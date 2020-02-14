 Доклад, удаленный с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, не отражал официальную позицию Украины, - МИД

Об этом сказано в комментарии МИД Украины, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", — подчеркнули в МИД.
Ведомство отмечает, что данный документ был подготовлен неправительственной организацией "Euro-Atlantic Security Leadership Group".
"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности, вооруженной агрессии РФ против нашего государства", — пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом Конференции, а текст документа был удален с официального сайта Конференции.
Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.
Также на Цензор.НЕТ: С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине
В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".
На данный момент документ уже удалили с сайта.
На фоні п'ятого Гетьмана шістка ВАЗ виглядатиме безглуздо.
Попри потуги Зеленського перешкодити, Петро Порошенко візьме участь в Мюнхенській конференції
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12539183.html
являются ли тайные встречи ЗЕ с главой спецслужбы РФ угрозой безопасности Украины по их мнению.
Всі ті упороті борці з Порошенком?
Виходить, що на Україну їм насрать, аби «тільки не Порошенко» ?
Вот это новость!!!
@Vola08444204 2 ч
Схоже на те, що ***** шляхом підкупу та залякування виписало "резолюцію" Мюнхенської конференції, яка віддає Україну в руки русні та виправдовує зраду зе-команди.
Штати спалили ситуацію, зливши інформацію про зустріч Зе з Патрушевим.
Ось текст Забужко, опублікований у жовтні 2014 року:
"Річниця таємних переговорів, що відкрили криваве шоу: 15 жовтня 2013 року в Одесі начальник Ради Безпеки Росії генерал ФСБ Патрушев провів таємну зустріч із Секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Клюєвим".
У цьому ж дописі вона зауважує, що в жовтні 2014-го також була річниця старту операції РФ проти України, "початково задумана як "українська криза".
"…шеф зустрівся з виконавцем. "Что именно обсуждали" два упирі "за закрытыми дверями", невдовзі побачив Київ - операцію "Йолка", перебрану в форму українського Беркута "Пензу" за спинами українських ВВ-шників, ну і все інше, чого не забудем уже ніколи...Все продумали, все підготували, радісно крекнули, всадили зуби в трухло наскрізь прогнилої, "готової до вжитку" "failed state" - і, бумц! застрягли ними в тому, чого не передбачили (і не могли, за визначенням!) - в живій плоті народного тіла. В Нострадамусових les Boristhenes. Облом вийшов ", - пише Забужко.
и да Canada пишется с двумя буквами "з"... - уроды неумные....
ну шо вы как в школу не ходили...
единствення интеллектуалка в той кодле....
мексикания, бразильяния, аргентиния и ета еще...
блин, а от - перуания....
Мой один клиент утроился
Точно, «в украинском внешнеполитическом ведомстве.» ? !
Якщо б в українському, тоді б було: «Это пропагандистская фальшивка, состряпанная в лучших традициях ФСБ России, направленная на дискредитацию Украиньі - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.»
Если такой бред подготовили т.н. "неравнодушные политики и эксперты", представляю, что подготовили бы равнодушные! Хотя, как говорят theбилы, какая разница, тебя насилуют или ты? Ведь секас наличиствует!
вы же никогда не были замечены ни в брехне ни в некопетентности...
Провокация с докладом на Мюнхенской конференции - работа группы Пинчука. Россия знала, Ермак знал. .
Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята. Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".