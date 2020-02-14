 Доклад, удаленный с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, не отражал официальную позицию Украины, - МИД

Об этом сказано в комментарии МИД Украины, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", — подчеркнули в МИД.

Ведомство отмечает, что данный документ был подготовлен неправительственной организацией "Euro-Atlantic Security Leadership Group".

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности, вооруженной агрессии РФ против нашего государства", — пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом Конференции, а текст документа был удален с официального сайта Конференции.

Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

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В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

На данный момент документ уже удалили с сайта.