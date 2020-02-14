 Евросоюз снял запрет на ввоз украинской курятины, - Качка

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС поддержал решение о зонировании случае птичьего гриппа в Украине. Таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", — написал он.

Качка отметил, что решение было принято не единогласно. По его словам, несколько государств-членов ЕС недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Такую реакцию торговый представитель Украины назвал "вполне нормальной".

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Он отметил, что видит своей целью на этот год максимально снять все проблемные вопросы, которые возникают между Украиной и ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

"Надеемся, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии будет только расти", — добавил он.