! Народ должен избирать людей по своей местности тех, которые инициативные и что то на местах хотят улучшить и их должны выдвигать представлять свои интересы, как это в США. А у нас люди выбирают в Раду вообще левых людей, которые идут туда обогащаться! Украине нужна генеральная смена системы! Олигархи и их власть должна уйти в темную историю и больше к ней не нужно возвращаться! Нужна онлайн демократия по которой народ сможет отзывать депутатов и увольнять министров и импичмент делать президента, если рейтинг окажется на уровне недоверия народа. То народу не нужно будет выходить на майдан, а люди просто зайдут на сайт и нажмут на кнопку отозвать свой голос и когда уровень падает до определенной отметки, тогда объявляется недоверие народа и начинаются перевыборы! Народ по конституции главный источник власти и народ должен иметь инструмент использовать свою власть!!!
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Чтобы проводить онлайн референдумы или голосование, с начала обеспечь всех жителей компами, ноутами и айфонами!
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как только очередной зашквар-тут же очередной "соцопрос" !
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Гарний прогноз на виздоровлення українців від зеленої зарази, за пів року більше 20%, так до кінця президентства в мінус піде
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тема Оманского вояжа еще не раскрыта полностью
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"Зеленський залишається лідером"

- в заголовке в слове "лідер" ошибочка, а так всё более-менее......
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Може ще раз запустити серіал??? Може допоможе???
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Малоросы из всех выбраных президентов жалеют только из-за Порошенко ведь у них есть желание чтоб за бугром жили лучше ...
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Хряку в спину дышит Ляшко ,-вот такой рейтинг у сывачелого
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пэця еще долго может покупать соцопросы.Реальный рейтинг соевого дерьма 0.8%
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что барыга порошенко и что клоун зеленский всё это круговорот дерьма в природе .
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