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Все про:курятина (20) Евросоюз (12778) Качка (17)

 Евросоюз снял запрет на ввоз украинской курятины, - Качка

ЕС снял введенный несколько недель тому назад запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС поддержал решение о зонировании случае птичьего гриппа в Украине. Таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", — написал он.

Качка отметил, что решение было принято не единогласно. По его словам, несколько государств-членов ЕС недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Такую реакцию торговый представитель Украины назвал "вполне нормальной".

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Он отметил, что видит своей целью на этот год максимально снять все проблемные вопросы, которые возникают между Украиной и ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

"Надеемся, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии будет только расти", — добавил он.

Евросоюз снял запрет на ввоз украинской курятины, - Качка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175852
 
 
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Качка говорит за курей ахахахаха
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Евросоюз снял запрет на ввоз украинской курятины, - Качка

Цензор рулит!
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А кагда на морє Качка, і бушуєт ураган... )))
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Евросоюз снял запрет на ввоз украинской курятины, - Гуска
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Евросоюз снял запрет на ввоз украинской курятины, - Качка

Цензор рулит!
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Ну теперь ждём яйца по 19.50 . По 13.50 наелись .
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Полтавские С0-20 грв./дес., а были 25 грв./дес.
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С1 сегодня брал по 13.50 социальные . Фабрику не посмотрел - упаковку выбросил сразу , но свежие , - желток на сковороде не растекается и нормального цвета - не " крашеный " )) .
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Опять курятина в Украине подорожает.
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Це шоби наш когут міг приїхати у Мюнхен?
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